Bellingham e Pitarch... Quem é melhor para o Real Madrid?

“Tiago Beitar ou Jude Bellingham?”... Uma pergunta que ressoa entre a torcida do Real Madrid, especialmente com o retorno do jogador inglês após a lesão e sua participação gradual no time.

Essa pergunta surge devido ao brilhantismo de Pieters nas partidas em que atuou recentemente, período em que Bellingham esteve ausente por lesão, antes de retornar ao time.

As comparações entre os jogadores se multiplicaram, especialmente porque Álvaro Arbeloa escalou Thiago como titular ontem no confronto contra o Bayern de Munique, enquanto Bellingham ficou no banco de reservas.

E quando Arbeloa precisou reverter o placar e enfrentar a avalanche bávara, ele recorreu a Bellingham, colocando-o em campo no lugar de Petarš.