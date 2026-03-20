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Gringos no Brasil GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

Balotelli no Guarani? Relembre outros gringos que quase vieram ao Brasil

Clube de Campinas tentou contratação milionária do atacante italiano e reacende lista de negociações improváveis no futebol brasileiro

A possibilidade de ver Mario Balotelli vestindo a camisa do Guarani movimentou o noticiário esportivo nesta semana. O clube paulista chegou a formalizar uma proposta milionária em novembro do ano passado, tentando convencer o atacante a atuar no futebol brasileiro. Segundo o GE, a ideia do Bugre era um contrato de curto prazo, apenas para o Campeonato Paulista, com um salário de R$ 375 mil por mês.

A investida alviverde contou com a ajuda do ex-goleiro da seleção brasileira, Júlio César, como uma espécie de tradutor para o atacante. Apesar do esforço, a negociação não avançou, mas o episódio reacendeu a memória de outros grandes nomes internacionais que ficaram muito próximos de desembarcar no Brasil.

A seguir, a GOAL relembra alguns dos casos mais curiosos...

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    Didier Drogba (Corinthians)

    Em 2017, o Corinthians viveu dias de expectativa com a possível chegada de Didier Drogba. Livre no mercado após passagem pela MLS, o marfinense recebeu proposta e chegou a negociar diretamente com a diretoria.

    O negócio, no entanto, esbarrou em questões pessoais. Drogba optou por não atuar no Brasil naquele momento, alegando outros planos de carreira e vida. A negociação ganhou contornos curiosos pelo engajamento da torcida corintiana, que fez campanha nas redes sociais tentando convencer o atacante.

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    Nicolas Anelka (Atlético-MG)

    Outro caso emblemático envolveu Nicolas Anelka e o Atlético-MG. Em 2014, o francês chegou a ser anunciado oficialmente pelo clube mineiro.

    O problema? Anelka nunca se apresentou. A relação azedou rapidamente, com troca de acusações entre o jogador e a diretoria. Anos depois, o atacante afirmou que houve desorganização e criticou a condução do processo, transformando o episódio em um dos mais confusos do mercado brasileiro.

  • FBL-ARGENTINA-BOCA-TIGREAFP

    Juan Román Riquelme (Palmeiras)

    A torcida do Palmeiras também sonhou alto em 2013, quando Juan Román Riquelme esteve na pauta alviverde.

    Ídolo do Boca Juniors, o meia chegou a negociar com o clube paulista, mas os valores envolvidos foram considerados inviáveis. A diretoria recuou, alegando que o investimento não cabia na realidade financeira do clube naquele momento.

  • Boca Juniors v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Edinson Cavani (Grêmio)

    Mais recentemente, o nome de Edinson Cavani apareceu como possibilidade no Grêmio, para substituir Luis Suárez.

    O centroavante uruguaio foi oferecido ao clube gaúcho, que avaliou a contratação. Apesar do interesse técnico, os altos custos e a concorrência do Boca Juniors impediram o avanço das negociações.

  • Manchester United v West Ham United - EFL Cup Quarter-FinalGetty Images Sport

    Bastian Schweinsteiger (Santos)

    Em 2016, o Santos tentou um movimento ousado ao sondar Bastian Schweinsteiger.

    O volante, campeão mundial com a Alemanha, foi um pedido do então técnico Dorival Júnior. No entanto, os valores salariais e a realidade financeira do clube rapidamente esfriaram qualquer possibilidade de acordo.

    Posteriormente, o treinador ainda sugeriu a contratação de Franck Ribèry, Yaya Touré e Francesco Totti.

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    Rafa Márquez (Flamengo)

    Antes mesmo da onda recente de estrangeiros no Brasil, o Flamengo avaliou a contratação de Rafael Márquez em 2011.

    O experiente zagueiro, ídolo do Barcelona e da seleção mexicana, chegou a entrar na pauta de reforços rubro-negra. A negociação, porém, não evoluiu, ficando apenas no estágio de sondagem.

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