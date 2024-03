Athletico-PR x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras

Athletico-PR e Operário-PR se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Quem avançar terá pela frente o Coritiba na final. A partida terá transmissão ao vivo da NSports no streaming e no canal do YouTube (veja a programação completa).

Atual campeão do Paranaense, o Athletico-PR vai em busca de seu 28º título do torneio. O Furacão garantiu a classificação para a semifinal após eliminar o Londrina por 6 a 1 no placar agregado. Já na primeira fase, terminou na liderança, com 25 pontos. Até aqui, foram oito vitórias, quatro empates e uma derrota. Como venceu a ida por 2 a 1, a equipe pode perder por até um gol de diferença.

Do outro lado, o Operário-PR terminou na quarta posição, com 18 pontos, enquanto nas quartas de final passou pelo Azuriz por 1 a 0. Para avançar à final, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.

Mais artigos abaixo