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Ao vivo: último dia da janela de transferências, os acordos dos acréscimos se sucedem

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Acompanhe as principais notícias do último dia da janela de transferências de verão nas grandes ligas europeias

Os olhos dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências de verão de 2026, com a aproximação do prazo final para fechar negócios em várias das grandes ligas europeias, em meio a uma corrida acirrada entre os clubes para concretizar suas últimas contratações antes de o mercado baixar as cortinas.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês, durante todo o dia, as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em várias ligas ao redor do mundo, incluindo negócios oficiais, negociações em andamento, transferências aguardadas e os principais acontecimentos que podem marcar as últimas horas antes do fechamento das portas.

O mercado de transferências de verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol fecha sua janela às 0h59 da próxima madrugada, na quarta-feira, enquanto o prazo final no Campeonato Inglês se estende até 1h do mesmo dia.

Longe das grandes ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra amanhã, quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Quanto à Turquia, sua janela permanece aberta até a próxima sexta-feira, ao passo que o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e o de Portugal no dia 15 do mesmo mês, enquanto o prazo final na Arábia Saudita se estende até 12 de outubro.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • Grealish retorna ao Everton

    Jack Grealish, ponta do Manchester City, retornou oficialmente ao Everton por empréstimo até o fim da temporada.

    O período de empréstimo se estende até o fim do contrato do jogador com o Manchester City no Etihad Stadium.

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  • Renato Sanches se separa do Paris Saint-Germain

    O Paris Saint-Germain encerrou sua relação com o jogador português Renato Sanches, após rescindir seu contrato oficialmente de comum acordo, apesar de restar um ano para o fim de seu vínculo.

    O meio-campista, de 29 anos, chegou ao clube parisiense em 2022, mas disputou apenas 27 partidas com a camisa da equipe durante todo o seu período.

    Sanches agora se torna um jogador livre e pode assinar com qualquer clube ao qual deseje se juntar.

  • O Manchester United rejeita a proposta do Everton

    O Manchester United recusou uma proposta do Everton para a contratação de seu atacante Joshua Zirkzee por empréstimo.

    De acordo com a rede "Sky Sports", o Everton se ofereceu para pagar um valor total próximo de 10 milhões de libras esterlinas, incluindo o salário do jogador durante toda a temporada, além do valor do empréstimo.

    O Manchester United havia iniciado negociações com a Juventus e a Fiorentina a respeito do empréstimo do atacante, mas as duas tentativas não foram bem-sucedidas.

    No entanto, a diretoria do Manchester United considerou que a investida do Everton chegou tarde, além de que o valor financeiro da proposta não era atraente o suficiente para ser aceito.

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  • Al-Ainaoui transfere-se para o Leipzig

    O clube alemão anunciou que chegou a um acordo com a Roma para a contratação por empréstimo do internacional marroquino Neil El Aynaoui.

    De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o valor do empréstimo é de 4 milhões de euros, e o acordo inclui uma opção de compra no valor de 25 milhões de euros, além de uma porcentagem sobre o valor de qualquer transferência futura do jogador.

    El Aynaoui foi um dos nomes de maior destaque que chamaram a atenção durante as disputas da Copa do Mundo.

  • O Barcelona anuncia a saída de um de seus jogadores

    O Barcelona anunciou que chegou a um acordo com o clube italiano Venezia para a transferência do meia-atacante espanhol Toni Fernández.

    O clube catalão confirmou que manteve a opção de recompra do jogador, além de garantir uma porcentagem sobre o valor de qualquer venda futura dele.

    Fernández, de 18 anos, disputou duas partidas com a camisa do Barcelona na última temporada.

  • Manchester United desiste da contratação de Nuri

    O Manchester United estudou a possibilidade de contratar o argelino Rayan Aït-Nouri, jogador do Manchester City, para reforçar a posição de lateral-esquerdo, nas últimas horas da janela de transferências.

    De acordo com a rede "Sky Sports", o clube desistiu de concretizar o negócio depois que o acordo proposto incluía uma cláusula que o obrigava a comprar o jogador em definitivo ao fim do período de empréstimo.

    O Manchester United prefere adiar o investimento nessa posição até o próximo verão, a fim de fechar um negócio de longo prazo, mantendo Luke Shaw como lateral-esquerdo titular no time principal.

  • Modric ao Tottenham por empréstimo

    O ucraniano Mykhailo Mudryk concluiu sua transferência do Chelsea para o Tottenham por empréstimo de uma temporada.

    O acordo inclui uma opção que permite ao Tottenham comprar o ponta em definitivo, depois que o jogador ficou ausente das partidas oficiais desde novembro de 2024 por conta de uma suspensão relacionada a doping, antes de o caso ser resolvido em julho passado.

  • O Chelsea chega a acordo pela contratação do substituto de Enzo Fernández

    O Chelsea chegou a um acordo com o Monaco para a contratação do meio-campista Lamine Camara, em uma transferência avaliada em 47 milhões de libras esterlinas.

    Camara deve assinar um contrato de 6 anos com o clube londrino, após ter passado com sucesso pelos exames médicos, segundo a rede "Sky Sports".

    Essa transferência ocorre poucas horas depois de o Chelsea concordar com a venda do argentino Enzo Fernández ao Manchester City por 125 milhões de libras esterlinas, em um negócio que iguala o recorde britânico.

    Camara disputou 31 partidas com a camisa do Monaco na última temporada, marcando 3 gols e dando 4 assistências.

  • O Manchester City anuncia a contratação de N'Diaye

    O Manchester City concluiu a contratação de Iliman Ndiaye, vindo do Everton, em uma transferência que pode chegar a 65 milhões de libras esterlinas, segundo fontes da "Sky Sports".

    O jogador, de 26 anos, assinou um contrato que vai até 2031, com o Manchester City pagando um valor fixo de 60 milhões de libras esterlinas, além de outros 5 milhões em variáveis.

    A movimentação do Manchester City veio para reforçar as opções ofensivas, depois de ter permitido as saídas de Sávio e Omar Marmoush para o Tottenham no início do mês, o que reduziu as alternativas à disposição de Enzo Maresca na posição de ponta.

    Por outro lado, o Everton trabalha para chegar a um acordo pelo empréstimo do atacante Joshua Zirkzee, do Manchester United.

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  • Jogador do Arsenal reforça o elenco do Borussia Dortmund

    O Borussia Dortmund anunciou a contratação de Ethan Nwaneri, jogador do Arsenal, por empréstimo de uma temporada.

    O clube alemão foi ao mercado de transferências para reforçar seu elenco após o novo reforço Yannis Constantelias sofrer uma grave lesão no joelho.

    Nwaneri era um alvo do Dortmund durante a última janela de transferências de verão, antes de o clube finalmente conseguir contar com seus serviços neste verão.

    Mikel Arteta e a diretoria do Arsenal desejam que o jovem jogador tenha minutos de jogo regulares, o que levou o clube a concordar com sua saída temporária para o Campeonato Alemão.

  • Goleiro do Chelsea para o Como

    O goleiro espanhol Robert Sánchez concluiu sua transferência do Chelsea para o Como, da Itália, por empréstimo de uma temporada.

    Sánchez perdeu posição na hierarquia de goleiros do Chelsea após a contratação do argentino Emiliano Martínez, vindo do Aston Villa, e decidiu viver uma nova experiência no Campeonato Italiano.

    Em outras negociações, o meio-campista Dário Essugo foi emprestado ao Strasbourg por uma temporada, depois de ter despertado o interesse do Hull City durante a atual janela de transferências.

    O atacante David Washington também concluiu sua transferência em definitivo para o Strasbourg, três anos após ter chegado ao Chelsea vindo do Santos por 17,1 milhões de libras esterlinas, tendo disputado apenas três partidas.

    Já o atacante Deivid Washington também se juntou ao Wimbledon por empréstimo de uma temporada.

  • Nova contratação para o Liverpool

    O Liverpool anunciou, na terça-feira, uma nova contratação horas antes do fechamento da janela de transferências de verão. O clube emitiu um comunicado oficial no qual confirmou ter chegado a um acordo para contratar o goleiro Luka Broggmans, do clube belga Genk.

    O jogador de 18 anos assinou um contrato de longa duração com o Liverpool no centro de treinamentos AXA.

    Segundo a emissora britânica "BBC", o valor da transferência chega a 30 milhões de libras esterlinas incluindo os bônus, e ele permanecerá no Genk por empréstimo nesta temporada antes de se transferir para Anfield antes do início da temporada 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli em Riade

    O brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, chegou à capital saudita, Riade, para se transferir ao Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão.

    O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" publicou um vídeo que mostrou Martinelli após sua chegada a Riade, antes de embarcar em um carro particular a caminho de concretizar seu contrato com o Al-Hilal na atual janela de verão.

