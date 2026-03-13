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Andrés Gómez GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

Andrés Gómez: conheça o ponta colombiano que chegou desequilibrando no Vasco

Jovem atacante da Colômbia ganhou projeção na MLS, passou pelo futebol francês e chegou a São Januário como aposta para o ataque Cruzmaltino

Carlos Andrés Gómez Hinestroza nasceu em 12 de setembro de 2002, em Quibdó, cidade localizada no departamento de Chocó, na Colômbia. O atacante cresceu em uma região tradicionalmente produtora de talentos no futebol colombiano e iniciou sua formação nas categorias de base do Millonarios, um dos clubes mais tradicionais do país.

Foi no clube de Bogotá que o ponta deu os primeiros passos como profissional. Promovido ao time principal em 2021, rapidamente chamou atenção pela explosão física, dribles e capacidade de atuar pelos dois lados do ataque. Durante sua passagem pelo Millonarios, acumulou 57 partidas, marcando 12 gols e dando cinco assistências, consolidando-se como uma das promessas do clube.

O desempenho despertou interesse internacional e abriu caminho para sua primeira transferência ao exterior ainda muito jovem.

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  • Real Salt Lake v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    Destaque nos Estados Unidos e salto para a Europa

    Em 2023, Gómez foi vendido ao Real Salt Lake, da Major League Soccer (MLS). A mudança marcou um ponto de virada em sua carreira. No futebol norte-americano, o colombiano ganhou espaço rapidamente e passou a atuar com frequência como ponta direita em um sistema ofensivo de transições rápidas.

    Em duas temporadas na MLS, o atacante somou 65 partidas, com 15 gols e 15 assistências, números que o colocaram entre os jovens mais produtivos da liga naquele período.

    O desempenho chamou atenção do mercado europeu e levou à transferência para o Stade Rennais, da França, em 2024. O clube investiu cerca de 10 milhões de euros para contratá-lo, apostando em seu potencial de evolução.

    Apesar da expectativa, a adaptação ao futebol francês foi mais lenta. Na Ligue 1, Gómez teve poucos minutos e atuou principalmente saindo do banco, somando 19 jogos e três gols.

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  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-COLAFP

    Convocações e primeiros passos na seleção colombiana

    O crescimento do atacante também o levou à seleção nacional. Gómez passou a integrar a Seleção Colombiana a partir de 2023, participando de dois jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 e marcando um gol, contra o Uruguai.

    O jogador também participou de dois amistosos, contra a Venezuela e México, marcando um gol na seleção da América do Norte.

    A presença na seleção reforçou a imagem do jogador como uma aposta de futuro do futebol colombiano, especialmente pela combinação de velocidade, capacidade de drible e mobilidade no setor ofensivo.

  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Como o Vasco encontrou o jogador

    A chegada de Gómez ao Vasco aconteceu em 2025, em meio à busca do clube por reforços para o ataque. A diretoria cruz-maltina buscava um jogador de lado de campo com velocidade e capacidade de participação em gols, características que o colombiano demonstrara em suas passagens anteriores.

    O nome foi indicado pelo diretor de futebol Admar Lopes, que identificou no atleta um perfil adequado ao modelo ofensivo pretendido pela comissão técnica. As negociações avançaram com o Rennes e resultaram em um empréstimo com obrigação de compra vinculada a metas esportivas.

    O acordo prevê a aquisição de parte dos direitos econômicos do jogador por cerca de 4 milhões de euros caso as metas sejam atingidas.

  • Vasco Da Gama v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Características dentro de campo

    Atuando principalmente como ponta, Gómez pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo. Seu estilo de jogo é marcado pela velocidade em transições ofensivas, dribles curtos em situações de um contra um, mobilidade para flutuar pelo ataque e a capacidade de participar da criação e finalização das jogadas.

    Essas características fizeram do colombiano um perfil valorizado no mercado internacional e uma aposta do Vasco para ampliar as opções ofensivas do elenco.

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