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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Após a crise do Al Ahly... Acusações de manipulação e trapaça atingem Cristiano Ronaldo!

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O fogo da arbitragem saudita devora Cristiano

A crise em torno da partida entre Al-Ahli de Jeddah e Al-Fayha continua a lançar uma sombra sobre o mundo do esporte, após a grande polêmica arbitral que marcou o confronto, especialmente após as reclamações do “Al-Raqi” por duas penalidades não marcadas.

A partida terminou empatada em 1 a 1, válida pela 29ª rodada da Liga Profissional Roshen, fazendo com que o Al-Ahli perdesse dois pontos, chegando a 66 pontos e ficando mais distante da disputa pelo título.

Leia também... Surpresa estrondosa... Ivan Toni pode ser suspenso por um ano!

Esses acontecimentos causaram uma ampla onda de discussões no meio futebolístico, tendo em vista o impacto do resultado da partida na disputa pelo título da Liga Profissional Saudita, com a competição acirrada entre Al-Nassr e Al-Hilal nas fases decisivas da temporada.


  • Crise grave

    A crise se intensificou depois que o árbitro da partida entre Al-Ahli Jeddah e Al-Fayha se recusou a marcar dois pênaltis a favor do “Al-Raqi”, um deles nos momentos finais da partida, apesar de ter recorrido ao VAR para rever a jogada polêmica.

    Vários especialistas e analistas de arbitragem concordaram que o Al-Ahli merecia pelo menos um pênalti durante a partida, considerando que a decisão tomada pelo árbitro gerou muitas dúvidas no meio esportivo.

    Essa controvérsia levou a uma reação da diretoria do Al-Ahli, que divulgou um comunicado oficial no qual expressou seu profundo descontentamento com as decisões arbitrais da partida. Leia os detalhes

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  • Crítica à arbitragem

    A crise não terminou por aí, já que o inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli, fez declarações polêmicas após a partida, nas quais acusou o árbitro de favorecer o Al-Nasr.

    Tony disse textualmente: “O árbitro nos pediu para esquecer o campeonato e nos concentrarmos na Liga dos Campeões da Ásia. Isso é razoável? Nunca vi nada parecido antes.”

    Leia os detalhes... Yassir: A partida foi roubada do Al-Ahli... e o árbitro pediu para esquecermos o campeonato!

    E continuou: “As jogadas que ele não marcou eram normalmente marcadas ao longo da temporada, mas os critérios mudaram nas fases decisivas para favorecer os adversários”.

    E concluiu: “Espero que a Comissão de Arbitragem da Federação Saudita de Futebol analise as gravações do árbitro durante a conversa que teve conosco, para que isso seja confirmado”.

    Por sua vez, o alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli, lançou um ataque feroz contra o árbitro, confirmando o que Tony havia dito, o que fez com que a polêmica se intensificasse ainda mais.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Acusações contra Ronaldo

    O jornal britânico "Daily Mail" publicou uma reportagem na noite desta quinta-feira, na qual afirmou: "Ronaldo está no centro de acusações de manipulação e fraude para conquistar o título da Liga Profissional Roshen".

    A reportagem continuou: “O que aconteceu na partida contra o Al-Ahli causou polêmica, e as declarações de Ivan Toni agravaram ainda mais a situação”.

    O jornal indicou que os acontecimentos de ontem apontam para acusações graves contra Ronaldo e seus companheiros de manipulação da arbitragem nas partidas para garantir o título do Campeonato Saudita.

    Isso ocorre no momento em que o Al-Nassr lidera a classificação da Liga Roshen, com 70 pontos, à frente do Al-Hilal por dois pontos e do Al-Ahli por quatro pontos, antes de disputar sua partida contra o Al-Akhdoud, no sábado que vem.