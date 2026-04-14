Após a derrota do Manchester United para o Leeds United (1 a 2), Bruno Fernandes ficou furioso com o cartão vermelho recebido por Lisandro Martínez. Posteriormente, o capitão se recusou a comentar a atuação do árbitro Paul Tierney, por receio de medidas disciplinares da federação de futebol.
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Bruno Fernandes, furioso, precisa se conter diante das câmeras
O Leeds conquistou sua primeira vitória no campeonato em Old Trafford desde 1981, em parte graças a Noah Okafor, que se tornou o herói da noite com dois gols. Embora Fernandes tenha dado sua sexta assistência da temporada, permitindo que Casemiro diminuísse a diferença, o Leeds acabou se mantendo firme e conquistou os três pontos.
No segundo tempo, Tierney teve um papel fundamental ao fazer com que Martínez fosse expulso. Após uma intervenção do VAR, o zagueiro argentino recebeu um cartão vermelho direto por puxar o cabelo do atacante Dominic Calvert-Lewin. Com isso, o time da casa teve que jogar a maior parte do segundo tempo com dez jogadores.
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Após o apito final, o meio-campista português demonstrou visível irritação com a arbitragem inconsistente ao longo de toda a partida. Sua atitude lembrou a icônica entrevista de José Mourinho em 2014, após uma derrota para o Aston Villa, na qual o então técnico do Chelsea proferiu a famosa frase: “Prefiro não falar. Se eu disser alguma coisa, vou me meter em grandes problemas, em grandes problemas. E não quero me meter em grandes problemas.”
O meio-campista de 31 anos falou à Sky Sports sobre o cartão vermelho recebido pelo argentino. “Não estou falando do árbitro. Se eu falar do árbitro, vou me meter em grandes problemas, porque as regras são diferentes para cada um e também são aplicadas de forma diferente. A diferença nos cartões amarelos também é bem visível, então é melhor eu não dizer nada.”
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Tierney já apitou 21 partidas dos Red Devils na Premier League, mas suas atuações em Old Trafford nem sempre são bem recebidas pelos torcedores. No entanto, a expulsão de Martínez foi a primeira vez que Tierney mostrou um cartão vermelho direto a um jogador do United.
O United terá de viajar para Stamford Bridge no sábado, sem o zagueiro suspenso, para o confronto contra o Chelsea. Ele também corre o risco de perder os próximos jogos contra o Brentford e o Liverpool. A equipe de Michael Carrick tem atualmente uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, que ocupa a sexta posição. Como há possivelmente cinco vagas na Liga dos Campeões em jogo, cada ponto continua sendo de importância crucial, faltando apenas seis partidas para o fim da temporada.