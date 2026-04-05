Arbeloa à mercê do vento... A última tábua de salvação do técnico do Real Madrid

De acordo com o jornal espanhol *AS*, a Liga dos Campeões tornou-se a última chance de salvar o futuro de Arbeloa, após o aumento da diferença para o Barcelona na La Liga, na sequência da derrota inesperada para o Real Mallorca.

O jornal destacou que as esperanças de disputar o título da liga estão agora distantes, o que coloca Arbeloa sob grande pressão na competição continental, já que seu futuro depende em grande parte do que a equipe conseguir contra o Bayern de Munique na fase inicial, e depois contra o Paris Saint-Germain ou o Liverpool em uma fase mais difícil posteriormente.

O “AS” explicou que o cenário teria sido completamente diferente se Arbeloa tivesse conseguido continuar lutando pelo título da liga até o último suspiro.

O jogo contra o Maiorca foi um forte golpe para o impulso positivo que Arbeloa havia imposto ao projeto do Real Madrid, já que a diretoria viu um time sem a garra e a tensão necessárias em um momento em que não se pode dar a menor falha, e os dirigentes do clube começaram a analisar as decisões do técnico, seja ao deixar Vinícius Júnior no banco ou ao colocar jovens jogadores na escalação titular de forma inesperada, apesar do bom desempenho do jovem Manuel Ángel, considerando a delicadeza da situação.