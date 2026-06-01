"As propostas dele são a ruína!" Florentino Pérez ataca seu grande rival na disputa pelo poder no Real Madrid

Ele disse que "não pode permitir que eles voltem a tomar conta do clube. São as mesmas pessoas: os filhos, os amigos, os irmãos". Especialmente o fato de Riquelme querer atrair os eleitores com grandes promessas de transferências enfureceu o presidente de longa data do Real Madrid além do aceitável. “Existe realmente alguém que acredita que, sob minha gestão, os melhores jogadores do mundo não jogariam no Real?”, perguntou Pérez ao ser questionado sobre a postura do adversário. Nesse debate, Pérez garante “a história”.

Riquelme havia se arriscado bastante recentemente em uma entrevista ao jornal ABC no que diz respeito às atividades de transferência caso fosse eleito. “Contratamos duas estrelas internacionais”, declarou o jogador de 37 anos: “Tenho um acordo segundo o qual duas grandes estrelas internacionais jogarão no Real Madrid se eu for presidente. Duas estrelas que são necessárias para o projeto esportivo a curto, médio e longo prazo.”

Riquelme não revelou de quais jogadores se trata, mas não poupou críticas contundentes à situação atual do clube e aos responsáveis. Na sua opinião, o clube mundial perdeu seu DNA: “Como torcedor do Real Madrid, devo dizer que, atualmente, este clube carece de hierarquia, profissionalismo, valores e do sentimento do que realmente define o Real Madrid. Tudo isso está um pouco ausente.”