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Ao vivo: último dia da janela de transferências. Negócio esperado é fechado e Al-Buleahi ruma a novo clube

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Acompanhe as principais notícias do último dia da janela de transferências de verão nas grandes ligas europeias

Os olhos dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências de verão de 2026, com a aproximação do prazo final para o fechamento de negócios em várias das grandes ligas europeias, em meio a uma corrida frenética entre os clubes para concluir suas últimas contratações antes do encerramento do período de transferências.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês 24 horas por dia as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em várias ligas ao redor do mundo, incluindo as negociações oficiais, as tratativas em andamento, as transferências previstas e os principais desdobramentos que as últimas horas podem testemunhar antes do fechamento das portas.

A janela de transferências de verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol fecha sua janela às 0h59 da manhã de amanhã, quarta-feira, enquanto o prazo final na Premier League se estende até 1h da manhã do mesmo dia.

Longe das grandes ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra amanhã, quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Já a Turquia mantém sua janela aberta até a próxima sexta-feira, enquanto o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e o de Portugal no dia 15 do mesmo mês, ao passo que o prazo final na Arábia Saudita se estende até 12 de outubro.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • Harry Elliott se transfere para La Liga

    O Valencia anunciou oficialmente a contratação do inglês Harvey Elliott, vindo por empréstimo do Liverpool, para reforçar o elenco da equipe na próxima temporada.

    Elliott tem 23 anos e espera-se que acrescente a qualidade de que o Valencia precisa no meio-campo, depois que o clube espanhol fechou seu acordo com o Liverpool nas últimas horas.

    Pelos termos do acordo, o jogador se juntará ao Valencia por empréstimo até o fim da temporada 2026-2027, sem que o contrato inclua uma opção de compra em definitivo.

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  • Mostafa Mohamed retorna à Turquia

    O clube turco Konyaspor anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante egípcio Mostafa Mohamed, com um contrato válido por 3 anos, vindo do Nantes após uma grande crise com o clube francês.

    A conta do Konyaspor na plataforma X publicou um vídeo de boas-vindas a Mostafa Mohamed, no qual o astro egípcio aparece com a famosa comemoração do arco e flecha, que representa o símbolo de seu antigo clube, o Zamalek.

    Mostafa Mohamed não é nenhum estranho ao Campeonato Turco, já que anteriormente vestiu a camisa do Galatasaray em 2021.

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  • Negócio histórico na Premier League

    O Manchester City fechou a contratação do argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, em uma das maiores transações da janela de transferências de verão, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a ida do jogador ao Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, jornalista especializado em notícias de transferências, anunciou que o negócio está fechado, confirmando que seu valor ultrapassa 125 milhões de libras esterlinas, após longas negociações entre os dois clubes, enquanto o jogador se prepara para realizar exames médicos antes de concluir sua transferência.

    Com esse valor, Enzo Fernández se torna a transferência mais cara da história da Premier League, superando o recorde anterior registrado em nome do sueco Alexander Isak, que se transferiu do Newcastle United para o Liverpool por 125 milhões de libras esterlinas.

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  • A Juventus contrata jogador senegalês

    A Juventus anunciou a contratação do senegalês Pape Matar Sarr, meio-campista do Tottenham, por empréstimo de uma temporada.

    O acordo inclui uma cláusula que obriga o clube italiano a comprar o jogador por 25,6 milhões de libras esterlinas, caso sejam cumpridas uma série de condições ligadas ao desempenho do atleta durante o período de empréstimo.

  • Al-Bulaihi rumo ao Al-Shabab

    O Al-Shabab anunciou a contratação do zagueiro internacional saudita Ali Al-Bulaihi de uma forma marcante, considerada por alguns como uma provocação ao vizinho e rival Al-Hilal.

    O Al-Shabab publicou, através de sua conta oficial na rede social "X", um comunicado no qual anunciou a contratação de Ali Al-Bulaihi por uma temporada.

    No entanto, o que mais chamou atenção no anúncio não foi o comunicado em si, mas o que o Al-Shabab escreveu em sua conta, ao comentar o comunicado dizendo: "Ali Al-Bulaihi no grande da capital", descrição que a torcida do Al-Hilal usa para se referir ao seu time.