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  • Empréstimo de estrela do Newcastle à Juventus

    O Newcastle United anunciou a saída de seu atacante alemão Nick Woltemade, de 24 anos, para a Juventus, da Itália, por empréstimo até o final da temporada 2026-2027.

    Woltemade havia se juntado ao Newcastle na última janela de transferências de verão em uma grande negociação que atingiu o valor de 75 milhões de euros, mas fez uma primeira temporada irregular com a Juventus, após ter marcado 11 gols e dado 6 assistências em 53 partidas.

    O clube confirmou em nota oficial a transferência do atacante alemão para a Juventus, explicando: "Um novo jogador se junta ao elenco do técnico Luciano Spalletti nesta temporada, com Nick Woltemade deixando o Newcastle para se juntar à Juventus por empréstimo até 30 de junho de 2027".

  • Barcelona: nenhuma contratação nova

    O Barcelona fechou a porta para a possibilidade de fechar uma nova contratação nas últimas horas do mercado de transferências de verão, confirmando que o elenco não terá qualquer novo reforço antes do fim da janela.

    Deco, diretor esportivo do clube catalão, afirmou em declarações à rede "Gigantes" que não há intenção de contratar um novo jogador nas últimas horas, encerrando assim a esperança do Barcelona de contar com um novo zagueiro, apesar dos relatos que falavam de possíveis movimentações do clube nessa posição.

    Gabriel Jesus será a última contratação do Barcelona durante o atual período de transferências, depois de o clube já ter contratado também Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri e Dominik Livaković para o time principal.

  • Harvey Elliott se transfere para La Liga

    O Valencia anunciou oficialmente a contratação do inglês Harvey Elliott, que chega por empréstimo do Liverpool, para reforçar o elenco na próxima temporada.

    Elliott tem 23 anos e deve acrescentar a qualidade de que o Valencia precisa no meio-campo, depois que o clube espanhol fechou o acordo com o Liverpool nas últimas horas.

    De acordo com o acordo, o jogador se junta ao Valencia por empréstimo até o fim da temporada 2026-2027, sem que o contrato inclua uma opção de compra em definitivo.

  • Mostafa Mohamed retorna à Turquia

    O clube turco Konyaspor anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante egípcio Mostafa Mohamed com um contrato válido por três anos, vindo do Nantes após uma grande crise com o clube francês.

    A conta do Konyaspor na plataforma X publicou um vídeo de boas-vindas a Mostafa Mohamed, no qual o astro egípcio aparece com a famosa comemoração do arco e flecha, que representa o símbolo de seu antigo clube, o Zamalek.

    Mostafa Mohamed não é um estranho no futebol turco, já que anteriormente vestiu a camisa do Galatasaray em 2021.

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  • Negócio histórico na Premier League

    O Manchester City fechou a contratação do argentino Enzo Fernández, meia do Chelsea, em uma das maiores negociações do mercado de transferências de verão, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador para o Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, jornalista especializado em notícias de transferências, anunciou que o negócio está fechado, confirmando que seu valor ultrapassa 125 milhões de libras esterlinas, após longas negociações entre os dois clubes, enquanto o jogador se prepara para realizar os exames médicos com vistas a concluir sua transferência.

    Com esse valor, Enzo Fernández se torna a contratação mais cara da história da Premier League, superando o recorde anterior registrado em nome do sueco Alexander Isak, que se transferiu do Newcastle United para o Liverpool por 125 milhões de libras esterlinas.

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  • A Juventus contrata jogador senegalês

    A Juventus anunciou a contratação do senegalês Pape Matar Sarr, meio-campista do Tottenham, por empréstimo de uma temporada.

    O acordo inclui uma cláusula que obriga o clube italiano a comprar o jogador por 25,6 milhões de libras esterlinas, caso sejam cumpridas uma série de condições ligadas ao desempenho do atleta durante o período de empréstimo.

  • Al-Buleaihi rumo ao Al-Shabab

    O clube Al-Shabab anunciou a contratação do zagueiro internacional saudita Ali Al-Bulaihi de uma forma marcante, considerada por alguns como uma provocação ao vizinho e rival Al-Hilal.

    O Al-Shabab publicou, através de sua conta oficial na rede social "X", um comunicado no qual anunciou a contratação de Ali Al-Bulaihi por uma temporada.

