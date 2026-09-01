Os olhos dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências de verão de 2026, com a aproximação do prazo final para o fechamento de negócios em várias das grandes ligas europeias, em meio a uma corrida frenética entre os clubes para concluir suas últimas contratações antes do encerramento do período de transferências.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês 24 horas por dia as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em várias ligas ao redor do mundo, incluindo as negociações oficiais, as tratativas em andamento, as transferências previstas e os principais desdobramentos que as últimas horas podem testemunhar antes do fechamento das portas.

A janela de transferências de verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol fecha sua janela às 0h59 da manhã de amanhã, quarta-feira, enquanto o prazo final na Premier League se estende até 1h da manhã do mesmo dia.

Longe das grandes ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra amanhã, quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Já a Turquia mantém sua janela aberta até a próxima sexta-feira, enquanto o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e o de Portugal no dia 15 do mesmo mês, ao passo que o prazo final na Arábia Saudita se estende até 12 de outubro.

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