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  • Vlahovic chega a Turim

    A Juventus se prepara para receber o atacante alemão Nick Woltemade na cidade de Turim, depois de escolhê-lo para reforçar o setor ofensivo da equipe por empréstimo durante a atual temporada, graças à força física e à personalidade que apresenta dentro de campo.

    O atacante alemão já chegou à cidade de Turim, onde deverá passar por exames médicos como preparativo para sua incorporação ao elenco da Juventus, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Ittihad anuncia a saída de Diaby

    O clube saudita Al-Ittihad anunciou a saída de seu astro francês Moussa Diaby para as fileiras do alemão Bayer Leverkusen durante a atual janela de transferências de verão.

    O Al-Ittihad publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial na rede social "X", no qual exibiu os principais lances de Diaby com a equipe, sob o título "Deixou um legado e partiu".

    O clube saudita anunciou sua concordância com a venda do ponta francês ao Bayer Leverkusen, agradecendo-lhe pelo período que passou em suas fileiras.

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  • Enfim: Barcelona anuncia seu novo atacante

    O Barcelona anunciou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

    O Barça declarou, em comunicado oficial: "Arsenal e Barcelona chegaram a um acordo sobre a transferência de Gabriel Jesus para o elenco da equipe catalã, com o atacante brasileiro assinando um contrato com o Barcelona por três temporadas".

    E acrescentou: "Gabriel Jesus nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 3 de abril de 1997, e começou sua carreira no futebol em sua cidade natal, no clube Anhanguera. Depois se transferiu para as categorias de base do Palmeiras São Paulo, um dos maiores clubes do país. Disputou suas primeiras partidas pela equipe em março de 2015, conquistou com ela a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2016".

  • Oficial: jogador do Arsenal ruma à Bundesliga

    O Arsenal anunciou oficialmente a transferência de seu meio-campista português Fábio Vieira, de 26 anos, para o Hamburgo.

    Vieira chegou ao Arsenal em 2022 e disputou 49 partidas com a camisa do clube londrino, antes de retornar ao clube pelo qual atuou por empréstimo na última temporada, em uma negociação que atingiu um valor de cerca de 10 milhões de euros.

  • Bayern de Munique se retira do mercado de transferências

    Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, garantiu que o clube não fará novas contratações no restante da janela de transferências, apesar da possibilidade de saída de alguns jogadores no próximo período.

    Freund declarou à imprensa alemã: "Não vai acontecer mais nada em relação a novas contratações. Já quanto às saídas, o mercado de transferências continuará aberto após hoje em alguns países, então algo pode acontecer".

    Ele também confirmou que Sacha Boey treina separadamente à espera de uma possível saída do time, enquanto o clube decidiu, no fim das contas, contar com a permanência de Hiroki Ito no elenco.

  • Negócio italiano para o Chelsea

    O Chelsea anunciou um acordo para a contratação do zagueiro italiano internacional Honest Ahanor, da Atalanta, com o jogador se juntando oficialmente ao elenco da equipe em 2027.

    Ahanor, de 18 anos, disputou 35 partidas com a Atalanta na última temporada, em sua primeira campanha na cidade de Bérgamo, depois de se juntar à equipe vindo do Genoa em julho de 2025.

    O grande nível apresentado por Ahanor com seu clube contribuiu para que ele tivesse a oportunidade de representar a seleção principal da Itália, tendo disputado suas duas primeiras partidas no cenário internacional durante o último mês de junho.

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  • Jogador do Senegal, de Paris para o Aston Villa

    O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante senegalês Ibrahim Mbaye, vindo do Paris Saint-Germain, em uma transferência avaliada em 55 milhões de euros, com o jogador de 18 anos iniciando um novo capítulo em sua carreira na Premier League.

    A negociação havia entrado em sua fase final nos últimos dias, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador, antes de Mbaye viajar à Inglaterra para realizar os exames médicos e assinar seu contrato com o Aston Villa.

    Mbaye chega ao Aston Villa após uma passagem curta, mas intensa, pelo Paris Saint-Germain, clube em cuja academia ingressou aos dez anos, antes de ser promovido ao time principal e disputar sua primeira partida como profissional em agosto de 2024, quando tinha 16 anos, 6 meses e 23 dias, tornando-se o mais jovem jogador a começar uma partida pelo clube parisiense.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acordo preliminar sobre a negociação aguardada

    O Manchester City chegou a um acordo preliminar com o Chelsea para a contratação de Enzo Fernández, em uma negociação que se aproxima da conclusão nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências.

