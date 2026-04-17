Botafogo transforma provocação em identidade e batiza base; relembre algumas das "Joias do Bairro"

O Botafogo decidiu abraçar uma antiga provocação e transformá-la em símbolo de orgulho. O clube divulgou recentemente que suas categorias de base passarão a ser oficialmente chamadas de "Joias do Bairro", apelido que nasceu nas arquibancadas adversárias, mas ganhou novo significado entre os próprios torcedores alvinegros.

O termo "bairro" surgiu como forma de provocação de rivais, em referência ao bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em músicas de torcida, adversários ironizam ao cantar que "Botafogo é bairro". Nas redes sociais, no entanto, botafoguenses inverteram a lógica: passaram a usar a expressão de forma positiva, exaltando os talentos formados em General Severiano como verdadeiras "joias".

A apropriação foi tão bem recebida que acabou oficializada pelo clube. A mudança simboliza também uma nova fase da base alvinegra, impulsionada pela SAF e por uma sequência recente de conquistas.

Em 2025, a base alvinegra empilhou taças na categoria sub-20. Sob comando de Rodrigo Bellão, o time conquistou o Campeonato Carioca, a Copa Rio e a Dallas Cup, reforçando o protagonismo recente das categorias inferiores.

Mas a história dos jovens alvinegros vai muito além do presente. O Botafogo construiu, ao longo de décadas, uma das tradições mais respeitadas do país na formação de talentos. A seguir, relembre algumas das "Joias do Bairro"...