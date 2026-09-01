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Ao vivo: último dia da janela de transferências, os negócios dos acréscimos se sucedem

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Acompanhe as principais notícias do último dia da janela de transferências de verão nas grandes ligas europeias

Os olhares dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências do verão de 2026, com a aproximação do prazo final para o fechamento de negócios em várias das principais ligas europeias, em meio a uma corrida frenética entre os clubes para concluir suas últimas contratações antes que se encerre o período de transferências.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês, 24 horas por dia, as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em várias ligas ao redor do mundo, incluindo os negócios oficiais, as negociações em andamento, as transferências previstas e os principais acontecimentos que as últimas horas podem testemunhar antes do fechamento das portas.

A janela de transferências do verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h00 desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol fecha sua janela às 0h59 da manhã de amanhã, quarta-feira, enquanto o prazo final no Campeonato Inglês se estende até 1h00 da manhã do mesmo dia.

Longe das principais ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra amanhã, quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Quanto à Turquia, sua janela permanece aberta até a próxima sexta-feira, ao passo que o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro corrente, e o de Portugal no dia 15 do mesmo mês, enquanto o prazo final na Arábia Saudita se estende até 12 de outubro que vem.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • O Manchester City anuncia a contratação de Ndiaye

    O Manchester City concretizou a contratação de Iliman Ndiaye, vindo do Everton, em uma transferência que pode chegar a 65 milhões de libras esterlinas, segundo fontes da "Sky Sports".

    O jogador, de 26 anos, assinou um contrato que se estende até 2031, em um acordo no qual o Manchester City pagará um valor fixo de 60 milhões de libras esterlinas, além de outros 5 milhões em variáveis.

    A movimentação do Manchester City visa reforçar suas opções ofensivas, depois de ter liberado as saídas de Savinho e Omar Marmoush para o Tottenham no início do mês, o que reduziu as alternativas disponíveis para Enzo Maresca na posição de ponta.

    Em contrapartida, o Everton trabalha para chegar a um acordo pelo empréstimo do atacante Joshua Zirkzee, do Manchester United.

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  • Jogador do Arsenal reforça o elenco do Borussia Dortmund

    O Borussia Dortmund anunciou a contratação de Ethan Nwaneri, jogador do Arsenal, por empréstimo de uma temporada.

    O clube alemão foi ao mercado de transferências para reforçar seu elenco após o recém-chegado Giannis Konstantelias sofrer uma grave lesão no joelho.

    Nwaneri já era um alvo do Dortmund durante a última janela de transferências de verão, antes de o clube finalmente conseguir contar com seus serviços neste verão.

    Mikel Arteta e a diretoria do Arsenal desejam que o jovem jogador tenha minutos de jogo regulares, o que levou o clube a aprovar sua saída temporária para o Campeonato Alemão.

  • Goleiro do Chelsea para o Como

    O goleiro espanhol Robert Sánchez concluiu sua transferência do Chelsea para o Como, da Itália, por empréstimo de uma temporada.

    Sánchez perdeu posição na hierarquia dos goleiros do Chelsea após a contratação do argentino Emiliano Martínez, vindo do Aston Villa, e decidiu embarcar em uma nova experiência no Campeonato Italiano.

    Em outras negociações, o meio-campista Dario Essugo foi cedido por empréstimo de uma temporada ao Strasbourg, depois de ter sido alvo do interesse do Hull City durante a atual janela de transferências.

    O atacante Deivid Washington também concluiu sua transferência em definitivo para o Strasbourg, três anos após ter chegado ao Chelsea, vindo do Santos por 17,1 milhões de libras esterlinas, tendo disputado apenas três partidas.

    Já o atacante Dujuan Richards foi cedido ao Wimbledon por empréstimo de uma temporada.

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  • Nova contratação para o Liverpool

    O Liverpool anunciou, na terça-feira, uma nova contratação horas antes do fechamento da janela de transferências do verão. O clube divulgou um comunicado oficial, no qual confirmou ter chegado a um acordo para a contratação do goleiro Luka Broegmans, do clube belga Genk.

    O jogador, de 18 anos, assinou um contrato de longa duração com o Liverpool no centro de treinamentos AXA.

    De acordo com a emissora britânica "BBC", o valor da transferência chega a 30 milhões de libras esterlinas, incluindo os adicionais, e ele permanecerá no Genk por empréstimo nesta temporada antes de se transferir para Anfield antes do início da temporada 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli em Riade

    O brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, chegou à capital saudita, Riade, para se transferir ao Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão.

    O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" publicou um vídeo que mostrou Martinelli após sua chegada a Riade, antes de embarcar em um carro particular a caminho de concluir sua contratação com o "Chefe" no atual mercado de verão.

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  • Empréstimo de estrela do Newcastle à Juventus

    O Newcastle United anunciou a saída de seu atacante alemão Nick Woltemade, de 24 anos, para a Juventus, da Itália, por empréstimo até o fim da temporada 2026-2027.

    Woltemade havia se juntado ao Newcastle durante a última janela de transferências de verão em uma grande negociação no valor de 75 milhões de euros, mas fez uma primeira temporada irregular com os Magpies, após marcar 11 gols e dar 6 assistências em 53 partidas.

    O clube confirmou em nota oficial a transferência do atacante alemão para a Juventus, esclarecendo: "Um novo jogador se junta ao elenco do técnico Luciano Spalletti nesta temporada, com Nick Woltemade deixando o Newcastle para se juntar à Juventus por empréstimo até 30 de junho de 2027".

  • Barcelona: sem novas contratações

    O Barcelona fechou a porta para a possibilidade de concretizar uma nova contratação nas últimas horas do mercado de transferências de verão, garantindo que o elenco não terá qualquer novo reforço antes do fim da janela.

    Deco, diretor esportivo do clube catalão, afirmou, em declarações à rede "Gigantes", que não há intenção de contratar um novo jogador nas últimas horas, encerrando assim a esperança do Barcelona de adicionar um novo zagueiro, apesar dos relatos que falavam em possíveis movimentações do clube nessa posição.

    Gabriel Jesus será a última contratação do Barcelona durante o atual período de transferências, depois de o clube já ter fechado também com Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri e Dominik Livaković para o time principal.

  • Harry Elliott se transfere para La Liga

    O Valencia anunciou oficialmente a contratação do inglês Harvey Elliott, que chega por empréstimo vindo do Liverpool para reforçar o elenco na próxima temporada.

    Elliott tem 23 anos e deve acrescentar a qualidade de que o Valencia necessita no meio-campo, depois que o clube espanhol fechou o acordo com o Liverpool nas últimas horas.

    Conforme o acordo, o jogador se juntará ao Valencia por empréstimo até o fim da temporada 2026-2027, sem que o contrato inclua uma opção de compra em definitivo.

  • Mostafa Mohamed retorna à Turquia

    O clube turco Konyaspor anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante egípcio Mostafa Mohamed, com um contrato válido por 3 anos, vindo do Nantes após uma grande crise com o clube francês.

    A conta do Konyaspor na plataforma X publicou um vídeo de boas-vindas a Mostafa Mohamed, no qual o astro egípcio aparece com a famosa comemoração do arco e flecha, que representa o símbolo de seu antigo clube, o Zamalek.

    Mostafa Mohamed não é um estranho no Campeonato Turco, já que vestiu a camisa do Galatasaray em 2021.

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  • Negociação histórica na Premier League

    O Manchester City acertou a contratação do argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, em uma das maiores transações do mercado de transferências de verão, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador para o Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, jornalista especializado em notícias de transferências, anunciou que o negócio foi fechado, confirmando que seu valor ultrapassa 125 milhões de libras esterlinas, após longas negociações entre os dois clubes, enquanto o jogador se prepara para realizar os exames médicos com vistas a concluir sua transferência.

    Com esse valor, Enzo Fernández se torna a contratação mais cara da história da Premier League, superando o recorde anterior registrado em nome do sueco Alexander Isak, que se transferiu do Newcastle United para o Liverpool por 125 milhões de libras esterlinas.

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  • Juventus contrata jogador senegalês

    A Juventus anunciou a contratação do senegalês Pape Matar Sarr, meio-campista do Tottenham, por empréstimo de uma temporada.

    O acordo inclui uma cláusula que obriga o clube italiano a comprar o jogador por 25,6 milhões de libras esterlinas, caso sejam cumpridas algumas condições ligadas ao desempenho do atleta durante o período de empréstimo.

  • Al-Bulaihi para o Al-Shabab

    O clube Al Shabab anunciou a contratação do defensor internacional saudita Ali Al-Bulaihi de uma maneira marcante, considerada por alguns como uma provocação ao vizinho e rival Al Hilal.

    O Al Shabab publicou, por meio de sua conta oficial na rede social X, um comunicado no qual anunciou a contratação de Ali Al-Bulaihi por uma temporada.

    No entanto, o que chamou a atenção no anúncio não foi o comunicado em si, mas sim o que o Al Shabab escreveu em sua conta, ao comentar o comunicado dizendo: "Ali Al-Bulaihi no grande da capital", descrição que a torcida do Al Hilal atribui ao seu time.

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  • Vlahovic chega a Turim

    A Juventus se prepara para receber o atacante alemão Nick Woltemade na cidade de Turim, depois de ter sido escolhido para reforçar o setor ofensivo da equipe por empréstimo durante a atual temporada, graças à sua força física e presença dentro de campo.

    O atacante alemão já chegou à cidade de Turim, onde deve passar pelos exames médicos como preparação para se juntar às fileiras da Juventus, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Ittihad anuncia a saída de Diaby

    O clube saudita Al-Ittihad anunciou a saída de seu astro francês Moussa Diaby rumo ao alemão Bayer Leverkusen durante a atual janela de transferências de verão.

    O Al-Ittihad publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial na rede social "X", no qual reuniu os melhores momentos de Diaby com a equipe, sob o título "Deixou um legado e partiu".

    O clube saudita anunciou que aceitou a venda do ponta francês ao Bayer Leverkusen, agradecendo-lhe pelo período que passou no elenco.

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  • Enfim: Barcelona anuncia seu novo atacante

    O Barcelona anunciou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

    O Barça disse, em comunicado oficial: "Arsenal e Barcelona chegaram a um acordo pela transferência de Gabriel Jesus para o time catalão, com o atacante brasileiro assinando um contrato de três temporadas com o Barcelona".

    E acrescentou: "Gabriel Jesus nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 3 de abril de 1997, e começou sua carreira no futebol em sua cidade natal, no Anhanguera. Depois, transferiu-se para as categorias de base do Palmeiras, um dos maiores clubes do país. Disputou suas primeiras partidas pelo time em março de 2015, conquistou a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016, além de receber o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2016".

  • Oficial: jogador do Arsenal vai para a Bundesliga

    O Arsenal anunciou oficialmente a transferência de seu meio-campista português Fábio Vieira, de 26 anos, para o Hamburgo.

    Vieira chegou ao Arsenal em 2022 e disputou 49 partidas com a camisa dos Gunners, antes de retornar ao clube pelo qual atuou por empréstimo na última temporada, em uma negociação avaliada em cerca de 10 milhões de euros.

  • Bayern de Munique se retira do mercado de transferências

    Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou que o clube não fará nenhuma nova contratação durante o restante da janela de transferências, apesar da possibilidade de saída de alguns jogadores no próximo período.

    Freund disse, em declarações à imprensa alemã: "Não acontecerá mais nada em relação a novas contratações. Já quanto às saídas, a janela de transferências continuará aberta após hoje em alguns países, então algo pode acontecer".

    Ele também confirmou que Sacha Boey está treinando separadamente à espera de uma possível saída da equipe, enquanto o clube decidiu, ao final, contar com a permanência de Hiroki Ito em seu elenco.

  • Negócio italiano para o Chelsea

    O Chelsea anunciou um acordo para a contratação do zagueiro italiano e internacional Honest Ahanor, junto à Atalanta, com a definição de que o jogador se juntará oficialmente ao elenco da equipe em 2027.

    Ahanor, de 18 anos, disputou 35 partidas com a Atalanta na última temporada, em seu primeiro ano na cidade de Bérgamo, depois de ter chegado ao clube vindo do Genoa em julho de 2025.

    O grande nível que Ahanor apresentou com seu clube contribuiu para que ele recebesse a oportunidade de representar a seleção principal da Itália, tendo disputado suas duas primeiras partidas em nível internacional durante o mês de junho passado.

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  • Jogador senegalês vai de Paris para o Aston Villa

    O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante senegalês Ibrahim Mbaye, vindo do Paris Saint-Germain, em uma negociação avaliada em 55 milhões de euros, permitindo que o jogador de 18 anos inicie um novo capítulo em sua carreira na Premier League.

    A negociação havia entrado em suas etapas finais nos últimos dias, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador, antes de Mbaye viajar para a Inglaterra para realizar os exames médicos e assinar seu contrato com o Aston Villa.

