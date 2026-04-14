Bruno Fernandes, furioso, precisa se conter diante das câmeras

O Leeds conquistou sua primeira vitória no campeonato em Old Trafford desde 1981, em parte graças a Noah Okafor, que se tornou o herói da noite com dois gols. Embora Fernandes tenha dado sua sexta assistência da temporada, permitindo que Casemiro diminuísse a diferença, o Leeds acabou se mantendo firme e conquistou os três pontos.

No segundo tempo, Tierney teve um papel fundamental ao fazer com que Martínez fosse expulso. Após uma intervenção do VAR, o zagueiro argentino recebeu um cartão vermelho direto por puxar o cabelo do atacante Dominic Calvert-Lewin. Com isso, o time da casa teve que jogar a maior parte do segundo tempo com dez jogadores.