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Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

André é expulso por gesto obsceno em Dérbi e revolta jogadores do Corinthians

A. Luiz
Corinthians x Palmeiras
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Palmeiras
Brasileirão

Volante recebe cartão vermelho após revisão do VAR em clássico contra o Palmeiras pela 11ª rodada do Brasileirão

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou contornos de polêmica aos 32 minutos de jogo. O volante André, do Timão, foi expulso após protagonizar um gesto obsceno direcionado ao meio-campista Andreas Pereira.

A situação ocorreu logo após uma falta cometida por Andreas no jogador corintiano. Na sequência do lance, André reagiu pegando nas partes íntimas em direção ao adversário, atitude que inicialmente passou despercebida pela arbitragem de campo.

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    VAR entra em ação e define expulsão

    O árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após analisar as imagens no monitor à beira do campo, o juiz decidiu pela expulsão direta do camisa 49.

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    A decisão foi anunciada no sistema de som do estádio, confirmando o cartão vermelho para André e deixando o Corinthians com um jogador a menos ainda no primeiro tempo.

    A expulsão gerou forte reação por parte dos jogadores do Corinthians. Logo após o anúncio, vários atletas cercaram o árbitro para contestar a decisão, demonstrando indignação com a punição aplicada ao volante.

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    Repetição de episódio recente

    O gesto obsceno que culminou na expulsão de André remete a um caso recente no Campeonato Brasileiro, com o próprio Corinthians. Situação semelhante resultou na expulsão do volante Allan em derrota para o Fluminense, no Maracanã, pela nona rodada.

    Com um jogador a menos, o Corinthians precisou reorganizar sua equipe ainda na etapa inicial do confronto. Além do impacto imediato na partida, André pode ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o que pode resultar em suspensão para os próximos jogos.

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