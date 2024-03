Atlético-MG encaminha contratação de Gabriel Milito para a vaga de Felipão

Treinador de 43 anos é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para conhecer a estrutura do clube e assinar contrato

O Atlético-MG encaminhou a contratação de Gabriel Milito no mercado da bola. Faltam apenas detalhes para que o argentino de 43 anos seja anunciado como novo técnico do clube, como soube a GOAL.

As conversas evoluíram consideravelmente desde o primeiro contato, feito na última quarta-feira (20), e o treinador é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para conhecer a estrutura atleticana e assinar contrato — o período do vínculo ainda é discutido entre as partes.

O Galo conseguiu convencer o estrangeiro a voltar a trabalhar depois de deixar o Argentinos Juniors, da Argentina, em setembro do ano passado, alegando que gostaria de uma pausa na carreira. Ele chegará à capital mineira ao lado de ao menos dois auxiliares.