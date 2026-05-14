Após demissão de Roger Machado, quem deve ser o próximo técnico do São Paulo?

A derrota por 3 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul, não apenas decretou a eliminação do São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil, como também encerrou a passagem de Roger Machado pelo Morumbi. A demissão do treinador foi oficializada na noite da última quarta-feira (13), logo após a partida, e abriu imediatamente a corrida da diretoria por um novo comandante.

Contratado em março para substituir Hernán Crespo, Roger deixa o cargo após apenas 17 jogos, acumulando sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. A sequência de cinco partidas sem vencer aumentou a pressão sobre o treinador, que acabou perdendo sustentação interna após a queda precoce no torneio nacional.

Depois do confronto, o diretor executivo Rui Costa confirmou o desligamento e afirmou que o clube já iniciou a busca por um substituto. Nos bastidores, três nomes ganharam força nos últimos dias e passaram a ser debatidos pela cúpula tricolor.