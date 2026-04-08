As notícias sobre supostas especulações em Dortmund a respeito de Woltemade e também de Fisnik Asllani são uma “pista fria”, afirmou o diretor esportivo do BVB em entrevista à Sport Bild, ressaltando que o time está “muito bem servido” no ataque com Serhou Guirassy e Fabio Silva.
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Bomba de transferência envolvendo Nick Woltemade e o BVB? “Temos dois jogadores com esse perfil”
Ojornal *Bild* havia noticiado que o Dortmund estaria considerando trazer Woltemade de volta à Bundesliga caso Guirassy deixasse o clube. O que deu início a isso foi um boato, também divulgado pelo *Bild*, de que Guirassy pretendia deixar o time amarelo e preto no próximo verão, apesar de ter contrato válido até 2028.
Woltemade foi transferido no verão passado do VfB Stuttgart para o Newcastle United por 95 milhões de euros, mas lá está passando por uma crise concreta, pelo menos no que diz respeito à marcação de gols, após um início forte, porque o técnico Eddie Howe simplesmente quase não o escala mais em sua posição preferida.
“Sei que me associam a gols, mas não se pode comparar a média de gols de um atacante com a de um meio-campista que joga a 50, 60, 70 metros do gol adversário”, disse Woltemade recentemente ao Süddeutsche Zeitung e constatou: “No momento, sou um Nick Woltemade completamente diferente do que era no início da temporada!”
Deixar o Magpies após apenas um ano, segundo o Bild, não é algo que Woltemade queira. E, segundo Ricken, também não há interesse, pois, na opinião do chefe do BVB, não há necessidade de agir — o mesmo vale para os rumores fervilhantes em torno de Fisnik Asllani, que, pelo menos desde a chegada de Ole Book como novo diretor esportivo em Dortmund, vem sendo associado a uma transferência para o BVB.
Book havia trazido Asllani por empréstimo para o SV Elversberg, abrindo assim o caminho para a consagração definitiva do jogador da seleção do Kosovo no futebol profissional alemão. Mas, segundo Ricken, o mesmo vale para uma transferência de Asllani: “Já temos dois jogadores com esse perfil!”
- (C)Getty Images
Ricken confirma o interesse do BVB em Jadon Sancho
Ricken, porém, foi mais específico ao abordar o interesse do BVB no retorno de Jadon Sancho, já que, afinal, os planos de transferências para o ataque visam, em particular, compensar “a criatividade e os gols de Julian Brandt”. O jogador de 29 anos deixará o BVB no final da temporada, assim como Niklas Süle, sem custo de transferência.
Sancho seria um candidato a esse cargo, também porque, pelo menos financeiramente, ele poderia se encaixar no perfil de busca do Dortmund; afinal, ele estaria disponível sem custo de transferência no próximo verão. “É claro que estamos procurando um jogador ofensivo que traga qualidade, possa nos ajudar imediatamente e não exija uma quantia utópica de transferência”, disse Ricken sobre o assunto e, ao ser questionado especificamente sobre Sancho, esclareceu: “Estamos avaliando se ele pode nos tornar melhores. Fazemos o mesmo com Jadon.”
O jogador de 26 anos atuou em Dortmund de 2017 a 2021, onde alcançou o sucesso. Sua transferência de 85 milhões de euros para o Manchester United, no entanto, nunca teve um bom presságio. Após um desentendimento com o então técnico Erik ten Hag, Sancho retornou ao BVB em janeiro de 2024 para uma metade da temporada e foi um pilar importante na trajetória rumo à final da Liga dos Campeões.