Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, enfrenta uma situação complicada em relação ao seu futuro no banco de reservas do time na próxima temporada.
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Arbeloa à mercê do vento... A última tábua de salvação do técnico do Real Madrid
Última chance
De acordo com o jornal espanhol *AS*, a Liga dos Campeões tornou-se a última chance de salvar o futuro de Arbeloa, após o aumento da diferença para o Barcelona na La Liga, na sequência da derrota inesperada para o Real Mallorca.
O jornal destacou que as esperanças de disputar o título da liga estão agora distantes, o que coloca Arbeloa sob grande pressão na competição continental, já que seu futuro depende em grande parte do que a equipe conseguir contra o Bayern de Munique na fase inicial, e depois contra o Paris Saint-Germain ou o Liverpool em uma fase mais difícil posteriormente.
O “AS” explicou que o cenário teria sido completamente diferente se Arbeloa tivesse conseguido continuar lutando pelo título da liga até o último suspiro.
O jogo contra o Maiorca foi um forte golpe para o impulso positivo que Arbeloa havia imposto ao projeto do Real Madrid, já que a diretoria viu um time sem a garra e a tensão necessárias em um momento em que não se pode dar a menor falha, e os dirigentes do clube começaram a analisar as decisões do técnico, seja ao deixar Vinícius Júnior no banco ou ao colocar jovens jogadores na escalação titular de forma inesperada, apesar do bom desempenho do jovem Manuel Ángel, considerando a delicadeza da situação.
Números negativos
Os números não favorecem a trajetória de Arbeloa com o time principal, já que a derrota para o Maiorca foi a quinta em 18 partidas, contra 13 vitórias. Em comparação com Xabi Alonso, este último também sofreu 5 derrotas, mas em 28 partidas, nas quais conquistou 20 vitórias e 3 empates.
Com esse histórico negativo, Arbeloa entrou para a história do clube na lista dos treinadores que mais sofreram derrotas em suas estreias, onde Koping e Moloni lideram a lista com 8 derrotas, seguidos por Del Bosque com 7 e, em seguida, 6 derrotas para cada um dos seguintes: Albéniz, Scaroni, Hiddink, Amancio e Arsenio, enquanto Arbeloa empata com 5 derrotas com Kinké e Ibina.
As estatísticas destacam outro dado relacionado à fraca influência das decisões de Arbeloa durante as partidas nos resultados, especialmente quando o time está perdendo. Sob seu comando, o Real Madrid conseguiu virar o jogo em apenas duas das sete partidas que começou perdendo, contra o Benfica por 2 a 1 e o Atlético de Madrid por 3 a 2, enquanto foi derrotado nas outras cinco em que sofreu o primeiro gol: contra o Albacete por 3 a 2, o Benfica por 4 a 2, o Osasuna por 2 a 1, o Getafe por 0 a 1 e o Mallorca por 2 a 1.
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Assumir a responsabilidade
O técnico insiste em assumir total responsabilidade após cada derrota, o que se repetiu no Estádio Son Moix, quando declarou: “Sou eu quem toma as decisões, define a escalação, faz as substituições e escolhe o estilo de jogo; esta derrota é de responsabilidade exclusiva do técnico do Real Madrid”.
No entanto, desta vez houve uma referência indireta ao jogador Camavinga ao falar sobre o gol do adversário, quando disse: “Por falta de disciplina, eles marcaram um gol na nossa baliza... Se você perder a concentração por um instante ou não cumprir corretamente a marcação defensiva, isso vai custar um gol”.
Reina um clima de confiança nos bastidores do clube em relação ao trabalho de Arbeloa, com grande reconhecimento por seus esforços na gestão do vestiário e na promoção da estabilidade com estrelas como Vinícius, Bellingham e Valverde, além da valorização de jovens talentos como Thiago Petarich. mas a derrota para o Son Moix congelou o impulso positivo que o técnico havia construído após a eliminação do Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões, de modo que a competição europeia volta a ser a chave que determinará a permanência ou a saída de Arbeloa do Real Madrid.