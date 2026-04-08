Bomba de transferência envolvendo Nick Woltemade e o BVB? “Temos dois jogadores com esse perfil”

O jornal *Bild* havia noticiado que o Dortmund estaria considerando trazer Woltemade de volta à Bundesliga caso Guirassy deixasse o clube. O que deu início a isso foi um boato, também divulgado pelo *Bild*, de que Guirassy pretendia deixar o time amarelo e preto no próximo verão, apesar de ter contrato válido até 2028.

Woltemade foi transferido no verão passado do VfB Stuttgart para o Newcastle United por 95 milhões de euros, mas lá está passando por uma crise concreta, pelo menos no que diz respeito à marcação de gols, após um início forte, porque o técnico Eddie Howe simplesmente quase não o escala mais em sua posição preferida.

“Sei que me associam a gols, mas não se pode comparar a média de gols de um atacante com a de um meio-campista que joga a 50, 60, 70 metros do gol adversário”, disse Woltemade recentemente ao Süddeutsche Zeitung e constatou: “No momento, sou um Nick Woltemade completamente diferente do que era no início da temporada!”

Deixar o Magpies após apenas um ano, segundo o Bild, não é algo que Woltemade queira. E, segundo Ricken, também não há interesse, pois, na opinião do chefe do BVB, não há necessidade de agir — o mesmo vale para os rumores fervilhantes em torno de Fisnik Asllani, que, pelo menos desde a chegada de Ole Book como novo diretor esportivo em Dortmund, vem sendo associado a uma transferência para o BVB.

Book havia trazido Asllani por empréstimo para o SV Elversberg, abrindo assim o caminho para a consagração definitiva do jogador da seleção do Kosovo no futebol profissional alemão. Mas, segundo Ricken, o mesmo vale para uma transferência de Asllani: “Já temos dois jogadores com esse perfil!”