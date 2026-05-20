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Botafogo v Racing Club - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Botafogo vive clima de incerteza e teme possível desmanche pós-Copa

Botafogo
Danilo
A. Barboza

Pressão nos bastidores aumenta e diretoria já trabalha com risco de perder peças importantes na janela do meio do ano

O Botafogo atravessa um momento de enorme tensão nos bastidores e vê crescer o temor de perder jogadores importantes após a Copa do Mundo de 2026. A insegurança dentro do clube aumentou nas últimas semanas por causa de problemas financeiros e da instabilidade envolvendo a SAF. Entre atletas e dirigentes, existe a percepção de que a próxima janela pode provocar mudanças profundas no elenco alvinegro.

O caso do volante Danilo foi o que mais preocupou a direção recentemente. Insatisfeito com atrasos nos pagamentos, o jogador chegou a ameaçar uma rescisão contratual caso a situação não fosse regularizada. O episódio ligou um alerta imediato no clube, que correu para quitar pendências relacionadas ao elenco e evitar um desgaste ainda maior internamente. A situação expôs um ambiente de preocupação entre jogadores e empresários, principalmente pela falta de garantias sobre os próximos meses.

A crise ganhou ainda mais força com os problemas envolvendo a SAF e o afastamento de John Textor do comando do futebol. O empresário perdeu espaço nas decisões do clube em meio a disputas políticas e questionamentos sobre a condução da gestão. Nos bastidores, o cenário é visto como um dos mais delicados desde a chegada da SAF, principalmente por causa das dificuldades financeiras acumuladas e da indefinição sobre os próximos passos da administração.

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    Saídas por necessidade

    A situação de Danilo não foi isolada. O zagueiro Alexander Barboza também viveu desgaste nos bastidores antes de encaminhar sua saída para o Palmeiras. Em meio às propostas de transferência, o Botafogo não avançou nas conversas por renovação contratual, o que é visto internamente como uma consequência da má administração recente e das incertezas financeiras. Relatos afirmam que a preferência inicial de Barboza não era sair do clube, mas os problemas nos bastidores acabaram motivando a mudança ao Alviverde.

    Esta não será a primeira vez que o Botafogo perde figuras-chaves do elenco nos tempos recentes. Marlon Freitas e Jefferson Savarino, campeões da Libertadores e do Brasileirão com o Glorioso em 2024, saíram do clube na primeira janela de 2026 em transferências que foram motivadas, em grande parte, pela necessidade de aliviar o caixa do Botafogo.

    Atualmente, Danilo é a grande esperança do Botafogo para aliviar os cofres, com o clube carioca esperando uma venda no valor de € 40 milhões (R$ 234 milhões) do jogador de 25 anos. Segundo apuração do ge, tanto o volante quanto os representantes do Botafogo vêem a possível saída como um "final feliz" para ambos os lados.




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    "Ninguém é de ninguém", afirma fonte

    Ao mesmo tempo em que vê nas vendas uma forma de aliviar a crise financeira, o Botafogo teme um desmanche após a Copa do Mundo de 2026. Segundo apuração do ge, o clima interno é de incerteza para a próxima janela, com uma fonte afirmando que “ninguém é de ninguém”. O clube já admite negociar outros jogadores — apesar de não divulgar nomes — e, em alguns casos, diz aceitar propostas abaixo do mercado para reduzir a folha salarial o mais rápido possível.


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