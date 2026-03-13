Andrés Gómez: conheça o ponta colombiano que chegou desequilibrando no Vasco

Carlos Andrés Gómez Hinestroza nasceu em 12 de setembro de 2002, em Quibdó, cidade localizada no departamento de Chocó, na Colômbia. O atacante cresceu em uma região tradicionalmente produtora de talentos no futebol colombiano e iniciou sua formação nas categorias de base do Millonarios, um dos clubes mais tradicionais do país.

Foi no clube de Bogotá que o ponta deu os primeiros passos como profissional. Promovido ao time principal em 2021, rapidamente chamou atenção pela explosão física, dribles e capacidade de atuar pelos dois lados do ataque. Durante sua passagem pelo Millonarios, acumulou 57 partidas, marcando 12 gols e dando cinco assistências, consolidando-se como uma das promessas do clube.

O desempenho despertou interesse internacional e abriu caminho para sua primeira transferência ao exterior ainda muito jovem.