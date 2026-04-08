Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Bellingham e Pitarch... Quem é melhor para o Real Madrid?

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Real Madrid x Girona
Girona
La Liga
A. Arbeloa
J. Bellingham
T. Pitarch
Espanha
Alemanha
England

Comparações entre os torcedores sobre a dupla do Real Madrid

 “Tiago Beitar ou Jude Bellingham?”... Uma pergunta que ressoa entre a torcida do Real Madrid, especialmente com o retorno do jogador inglês após a lesão e sua participação gradual no time.

Essa pergunta surge devido ao brilhantismo de Pieters nas partidas em que atuou recentemente, período em que Bellingham esteve ausente por lesão, antes de retornar ao time.

As comparações entre os jogadores se multiplicaram, especialmente porque Álvaro Arbeloa escalou Thiago como titular ontem no confronto contra o Bayern de Munique, enquanto Bellingham ficou no banco de reservas.

E quando Arbeloa precisou reverter o placar e enfrentar a avalanche bávara, ele recorreu a Bellingham, colocando-o em campo no lugar de Petarš.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Uma oportunidade real e um desempenho brilhante

    Ao assumir o cargo de técnico do Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa afirmou que dará oportunidade a vários jogadores jovens, graças ao seu profundo conhecimento dos talentos da base do clube.

    Tiago Beitar, de 18 anos, aproveitou a onda de lesões que atingiu o meio-campo do Real Madrid para ter uma chance real, que ele soube aproveitar ao máximo.

    Com a ausência de Jude Bellingham e a queda de rendimento de Dani Ceballos, o Real Madrid recorreu a Pitarch para oferecer uma combinação de esforço e qualidade no manejo da bola no meio-campo.

    Não há dúvida de que Pitarch se destacou contra o Manchester City, brilhando no meio-campo nas partidas de ida e volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    • Publicidade

  • Fortes capacidades defensivas

    Pitarch se destaca pelo excelente domínio da bola, pela transição da defesa para o ataque e pelos bons passes, além de demonstrar grande coragem ao enfrentar os adversários no meio-campo.

    Os mapas de calor do jovem jogador mostram que ele se posiciona mais à frente da área do Real Madrid, e até mesmo além do meio-campo, cobrindo as laterais.

    Ele não perde a bola facilmente, o que o torna um excelente destino para os passes dos jogadores do Real Madrid, atuando como um ponto de referência importante no meio-campo.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

    Bellingham é uma força impressionante no elenco do Real Madrid

    Ninguém discorda que Jude Bellingham é um dos jogadores mais importantes do Real Madrid, especialmente devido às suas notáveis habilidades defensivas e ofensivas, além de sua excelente sintonia com Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.

    Bellingham se destaca pela capacidade de atuar em mais de uma posição, além de contribuir efetivamente no ataque, onde brilha como meia-atacante.

    Bellingham é habilidoso nos chutes a gol e na finalização de jogadas, e tem demonstrado sua grande importância na escalação do Real Madrid desde que se juntou ao time no verão de 2023.

  • Comparação entre Bellingham e Petarš


     Analisando os números da dupla no Real Madrid, a balança pende para Bellingham em muitos aspectos, seja em termos de passes precisos, contribuições ofensivas ou até mesmo tarefas defensivas.

    Bellingham disputou 31 partidas nesta temporada em todas as competições, somando 2.049 minutos em campo, marcando 6 gols e dando 4 assistências.

    Já Petarš participou de 10 partidas, com um total de 510 minutos em campo, e deu uma assistência.

    A participação de Bellingham varia entre três posições: ele atuou 18 vezes como meio-campista ofensivo, 7 vezes como meio-campista central e 6 vezes como meio-campista esquerdo.

    Por sua vez, Petarš atuou 9 vezes como meio-campista central e apareceu em uma partida como meio-campista esquerdo.

    Comparando os dois jogadores, de acordo com o site internacional “Sofascore”, vemos que Bellingham se destaca em todos os aspectos relacionados ao ataque, aos passes precisos, bem como nas dribles sofridas, nos chutes a gol e nas disputas defensivas no chão e no ar.

    O jovem jogador só fica atrás na média de perdas de bola; na La Liga, por exemplo, sua média é de 7 perdas por partida, enquanto a de Bellingham chega a 8,4 por partida.

    O número de Bellingham pode ser maior devido às suas muitas tentativas ofensivas em comparação com seu jovem companheiro, além da grande diferença no número de partidas (20 contra 5).

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Quais são as opções disponíveis para Arbeloa?


    Com a presença de Bellingham e Pitarch na lista de jogadores aptos para disputar partidas pelo Real Madrid, cresce o debate sobre se o retorno do jogador inglês representa algo positivo ou negativo, tendo em vista o brilhante desempenho do jovem talento nas últimas partidas.

    Além disso, também se discute quem dos dois será melhor para o sistema da equipe no período que se segue.

    Devido à versatilidade de Bellingham nas posições e às habilidades distintas de Petarš no meio-campo, além de sua coragem em enfrentar os adversários apesar da pouca idade, parece que Arbeloa terá várias opções.

    A primeira opção é apostar em Bellingham, devido às suas habilidades ofensivas e à vasta experiência que o diferenciam de Petarš; nesse caso, ele dispensaria o último, dada a abundância de meio-campistas disponíveis.

    Já a segunda opção consiste na possibilidade de Arbeloa aproveitar a dupla em conjunto na escalação, especialmente porque Bellingham se destaca fortemente na posição de meio-campista ofensivo, auxiliando Vinícius e Mbappé.

    Ao mesmo tempo, Petarš se destaca na função de meio-campista central, com maior inclinação para a defesa; assim, é possível formar uma dupla integrada no meio-campo, com um craque que domina o ataque e outro que se destaca na posse e no controle da bola, além de cumprir tarefas defensivas.

    (Leia também)... Ex-jogador do Real Madrid: Vinícius é péssimo... Ver ele jogar me deixa furioso

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR