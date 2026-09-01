Os olhares dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências do verão de 2026, com a aproximação do prazo final para o fechamento de negócios em várias das principais ligas europeias, em meio a uma corrida frenética entre os clubes para concluir suas últimas contratações antes que se encerre o período de transferências.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês, 24 horas por dia, as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em várias ligas ao redor do mundo, incluindo os negócios oficiais, as negociações em andamento, as transferências previstas e os principais acontecimentos que as últimas horas podem testemunhar antes do fechamento das portas.

A janela de transferências do verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h00 desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol fecha sua janela às 0h59 da manhã de amanhã, quarta-feira, enquanto o prazo final no Campeonato Inglês se estende até 1h00 da manhã do mesmo dia.

Longe das principais ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra amanhã, quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Quanto à Turquia, sua janela permanece aberta até a próxima sexta-feira, ao passo que o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro corrente, e o de Portugal no dia 15 do mesmo mês, enquanto o prazo final na Arábia Saudita se estende até 12 de outubro que vem.

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