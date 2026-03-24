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Atlético de Madrid, oficial: Griezmann assinou com o Orlando City

Orlando City
A. Griezmann
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La Liga

O atacante francês tem futuro na MLS.

Antoine Griezmann parte para os Estados Unidos.


Após a derrota por 3 a 2 para o Real Madrid no clássico disputado no domingo à noite no Estádio Santiago Bernabéu, o Atlético de Madrid concedeu ao atacante francês permissão para assinar contrato com o Orlando City.


A duração do contrato deve ser de três anos, até 2029.

A transferência a título gratuito da La Liga paraa Major League Soccer será concretizada na próxima janela de transferências de verão, ao final desta temporada.

  • AS PRIMEIRAS PALAVRAS

    Griezmann declarou: “Estou animado para começar este novo capítulo da minha carreira no Orlando City. Desde as primeiras conversas com o clube, percebi uma grande ambição e uma visão clara para o futuro, o que realmente me impressionou”.

    • Publicidade

  • O COMUNICADO OFICIAL

    O Atlético de Madrid e o Orlando City SC chegaram a um acordo para a transferência de Antoine Griezmann para o clube americano a partir da próxima temporada. O atacante viajou para Orlando, com a autorização do clube, durante a pausa de dois dias da equipe principal para finalizar seu contrato com o clube da Flórida.


    O maior artilheiro de todos os tempos do nosso clube assumirá, assim, um novo desafio profissional na MLS no próximo verão, após ter vestido a camisa vermelha e branca por 10 temporadas.

    Griezmann chegou ao nosso clube vindo da Real Sociedad em julho de 2014. Desde então, nosso camisa 7 tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do Atlético de Madrid, com 211 gols, à frente de Luis Aragonés, que marcou 173. Além disso, suas 488 partidas com a camisa vermelha e branca fazem dele o quarto jogador com mais partidas pelo nosso clube.

    Ao longo dessas 10 temporadas, Griezmann proporcionou momentos inesquecíveis a todos os torcedores do Atlético, conquistando até agora três títulos com o nosso clube: a Supercopa da Espanha em 2014 e a Liga Europa e a Supercopa da UEFA, ambas em 2018.


    O atacante voltará a treinar esta semana com os jogadores do Atlético que não foram convocados para suas respectivas seleções, a fim de se preparar para a reta final da temporada, que inclui a emocionante final da Copa del Rey e as quartas de final da Liga dos Campeões, onde buscaremos conquistar uma vaga nas semifinais.

  • A CARREIRA

    Griezmann, que completou 35 anos no último dia 21 de março, se aposentou da seleção francesa (pela qual marcou 44 gols e deu 38 assistências em 137 partidas, conquistando a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021) e tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027. Até o momento, ele marcou 211 gols e deu 97 assistências em 488 partidas, conquistando a Supercopa da Espanha em 2014, a Liga Europa e a Supercopa da Europa em 2018. Em seu palmarés também consta a Copa del Rey, conquistada com o Barcelona em 2021.


  • AS CLASSIFICAÇÕES

    A nove rodadas do fim, a equipe comandada por Cholo Simeone ocupa a quarta posição na classificação do campeonato espanhol, com 57 pontos conquistados em 29 rodadas: a um ponto do Villarreal, a 12 do Real Madrid e a 16 do Barcelona. Que, após ter eliminado nas semifinais da Copa del Rey (onde chegou à final contra a Real Sociedad, ex-time de Griezmann), enfrentará nas quartas de final da Liga dos Campeões.


    O Orlando City somou apenas 3 pontos nas primeiras 5 partidas da Major League Soccer, vencendo o Montreal por 2 a 1 e perdendo para o New York Red Bulls (1 a 2), o Inter Miami (2 a 4), o New York City (0 a 5) e o Nashville (0 a 5).


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