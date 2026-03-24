Atlético de Madrid, oficial: Griezmann assinou com o Orlando City

O Atlético de Madrid e o Orlando City SC chegaram a um acordo para a transferência de Antoine Griezmann para o clube americano a partir da próxima temporada. O atacante viajou para Orlando, com a autorização do clube, durante a pausa de dois dias da equipe principal para finalizar seu contrato com o clube da Flórida.





O maior artilheiro de todos os tempos do nosso clube assumirá, assim, um novo desafio profissional na MLS no próximo verão, após ter vestido a camisa vermelha e branca por 10 temporadas.

Griezmann chegou ao nosso clube vindo da Real Sociedad em julho de 2014. Desde então, nosso camisa 7 tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do Atlético de Madrid, com 211 gols, à frente de Luis Aragonés, que marcou 173. Além disso, suas 488 partidas com a camisa vermelha e branca fazem dele o quarto jogador com mais partidas pelo nosso clube.

Ao longo dessas 10 temporadas, Griezmann proporcionou momentos inesquecíveis a todos os torcedores do Atlético, conquistando até agora três títulos com o nosso clube: a Supercopa da Espanha em 2014 e a Liga Europa e a Supercopa da UEFA, ambas em 2018.





O atacante voltará a treinar esta semana com os jogadores do Atlético que não foram convocados para suas respectivas seleções, a fim de se preparar para a reta final da temporada, que inclui a emocionante final da Copa del Rey e as quartas de final da Liga dos Campeões, onde buscaremos conquistar uma vaga nas semifinais.