    Mbaye chega ao Aston Villa após uma passagem curta, mas marcante, pelo Paris Saint-Germain, cuja academia integrou aos dez anos de idade, antes de ser promovido ao time principal e disputar sua primeira partida profissional em agosto de 2024, quando tinha 16 anos, 6 meses e 23 dias, tornando-se o jogador mais jovem a começar uma partida pelo clube parisiense.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acordo preliminar pela contratação aguardada

    O Manchester City chegou a um acordo preliminar com o Chelsea para a contratação de Enzo Fernández, em uma negociação que se aproxima da conclusão nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências.

    De acordo com o jornal britânico "The Sun", os dirigentes do Manchester City finalmente abriram negociações diretas com seu rival da Premier League para a contratação do meio-campista de 25 anos, na última segunda-feira.

    Fernández se prepara para reencontrar o ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola no comando do Manchester City no banco de comando técnico do Etihad Stadium durante o verão.

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  • O Atlético de Madrid se movimenta para contratar Tagliafico

    O Atlético de Madrid trabalha para contratar o lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, jogador do Olympique de Lyon, para reforçar seu elenco durante a janela de transferências, segundo o jornal espanhol "As".

    O jogador já deu sinal verde para a conclusão do negócio, num momento em que o clube madrilenho enfrenta a concorrência da Juventus pela sua contratação.

  • Fracassa a transferência de Richarlison para o Everton

    Segundo a rede "Sky Sports", o brasileiro Richarlison não voltará ao Everton após 4 anos de sua saída do clube, já que se espera que o atacante brasileiro, cujo nome foi ligado a uma saída, permaneça no elenco do Tottenham.

    E este não foi o único golpe sofrido pelos Toffees, já que a rede "Sky Alemanha" informou que Jamie Leweling, meia-atacante inglês internacional do Stuttgart, também recusou uma proposta do clube da cidade de Liverpool, que ofereceu 43 milhões de euros por sua contratação.

    A Roma também fracassou em chegar a um acordo pelo mesmo jogador, enquanto o Everton pode conseguir fechar outros negócios, entre eles a possível contratação de Folarin Balogun, atacante do Monaco.

  • Jogador do Chelsea está perto do Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrela do Chelsea, está próximo de se transferir oficialmente para o Tottenham Hotspur durante a atual janela de transferências do verão.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "Mykhailo Mudryk vai se transferir para o Tottenham. Está tudo acertado, incluindo os termos pessoais do contrato".

    E acrescentou Romano: "Mudryk vai se juntar ao Tottenham por empréstimo mediante o pagamento de uma taxa, e também entende-se que o acordo inclui uma cláusula que permite a compra do jogador, mas ela não é obrigatória".

  • O Paris Saint-Germain fecha as portas do mercado da bola

    O clube parisiense tentou, nas últimas 24 horas, contratar um dos jogadores de ataque, mas não obteve sucesso.

    De acordo com a rede RMC, as movimentações do Paris Saint-Germain no mercado de transferências chegaram ao fim, pelo menos no que diz respeito a novas contratações. Já no âmbito das saídas, a situação do português Renato Sanches continua a merecer atenção.

    O Paris Saint-Germain realizou um mercado de transferências histórico no que se refere aos jogadores que deixaram o clube, depois de o valor de suas vendas ter atingido cerca de 370 milhões de euros.

  • Arsenal e Borussia Dortmund chegam a acordo

    O Borussia Dortmund fechou uma contratação ofensiva de destaque junto ao Arsenal nas últimas horas da atual janela de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "O Borussia Dortmund chegou a um acordo verbal para a contratação de Ethan Nwaneri, do Arsenal. O negócio está fechado!".

    E Romano acrescentou: "Ficou acordado o empréstimo de Nwaneri por uma temporada inteira junto ao Arsenal, depois que o jogador concordou com essa mudança nas últimas horas".

  • Icardi retornará à Itália?

    A Lazio estuda a possibilidade de contratar o atacante argentino Mauro Icardi, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

    O empresário do jogador, Litterio Pino, afirmou: "A Lazio? Existem conversas sobre isso".

    O atacante argentino tem 33 anos e joga pelo turco Galatasaray desde 2022, depois de ter passado pelo Paris Saint-Germain.

  • Nova cessão por empréstimo para Grealish

    Jack Grealish, estrela do Manchester City, concordou com a transferência para o Everton por empréstimo durante a atual janela de transferências de verão, após uma passagem anterior pelo Aston Villa.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede "X": "Jack Grealish passará por exames médicos na terça-feira, antes de se juntar ao Everton. O negócio está fechado".

    Romano acrescentou: "Foi alcançado um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Grealish por empréstimo, após a obtenção da aprovação do jogador quanto à ida para o Everton".