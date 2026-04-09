Após a crise do Al Ahly... Acusações de manipulação e trapaça atingem Cristiano Ronaldo!

A crise em torno da partida entre Al-Ahli de Jeddah e Al-Fayha continua a lançar uma sombra sobre o mundo do esporte, após a grande polêmica arbitral que marcou o confronto, especialmente após as reclamações do “Al-Raqi” por duas penalidades não marcadas.

A partida terminou empatada em 1 a 1, válida pela 29ª rodada da Liga Profissional Roshen, fazendo com que o Al-Ahli perdesse dois pontos, chegando a 66 pontos e ficando mais distante da disputa pelo título.

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Esses acontecimentos causaram uma ampla onda de discussões no meio futebolístico, tendo em vista o impacto do resultado da partida na disputa pelo título da Liga Profissional Saudita, com a competição acirrada entre Al-Nassr e Al-Hilal nas fases decisivas da temporada.



