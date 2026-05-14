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Gabriel Marin

Após demissão de Roger Machado, quem deve ser o próximo técnico do São Paulo?

São Paulo
R. Machado
D. Junior
J. Vojvoda
R. Ceni

Tricolor acelera busca por um novo técnico e avalia três nomes entre os principais candidatos para assumir o comando do clube após a eliminação na Copa do Brasil

A derrota por 3 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul, não apenas decretou a eliminação do São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil, como também encerrou a passagem de Roger Machado pelo Morumbi. A demissão do treinador foi oficializada na noite da última quarta-feira (13), logo após a partida, e abriu imediatamente a corrida da diretoria por um novo comandante.

Contratado em março para substituir Hernán Crespo, Roger deixa o cargo após apenas 17 jogos, acumulando sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. A sequência de cinco partidas sem vencer aumentou a pressão sobre o treinador, que acabou perdendo sustentação interna após a queda precoce no torneio nacional.

Depois do confronto, o diretor executivo Rui Costa confirmou o desligamento e afirmou que o clube já iniciou a busca por um substituto. Nos bastidores, três nomes ganharam força nos últimos dias e passaram a ser debatidos pela cúpula tricolor.

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  • Sao Paulo v Cruzeiro - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Dorival Júnior surge como favorito pela identificação com o clube

    O principal nome em pauta no São Paulo é Dorival Júnior. Livre no mercado desde a saída do Corinthians, o treinador voltou a ser visto com entusiasmo dentro do clube pela forte identificação construída durante sua última passagem.

    Campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo Tricolor, Dorival deixou o Morumbi valorizado após conduzir uma campanha histórica, encerrando um jejum importante de títulos do clube. Internamente, há o entendimento de que o treinador conhece o ambiente, o elenco e possui respaldo junto à torcida.

    Outro fator considerado positivo é a maneira como ocorreu sua saída do São Paulo. À época, Dorival aceitou o convite para assumir a seleção brasileira, o que não gerou desgaste significativo entre as partes e pode facilitar uma eventual reaproximação.

    Apesar disso, a questão financeira aparece como um dos principais obstáculos para um acordo. O salário pedido pelo treinador é tratado como elevado pela diretoria, que busca rapidez na definição sem comprometer o planejamento financeiro da temporada.

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    • Publicidade
  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Vojvoda volta ao radar após ficar livre no mercado

    Outro nome monitorado pela diretoria é o argentino Juan Pablo Vojvoda. O técnico está sem clube após deixar o Santos e voltou a entrar no radar tricolor em um momento considerado oportuno.

    Vojvoda já havia sido cogitado em outras oportunidades no São Paulo, principalmente pelo estilo de jogo ofensivo e pela capacidade de organização tática demonstrada no futebol brasileiro. No entanto, negociações anteriores não avançaram.

    Agora, com o treinador disponível no mercado, dirigentes entendem que o cenário pode ser mais favorável para uma nova tentativa. A avaliação interna é de que o argentino poderia trazer um perfil de trabalho mais moderno e intensidade ao time, algo que parte da diretoria considera necessário neste momento da temporada.

  • Sao Paulo v Bahia - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Rogério Ceni agrada parte da diretoria e pode ganhar força

    Ídolo histórico do São Paulo, Rogério Ceni também aparece entre os nomes analisados pela cúpula tricolor. O ex-goleiro vive um momento de pressão no Bahia, que também acabou eliminado da Copa do Brasil após derrota para o Remo.

    Segundo informações da ESPN, o São Paulo acompanha atentamente a situação do treinador e considera que uma eventual saída dele do clube baiano o colocaria imediatamente entre os favoritos ao cargo.

    Ceni mantém forte ligação com o Tricolor e possui apoio de integrantes importantes da diretoria. Ao mesmo tempo, sua última passagem pelo clube ainda divide opiniões entre torcedores e conselheiros, especialmente pelos resultados irregulares apresentados naquele período.

    Mesmo assim, a identificação histórica e o perfil competitivo do treinador fazem com que seu nome siga relevante nos bastidores.

  • São Paulo 2026Rubens Chiri / São Paulo FC

    São Paulo quer definição rápida antes da Sul-Americana

    Enquanto avalia os possíveis substitutos, a diretoria são-paulina trabalha contra o tempo. O entendimento interno é de que a definição não pode se arrastar por muitos dias, principalmente pela sequência decisiva da temporada.

    A expectativa do clube é ter o novo treinador no banco de reservas já na próxima terça-feira (19), quando o São Paulo enfrenta o Millionarios, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

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