Traduzido por
"As propostas dele são a ruína!" Florentino Pérez ataca seu grande rival na disputa pelo poder no Real Madrid
Ele disse que "não pode permitir que eles voltem a tomar conta do clube. São as mesmas pessoas: os filhos, os amigos, os irmãos". Especialmente o fato de Riquelme querer atrair os eleitores com grandes promessas de transferências enfureceu o presidente de longa data do Real Madrid além do aceitável. “Existe realmente alguém que acredita que, sob minha gestão, os melhores jogadores do mundo não jogariam no Real?”, perguntou Pérez ao ser questionado sobre a postura do adversário. Nesse debate, Pérez garante “a história”.
Riquelme havia se arriscado bastante recentemente em uma entrevista ao jornal ABC no que diz respeito às atividades de transferência caso fosse eleito. “Contratamos duas estrelas internacionais”, declarou o jogador de 37 anos: “Tenho um acordo segundo o qual duas grandes estrelas internacionais jogarão no Real Madrid se eu for presidente. Duas estrelas que são necessárias para o projeto esportivo a curto, médio e longo prazo.”
Riquelme não revelou de quais jogadores se trata, mas não poupou críticas contundentes à situação atual do clube e aos responsáveis. Na sua opinião, o clube mundial perdeu seu DNA: “Como torcedor do Real Madrid, devo dizer que, atualmente, este clube carece de hierarquia, profissionalismo, valores e do sentimento do que realmente define o Real Madrid. Tudo isso está um pouco ausente.”
- Getty Images
O Real Madrid prestes a se tornar um clube de investidores? “Podem ser as últimas eleições!”
Além disso, ele fez graves acusações contra os planos de privatização de Pérez. “Eles querem tirar o clube dos sócios”, afirmou Riquelme. Pérez teria, de fato, o objetivo de abrir o clube — que pertence integralmente aos sócios — a investidores, mesmo que apenas para uma participação de 5% a 10%. “Podem ser as últimas eleições, é o que muitos no Real Madrid pensam! Pois a privatização está chegando”, disse Riquelme.
Mas Perez também não deixou isso passar em branco. “Vocês estão mentindo. O Real Madrid sempre pertencerá aos seus sócios”, retrucou ele, ressaltando que havia “arriscado seu próprio patrimônio” “para salvar o Real Madrid”.
- Getty Images
O Real Madrid mergulha no caos, em parte devido às decisões de Pérez
O desastre esportivo do Real Madrid na última temporada, que terminou sem títulos e marcada por grandes turbulências, também deixou Pérez vulnerável. Em especial, as decisões relacionadas à comissão técnica — com a demissão de Xabi Alonso após apenas seis meses e a nomeação de Álvaro Arbeloa — não trouxeram sucesso. Pelo contrário. Sob o comando de Arbeloa, acabaram surgindo inimizades abertas dentro da equipe (palavra-chave: Valverde e Tchouamenie), e o clube afundou no caos e em disputas públicas no final da temporada.
Para Pérez, a questão na escolha do sucessor de Arbeloa é agora ter um técnico que “se identifique com a cultura do Real Madrid” e utilize as estrelas da maneira correta. A esse respeito, há algum tempo existe um consenso com José Mourinho, que, caso Pérez vença a eleição em 7 de junho, retornará à capital espanhola para um segundo mandato.
Perez, no entanto, também atribuiu o fracasso da última temporada à grande pressão logo no início. “A Copa do Mundo de Clubes nos matou. Após três ou quatro meses, tínhamos 28 lesionados no time principal.”