Botafogo sofre virada do Remo no Nilton Santos e interrompe sequência de nove jogos invicto

O Botafogo foi surpreendido pelo Remo na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou derrotado por 2 a 1, de virada, no estádio Nilton Santos. O resultado frustra a equipe carioca diante de sua torcida e interrompe uma sequência de nove partidas de invencibilidade em todas as competições.

O time alvinegro saiu na frente com gol de Ferraresi, mas não conseguiu sustentar a vantagem. O Remo reagiu com personalidade e virou o confronto com gols de Alef Manga e Jajá, garantindo um triunfo histórico fora de casa.