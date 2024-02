Botafogo tem interesse na contratação de Welington, do São Paulo

Diretoria do clube carioca prepara uma proposta para tirar o lateral esquerdo do Tricolor paulista no mercado da bola

O Botafogo tem interesse na contratação de Welington, lateral esquerdo do São Paulo, como soube a GOAL com fontes ligadas ao sócio majoritário do clube, John Textor. Os cariocas preparam uma proposta para tentar a contratação do atleta, que tem contrato no Morumbi até dezembro de 2024.

O Tricolor paulista fez uma oferta pela renovação contratual do lateral esquerdo no início deste ano, mas os moldes ainda não estão perto do que o jogador pretende. A diretoria promete intensificar conversas pela prorrogação do vínculo nos próximos dias.

Welington é tratado como um nome importante nos bastidores do CT da Barra Funda, mesmo que a renovação esteja travada. Ele tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior — em setembro do ano passado, o CSKA Moscou, da Rússia, se dispôs a pagar US$ 8 milhões (R$ 39,7 milhões na cotação atual) pela aquisição do jogador.