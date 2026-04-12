André é expulso por gesto obsceno em Dérbi e revolta jogadores do Corinthians

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou contornos de polêmica aos 32 minutos de jogo. O volante André, do Timão, foi expulso após protagonizar um gesto obsceno direcionado ao meio-campista Andreas Pereira.
A situação ocorreu logo após uma falta cometida por Andreas no jogador corintiano. Na sequência do lance, André reagiu pegando nas partes íntimas em direção ao adversário, atitude que inicialmente passou despercebida pela arbitragem de campo.