Botafogo acelera busca por treinador e novo diretor de futebol durante a data Fifa

John Textor é o responsável direto pela escolha dos nomes e vai conduzir as negociações

Depois de garantir vaga na final da Taça Rio, o elenco do Botafogo ganhará alguns dias de descanso. A equipe se reapresenta na sexta-feira (22), enquanto isso, fora de campo, o alvinegro acelera a busca pelo técnico e pelo novo diretor de futebol.

John Textor é o responsável direto pela contratação dos dois profissionais e o desejo, segundo soube a GOAL, é de que haja definição de um nome durante esta semana, que comporta a data Fifa do mês de março. A expectativa é de que para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, no início de abril, o clube tenha um novo comandante na beira do campo.