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Botafogo x RemoVítor Silva/Botafogo
Gabriel Marin

Botafogo sofre virada do Remo no Nilton Santos e interrompe sequência de nove jogos invicto

Botafogo x Remo
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Equipe carioca é surpreendida em casa, vê série invicta cair e amarga primeira derrota sob comando de Franclim Carvalho

O Botafogo foi surpreendido pelo Remo na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou derrotado por 2 a 1, de virada, no estádio Nilton Santos. O resultado frustra a equipe carioca diante de sua torcida e interrompe uma sequência de nove partidas de invencibilidade em todas as competições.

O time alvinegro saiu na frente com gol de Ferraresi, mas não conseguiu sustentar a vantagem. O Remo reagiu com personalidade e virou o confronto com gols de Alef Manga e Jajá, garantindo um triunfo histórico fora de casa.

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    Marca histórica para o Remo

    A vitória tem um peso especial para o clube paraense. Este foi o primeiro triunfo do Remo como visitante neste Campeonato Brasileiro, além de encerrar um jejum de 48 anos sem vencer uma equipe carioca atuando no Rio de Janeiro.

    Mesmo ainda na zona de rebaixamento, agora na 18ª colocação com 11 pontos, o resultado representa um sinal de reação da equipe na sequência da competição.

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    Queda de sequência e impacto na tabela

    Para o Botafogo, a derrota tem impacto direto na tabela e no momento da equipe. Com o revés, o clube permanece com 17 pontos e estaciona no meio da classificação.

    Além disso, o resultado marca a primeira derrota do time sob o comando do técnico Franclim Carvalho, que vinha mantendo uma campanha sólida até então.

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    Próximos compromissos

    O Botafogo agora volta suas atenções para a Sul-Americana. A equipe carioca enfrenta o Racing na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), novamente no Nilton Santos.

    Já o Remo segue focado no Brasileirão e tenta embalar após a vitória histórica. O próximo desafio será no domingo (10), contra o Palmeiras, no estádio Baenão, às 16h (de Brasília).

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