    De acordo com o jornal britânico "The Sun", os dirigentes do Manchester City finalmente abriram negociações diretas com o clube rival na Premier League pela contratação do meio-campista de 25 anos, na última segunda-feira.

    Fernández se prepara para reencontrar o ex-treinador do Chelsea, Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola no comando do Manchester City no banco do Etihad Stadium durante o verão.

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  • O Atlético de Madrid se movimenta para contratar Tagliafico

    O Atlético de Madrid trabalha para contratar o lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, jogador do Olympique de Lyon, a fim de reforçar seu elenco durante a janela de transferências, segundo o jornal espanhol "AS".

    O jogador já deu sinal verde para concretizar o negócio, num momento em que o clube madrilenho enfrenta a concorrência da Juventus pela sua contratação.

  • Fracassa a transferência de Richarlison para o Everton

    Segundo a rede "Sky Sports", o brasileiro Richarlison não vai voltar ao Everton quatro anos após sua saída do clube, já que se espera que o atacante brasileiro, cujo nome foi associado a uma transferência, permaneça no elenco do Tottenham.

    Este não foi o único golpe sofrido pelos "Toffees", pois a rede "Sky Alemanha" informou que Jamie Leweling, meia-atacante inglês internacional do Stuttgart, também recusou uma proposta do clube pertencente à cidade de Liverpool, que ofereceu 43 milhões de euros por sua contratação.

    A Roma também fracassou em chegar a um acordo pelo mesmo jogador, enquanto o Everton pode ter sucesso em fechar outras negociações, entre elas a possibilidade de contratar Folarin Balogun, atacante do Monaco.

  • Jogador do Chelsea se aproxima do Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrela do Chelsea, está próximo de uma transferência oficial para o Tottenham Hotspur durante a atual janela de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "Mykhailo Mudryk vai se transferir para o Tottenham. Está tudo acertado, incluindo os termos pessoais do contrato".

    E acrescentou Romano: "Mudryk se juntará ao Tottenham por empréstimo mediante uma taxa, e também se entende que o acordo inclui uma cláusula que permite a compra do jogador, mas que não é obrigatória".

  • PSG fecha as portas do mercado

    O clube parisiense tentou, nas últimas 24 horas, contratar um dos jogadores ofensivos, mas não obteve sucesso.

    Segundo a rede RMC, as movimentações do Paris Saint-Germain no mercado de transferências chegaram ao fim, ao menos no que diz respeito a novas contratações. Já no âmbito das saídas, a situação do português Renato Sanches segue merecendo acompanhamento.

    O Paris Saint-Germain realizou uma janela de transferências histórica no que se refere às saídas de jogadores, após o valor de suas vendas alcançar cerca de 370 milhões de euros.

  • Arsenal e Borussia Dortmund entram em acordo

    O Borussia Dortmund fechou uma contratação ofensiva de destaque com o Arsenal nas últimas horas da atual janela de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede "X": "O Borussia Dortmund chegou a um acordo verbal para contratar Ethan Nwaneri, do Arsenal. Negócio fechado!".

    E acrescentou Romano: "Ficou acertado o empréstimo de Nwaneri por uma temporada inteira junto ao Arsenal, depois de o jogador ter aceitado essa mudança nas últimas horas".

  • Icardi volta à Itália?

    A Lazio estuda a possibilidade de contratar o atacante argentino Mauro Icardi, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

    O empresário do jogador, Litterio Pino, afirmou: "Lazio? Há conversas sobre o assunto".

    O atacante argentino tem 33 anos e atua pelo Galatasaray, da Turquia, desde 2022, depois de ter passado pelo Paris Saint-Germain.

  • Novo empréstimo para Grealish

    Jack Grealish, estrela do Manchester City, concordou em se transferir para o Everton por empréstimo durante a atual janela de transferências de verão, após uma passagem anterior pelo Aston Villa.

    Fabrizio Romano, especialista em transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Jack Grealish passará por exames médicos na terça-feira, como etapa preliminar para sua chegada ao Everton. O negócio está fechado".

    E Romano acrescentou: "Foi alcançado um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Grealish por empréstimo, após a obtenção do consentimento do jogador quanto à transferência para o Everton".