Os olhos dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências de verão de 2026, com a aproximação do prazo final para fechar negócios em várias das grandes ligas europeias, em meio a uma corrida acirrada entre os clubes para concretizar suas últimas contratações antes de o mercado baixar as cortinas.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês, durante todo o dia, as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em várias ligas ao redor do mundo, incluindo negócios oficiais, negociações em andamento, transferências aguardadas e os principais acontecimentos que podem marcar as últimas horas antes do fechamento das portas.

O mercado de transferências de verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol fecha sua janela às 0h59 da próxima madrugada, na quarta-feira, enquanto o prazo final no Campeonato Inglês se estende até 1h do mesmo dia.

Longe das grandes ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra amanhã, quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Quanto à Turquia, sua janela permanece aberta até a próxima sexta-feira, ao passo que o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e o de Portugal no dia 15 do mesmo mês, enquanto o prazo final na Arábia Saudita se estende até 12 de outubro.

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