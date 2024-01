Onde assistir a Benfica x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Benfica Campus; veja como acompanhar na TV e na internet

Já classificados, Benfica e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (31), a partir das 17h (de Brasília), no Benfica Campus, em Portugal, pela sexta rodada da Champions League feminina 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e no YouTube do DAZN Brasil, com narração em português (veja a programação completa aqui).

Veja esse jogo da Champions feminina ao vivo, com narração em português, no Youtube do DAZN Brasil

Com 100% de aproveitamento na Champions feminina, o Barcelona está na liderança isolada do Grupo A, com 15 pontos conquistados. Por sua vez, o Benfica, com oito pontos, assegurou a classificação após o empate por 2 a 2 com o Rosengard na última rodada. A equipe de Filipe Santos Patão permanece invicta há oito jogos em todas as competições, com cinco vitórias e três empates.

Mais artigos abaixo