Botafogo entra na Justiça contra Lyon e cobra dívida superior a R$ 745 milhões

O Botafogo entrou na Justiça para cobrar uma dívida superior a R$ 745 milhões do Lyon, em mais um capítulo da disputa financeira envolvendo clubes que fazem ou fizeram parte da rede criada pelo empresário John Textor. A ação foi movida no exterior e busca recuperar valores que o clube brasileiro afirma ter deixado de receber em negociações recentes entre as equipes.

De acordo com a denúncia apresentada, o Botafogo alega que uma série de transferências realizadas entre os dois clubes ocorreu por valores abaixo do mercado ou em condições consideradas prejudiciais ao clube carioca. Essas operações teriam beneficiado financeiramente o Lyon, enquanto o time brasileiro teria arcado com perdas significativas nas negociações.

A quantia cobrada gira em torno de 71 milhões de euros (aproximadamente R$ 745 milhões na cotação atual) e envolve movimentações feitas nos últimos anos dentro da estrutura da Eagle Football Holdings, grupo que reúne clubes administrados por Textor. O Botafogo sustenta que as transações não respeitaram critérios de mercado e causaram prejuízos à sua estrutura financeira.