Com apenas um ponto em três jogos, Fluminense terá que superar feito de 2011 para se classificar na Libertadores

A situação atual remete diretamente à campanha de 2011, quando o Fluminense também não venceu no primeiro turno da fase de grupos. Naquela edição, o time contava com nomes como Fred, Conca e Deco.

Após empates contra Argentinos Juniors e Nacional-URU, além de derrota para o América-MEX, o Tricolor somava apenas dois pontos e estava em situação crítica.

A arrancada começou em um jogo dramático no Estádio Nilton Santos. Com gols de Gum, Deco e Araújo, o Fluminense venceu o América-MEX por 3 a 2, de virada, conquistando seu primeiro triunfo naquela edição.

No entanto, a derrota seguinte para o Nacional, no Uruguai, voltou a complicar o cenário e levou o time à última rodada na lanterna do grupo.

Na rodada decisiva, o desafio era enorme: vencer o Argentinos Juniors fora de casa e torcer por uma combinação de resultados. Dependendo do placar do outro jogo, o Fluminense ainda precisava tirar diferença no saldo de gols.

O time comandado por Enderson Moreira respondeu com uma atuação histórica. Após sofrer dois empates, conseguiu a vitória por 4 a 2, com gol decisivo de Fred, de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo.

A classificação veio acompanhada de tensão, incluindo uma confusão generalizada ao apito final, episódio que ficou marcado na memória da torcida.