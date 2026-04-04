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Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Botafogo entra na Justiça contra Lyon e cobra dívida superior a R$ 745 milhões

Botafogo

Clube carioca move ação contra o time francês e cobra valores ligados a transferências de jogadores e operações realizadas dentro da rede multiclubes liderada por John Textor

O Botafogo entrou na Justiça para cobrar uma dívida superior a R$ 745 milhões do Lyon, em mais um capítulo da disputa financeira envolvendo clubes que fazem ou fizeram parte da rede criada pelo empresário John Textor. A ação foi movida no exterior e busca recuperar valores que o clube brasileiro afirma ter deixado de receber em negociações recentes entre as equipes.

De acordo com a denúncia apresentada, o Botafogo alega que uma série de transferências realizadas entre os dois clubes ocorreu por valores abaixo do mercado ou em condições consideradas prejudiciais ao clube carioca. Essas operações teriam beneficiado financeiramente o Lyon, enquanto o time brasileiro teria arcado com perdas significativas nas negociações.

A quantia cobrada gira em torno de 71 milhões de euros (aproximadamente R$ 745 milhões na cotação atual) e envolve movimentações feitas nos últimos anos dentro da estrutura da Eagle Football Holdings, grupo que reúne clubes administrados por Textor. O Botafogo sustenta que as transações não respeitaram critérios de mercado e causaram prejuízos à sua estrutura financeira.

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    O que diz a acusação?

    As acusações feitas pelo Botafogo incluem negociações envolvendo atletas que deixaram o time alvinegro rumo ao Lyon em meio ao projeto de integração entre os clubes. Entre os casos citados estão transferências de jogadores como Lucas Perri, Adryelson e Jeffinho, além de outras operações envolvendo atletas ligados ao grupo. Segundo o clube brasileiro, os valores praticados nessas transações teriam sido inferiores ao que seria esperado em negociações convencionais entre equipes independentes.

    Na ação, o Botafogo também menciona situações em que direitos econômicos de jogadores e empréstimos teriam favorecido o Lyon. Entre os exemplos apontados estão a cessão sem custos de atletas e a destinação de receitas de direitos econômicos que, segundo o clube carioca, não chegaram aos seus cofres. Para os dirigentes alvinegros, esse conjunto de operações contribuiu para inflar o caixa do clube francês enquanto reduziu receitas do lado brasileiro.

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    O que vem por aí para o Botafogo

    Enquanto o caso judicial contra o Lyon se desenrola, o Botafogo volta suas atenções para os compromissos dentro de campo. O próximo desafio da equipe será um clássico contra o Vasco, válido pela 10ª rodada do Brasileirão. A partida acontece neste sábado, 4 de abril, às 21h (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

    Logo depois do clássico carioca, o time alvinegro inicia sua campanha na Copa Sul-Americana 2026. O Glorioso estreia na competição continental diante do Caracas na quinta-feira, 9 de abril, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, também no Rio de Janeiro.

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