    No entanto, o que chamou a atenção no anúncio não foi o comunicado em si, mas o que o Al-Shabab escreveu em sua conta, ao comentar o comunicado dizendo: "Ali Al-Bulaihi no grande da capital", descrição que a torcida do Al-Hilal usa para se referir ao seu time.

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  • Vlahovic chega a Turim

    A Juventus se prepara para receber o atacante alemão Nick Woltemade na cidade de Turim, depois de tê-lo escolhido para reforçar o setor ofensivo da equipe por empréstimo durante a atual temporada, pela força física e personalidade que possui dentro de campo.

    O atacante alemão já chegou à cidade de Turim, onde deverá passar pelos exames médicos antes de se juntar às fileiras da Juventus, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Ittihad anuncia a saída de Diaby

    O clube saudita Al-Ittihad anunciou a saída de seu astro francês Moussa Diaby para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão.

    O Al-Ittihad publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial no "X", em que mostrou os principais lances de Diaby com a equipe, sob o título "Deixou um legado e partiu".

    O clube saudita anunciou sua concordância com a venda do ponta francês para o Bayer Leverkusen, agradecendo-lhe pelo período que passou em suas fileiras.

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  • Finalmente: Barcelona anuncia seu novo atacante

    O Barcelona anunciou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

    O Barça afirmou, em comunicado oficial: "Arsenal e Barcelona chegaram a um acordo sobre a transferência de Gabriel Jesus para o clube catalão, onde o atacante brasileiro assinou um contrato com o Barcelona por três temporadas".

    E acrescentou: "Gabriel Jesus nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 3 de abril de 1997, e começou sua carreira futebolística em sua cidade natal, no clube Anhanguera. Depois se transferiu para as categorias de base do Palmeiras de São Paulo, um dos maiores clubes do país. Disputou seus primeiros jogos pelo time em março de 2015 e conquistou com ele a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016, além de receber o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2016".

  • Oficial: jogador do Arsenal ruma à Bundesliga

    O Arsenal anunciou oficialmente a transferência de seu meia português Fábio Vieira, de 26 anos, para o Hamburgo.

    Vieira chegou ao Arsenal em 2022 e disputou 49 partidas com a camisa do clube, antes de retornar à equipe com a qual atuou por empréstimo na última temporada, em uma negociação que ficou avaliada em cerca de 10 milhões de euros.

  • Bayern de Munique se retira do mercado de transferências

    Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, garantiu que o clube não fará novas contratações no restante da janela de transferências, apesar da possibilidade de saída de alguns jogadores no próximo período.

    Freund declarou à imprensa alemã: "Não vai acontecer mais nada em relação a novas contratações. Quanto às saídas, o mercado de transferências ainda ficará aberto após hoje em alguns países, então algo pode acontecer".

    Ele também confirmou que Sacha Boey está treinando separadamente à espera de uma possível saída da equipe, enquanto o clube decidiu, ao final, contar com a permanência de Hiroki Ito em seu elenco.

  • Negócio italiano para o Chelsea

    O Chelsea anunciou o acordo para a contratação do zagueiro italiano internacional Honest Ahanor, junto à Atalanta, sendo que o jogador se juntará oficialmente ao elenco do time em 2027.

    Ahanor, de 18 anos, disputou 35 partidas com a Atalanta na última temporada, em sua primeira campanha na cidade de Bérgamo, depois de chegar ao clube vindo do Genoa em julho de 2025.

    O grande nível apresentado por Ahanor com seu clube contribuiu para que ele recebesse a oportunidade de representar a seleção principal da Itália, tendo disputado suas duas primeiras partidas em nível internacional durante o mês de junho passado.

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  • O jogador senegalês de Paris para Aston Villa

    O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante senegalês Ibrahim Mbaye, que chega vindo do Paris Saint-Germain, em uma transferência avaliada em 55 milhões de euros, para que o jogador de 18 anos inicie um novo capítulo em sua carreira na Premier League.

    A negociação havia entrado em suas fases finais nos últimos dias, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador, antes de Mbaye viajar para a Inglaterra a fim de passar pelos exames médicos e assinar seu contrato com o Aston Villa.

    Mbaye chega ao Aston Villa após uma passagem curta, mas intensa, pelo Paris Saint-Germain, clube ao qual se juntou aos dez anos de idade, antes de ser promovido ao time principal e disputar sua primeira partida como profissional em agosto de 2024, quando tinha 16 anos, 6 meses e 23 dias, tornando-se o jogador mais jovem a iniciar uma partida pela equipe parisiense.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acordo preliminar sobre a transferência aguardada

    O Manchester City chegou a um acordo preliminar com o Chelsea para a contratação de Enzo Fernández, em uma negociação que se aproxima do desfecho nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências.

