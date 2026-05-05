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Fluminense v Independiente Rivadavia - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Gabriel Marin

Com apenas um ponto em três jogos, Fluminense terá que superar feito de 2011 para se classificar na Libertadores

Fluminense
Copa Libertadores

Tricolor vive situação delicada na fase de grupos e precisa de campanha quase perfeita no returno para avançar

O Fluminense inicia uma missão complicada na Libertadores de 2026. Sem vencer nas três primeiras rodadas da fase de grupos e somando apenas um ponto, o Tricolor carioca vê a classificação às oitavas de final ameaçada e terá que protagonizar uma reação praticamente impecável.

Apesar do cenário adverso, o clube encontra esperança em sua própria história. Há pouco mais de uma década, o Fluminense viveu situação semelhante e conseguiu uma classificação considerada improvável.

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  • FBL-LIBERTADORES-FLUMINENSE-INDRIVADAVIAAFP

    Campanha atual exige aproveitamento máximo

    Com apenas um ponto conquistado no turno inicial, o Fluminense precisa vencer os três jogos restantes para seguir com chances reais de avançar. Caso consiga o aproveitamento perfeito, a equipe pode chegar a 10 pontos.

    Ainda assim, não dependerá apenas de si. Além das vitórias, será necessário tirar saldo de gols, especialmente no confronto direto diante do Bolívar, no Maracanã.

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  • Brazil's Fluminense forward Rafael MouraAFP

    2011: "Time de Guerreiros" como inspiração

    A situação atual remete diretamente à campanha de 2011, quando o Fluminense também não venceu no primeiro turno da fase de grupos. Naquela edição, o time contava com nomes como Fred, Conca e Deco.

    Após empates contra Argentinos Juniors e Nacional-URU, além de derrota para o América-MEX, o Tricolor somava apenas dois pontos e estava em situação crítica.

    A arrancada começou em um jogo dramático no Estádio Nilton Santos. Com gols de Gum, Deco e Araújo, o Fluminense venceu o América-MEX por 3 a 2, de virada, conquistando seu primeiro triunfo naquela edição.

    No entanto, a derrota seguinte para o Nacional, no Uruguai, voltou a complicar o cenário e levou o time à última rodada na lanterna do grupo.

    Na rodada decisiva, o desafio era enorme: vencer o Argentinos Juniors fora de casa e torcer por uma combinação de resultados. Dependendo do placar do outro jogo, o Fluminense ainda precisava tirar diferença no saldo de gols.

    O time comandado por Enderson Moreira respondeu com uma atuação histórica. Após sofrer dois empates, conseguiu a vitória por 4 a 2, com gol decisivo de Fred, de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo.

    A classificação veio acompanhada de tensão, incluindo uma confusão generalizada ao apito final, episódio que ficou marcado na memória da torcida.

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    Cenário de 2026 repete drama do passado

    Agora, em 2026, o Fluminense tenta repetir o roteiro improvável. Para isso, precisa vencer confrontos contra Independiente Rivadavia e Deportivo La Guaira, além de construir um resultado expressivo diante do Bolívar.

    A caminhada começa fora de casa, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Mais uma vez, o Tricolor terá que provar sua capacidade de superação e buscar inspiração em um passado que mostrou que, na Libertadores, o impossível pode virar realidade.

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