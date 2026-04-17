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Botafogo 2026Divulgação/Botafogo
Gabriel Marin

Botafogo transforma provocação em identidade e batiza base; relembre algumas das "Joias do Bairro"

Botafogo

Clube alvinegro ressignifica canto rival, oficializa apelido para categorias de base e reforça tradição histórica na formação de talentos

O Botafogo decidiu abraçar uma antiga provocação e transformá-la em símbolo de orgulho. O clube divulgou recentemente que suas categorias de base passarão a ser oficialmente chamadas de "Joias do Bairro", apelido que nasceu nas arquibancadas adversárias, mas ganhou novo significado entre os próprios torcedores alvinegros.

O termo "bairro" surgiu como forma de provocação de rivais, em referência ao bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em músicas de torcida, adversários ironizam ao cantar que "Botafogo é bairro". Nas redes sociais, no entanto, botafoguenses inverteram a lógica: passaram a usar a expressão de forma positiva, exaltando os talentos formados em General Severiano como verdadeiras "joias".

A apropriação foi tão bem recebida que acabou oficializada pelo clube. A mudança simboliza também uma nova fase da base alvinegra, impulsionada pela SAF e por uma sequência recente de conquistas.

Em 2025, a base alvinegra empilhou taças na categoria sub-20. Sob comando de Rodrigo Bellão, o time conquistou o Campeonato Carioca, a Copa Rio e a Dallas Cup, reforçando o protagonismo recente das categorias inferiores.

Mas a história dos jovens alvinegros vai muito além do presente. O Botafogo construiu, ao longo de décadas, uma das tradições mais respeitadas do país na formação de talentos. A seguir, relembre algumas das "Joias do Bairro"...

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  • Brazil V WalesHulton Archive

    Garrincha

    Símbolo máximo da genialidade vinda da base alvinegra, Garrincha é mais do que uma joia, é um diamante eterno do futebol mundial. Revelado pelo Botafogo nos anos 1950, encantou o mundo com seus dribles desconcertantes e foi protagonista nas conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962 com a seleção brasileira.

    • Publicidade
  • Brazil's Nilton Santos, 1956Hulton Archive

    Nilton Santos

    Conhecido como "Enciclopédia do Futebol", Nilton Santos foi outro ícone formado no clube. Lateral revolucionário, marcou época no Botafogo e na seleção, sendo peça fundamental nas conquistas mundiais de 1958 e 1962.

  • WORLD CUP-1970-BRAZIL-JAIRZINHOAFP

    Jairzinho

    Revelado pelo Botafogo, Jairzinho entrou para a história ao marcar gols em todos os jogos da campanha do tricampeonato mundial em 1970. Sua explosão física e faro de gol o tornaram um dos maiores atacantes da história do clube.

  • FBL-LIBERTADORES-BOTAFOGO-INDEPENDIENTE DEL VALLEAFP

    Doria

    Já em tempos mais recentes, o zagueiro Doria despontou como promessa de liderança e qualidade técnica, sendo negociado cedo com o futebol europeu após ganhar destaque no time principal.

  • Botafogo v Chapecoense - Brasileirao Series A 2018Getty Images Sport

    Matheus Fernandes

    Volante moderno, Matheus Fernandes surgiu como peça importante no meio-campo alvinegro, chamando atenção pela intensidade e capacidade de marcação, o que o levou ao Barcelona.

  • Botafogo v Palmeiras - Brasileirao Series A 2018Getty Images Sport

    Igor Rabello

    Zagueiro de imposição física, Igor Rabello se firmou no Botafogo antes de seguir carreira em outros clubes do país, sendo lembrado pela regularidade e liderança defensiva.

  • FBL-LIBERTADORES-BARCELONA-BOTAFOGOAFP

    Sassá

    Atacante carismático, Sassá conquistou a torcida com gols importantes e estilo aguerrido, representando bem o espírito competitivo das categorias de base do clube. Chegou a receber o apelido de "Sassálotelli", em referência ao atacante italiano Mario Balotelli.

  • Botafogo v Atletico MG - Brazilian Cup 2013Getty Images Sport

    Vitinho

    Talentoso e decisivo, Vitinho surgiu com grande projeção no Botafogo, o que lhe abriu portas no futebol internacional e consolidou sua trajetória como mais uma revelação de destaque.

  • Botafogo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Matheus Nascimento

    Uma das principais apostas recentes, Matheus Nascimento simboliza a nova geração das "Joias do Bairro". Desde cedo integrado ao elenco profissional, carrega expectativas de protagonismo no ataque alvinegro. No momento, está emprestado ao LA Galaxy, dos Estados Unidos.

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