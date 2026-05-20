Botafogo vive clima de incerteza e teme possível desmanche pós-Copa

O Botafogo atravessa um momento de enorme tensão nos bastidores e vê crescer o temor de perder jogadores importantes após a Copa do Mundo de 2026. A insegurança dentro do clube aumentou nas últimas semanas por causa de problemas financeiros e da instabilidade envolvendo a SAF. Entre atletas e dirigentes, existe a percepção de que a próxima janela pode provocar mudanças profundas no elenco alvinegro.

O caso do volante Danilo foi o que mais preocupou a direção recentemente. Insatisfeito com atrasos nos pagamentos, o jogador chegou a ameaçar uma rescisão contratual caso a situação não fosse regularizada. O episódio ligou um alerta imediato no clube, que correu para quitar pendências relacionadas ao elenco e evitar um desgaste ainda maior internamente. A situação expôs um ambiente de preocupação entre jogadores e empresários, principalmente pela falta de garantias sobre os próximos meses.

A crise ganhou ainda mais força com os problemas envolvendo a SAF e o afastamento de John Textor do comando do futebol. O empresário perdeu espaço nas decisões do clube em meio a disputas políticas e questionamentos sobre a condução da gestão. Nos bastidores, o cenário é visto como um dos mais delicados desde a chegada da SAF, principalmente por causa das dificuldades financeiras acumuladas e da indefinição sobre os próximos passos da administração.