    Segundo o jornal britânico "The Sun", os dirigentes do Manchester City finalmente abriram negociações diretas com o rival da Premier League para a contratação do meio-campista de 25 anos, na última segunda-feira.

    Fernández se prepara para reencontrar o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, que sucedeu Pep Guardiola no comando do Manchester City no banco de técnico do Etihad Stadium durante o verão.

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  • O Atlético de Madrid se movimenta para contratar Tagliafico

    O Atlético de Madrid trabalha para contratar o lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, jogador do Olympique de Lyon, para reforçar seu elenco durante a janela de transferências, segundo o jornal espanhol "As".

    O jogador já deu sinal verde para concretizar a negociação, num momento em que o clube madrilenho enfrenta a concorrência da Juventus pela sua contratação.

  • Fracasso na transferência de Richarlison para o Everton

    De acordo com a rede "Sky Sports", o brasileiro Richarlison não voltará ao Everton após 4 anos de sua saída do clube, uma vez que se espera que o atacante brasileiro, cujo nome foi associado a uma saída, permaneça nas fileiras do Tottenham.

    E este não foi o único golpe sofrido pelo Everton, já que a rede "Sky Alemanha" informou que Jamie Leweling, meia-atacante inglês internacional do Stuttgart, também recusou uma oferta do clube pertencente à cidade de Liverpool, que ofereceu 43 milhões de euros por sua contratação.

    A Roma também fracassou em chegar a um acordo pelo mesmo jogador, enquanto o Everton pode ter sucesso em fechar outros negócios, entre eles a possibilidade de contratar Folarin Balogun, atacante do Monaco.

  • Jogador do Chelsea se aproxima do Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrela do Chelsea, está perto de se transferir oficialmente para o Tottenham Hotspur durante a atual janela de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede "X": "Mykhailo Mudryk vai se transferir para o Tottenham. Está tudo acertado, incluindo os termos pessoais do contrato".

    E Romano acrescentou: "Mudryk vai se juntar ao Tottenham por empréstimo, mediante o pagamento de uma taxa, e também há o entendimento de que o acordo inclui uma cláusula que permite a compra do jogador, mas não é obrigatória".

  • O Paris Saint-Germain fecha as portas do mercado

    O clube parisiense tentou, durante as últimas 24 horas, contratar um jogador de ataque, mas não obteve sucesso.

    De acordo com a rede RMC, os movimentos do Paris Saint-Germain no mercado de transferências chegaram ao fim, pelo menos no que diz respeito a novas contratações. Já no campo das saídas, a situação do português Renato Sanches segue merecendo acompanhamento.

    O Paris Saint-Germain realizou um mercado de transferências histórico no que se refere às saídas de jogadores, depois que o valor de suas vendas atingiu cerca de 370 milhões de euros.

  • Arsenal e Borussia Dortmund chegam a acordo

    O Borussia Dortmund fechou uma contratação ofensiva de destaque junto ao Arsenal nas últimas horas da atual janela de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "O Borussia Dortmund chegou a um acordo verbal para contratar Ethan Nwaneri, do Arsenal. Está feito!".

    E Romano acrescentou: "Foi acertado o empréstimo de Nwaneri por uma temporada inteira junto ao Arsenal, depois de o jogador ter aceitado essa mudança nas últimas horas".

  • Icardi está de volta à Itália?

    A Lazio estuda a possibilidade de contratar o atacante argentino Mauro Icardi, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

    O empresário do jogador, Litterio Pino, afirmou: "A Lazio? Há conversas sobre o assunto".

    O atacante argentino tem 33 anos e joga pelo Galatasaray, da Turquia, desde 2022, depois de ter passado pelo Paris Saint-Germain.

  • Nova cessão por empréstimo para Grealish

    Jack Grealish, astro do Manchester City, aceitou se transferir para o Everton por empréstimo durante a atual janela de transferências de verão, após uma passagem anterior pelo Aston Villa.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Jack Grealish passará pelos exames médicos na terça-feira, como etapa preliminar para sua ida ao Everton. O negócio está fechado".

    E Romano acrescentou: "Foi alcançado um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Grealish por empréstimo, depois de obter a aprovação do jogador quanto à ida para o Everton".