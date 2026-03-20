Balotelli no Guarani? Relembre outros gringos que quase vieram ao Brasil

A possibilidade de ver Mario Balotelli vestindo a camisa do Guarani movimentou o noticiário esportivo nesta semana. O clube paulista chegou a formalizar uma proposta milionária em novembro do ano passado, tentando convencer o atacante a atuar no futebol brasileiro. Segundo o GE, a ideia do Bugre era um contrato de curto prazo, apenas para o Campeonato Paulista, com um salário de R$ 375 mil por mês.

A investida alviverde contou com a ajuda do ex-goleiro da seleção brasileira, Júlio César, como uma espécie de tradutor para o atacante. Apesar do esforço, a negociação não avançou, mas o episódio reacendeu a memória de outros grandes nomes internacionais que ficaram muito próximos de desembarcar no Brasil.

A seguir, a GOAL relembra alguns dos casos mais curiosos...