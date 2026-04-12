André é expulso por gesto obsceno em Dérbi e revolta jogadores do Corinthians

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após analisar as imagens no monitor à beira do campo, o juiz decidiu pela expulsão direta do camisa 49.

A decisão foi anunciada no sistema de som do estádio, confirmando o cartão vermelho para André e deixando o Corinthians com um jogador a menos ainda no primeiro tempo.

A expulsão gerou forte reação por parte dos jogadores do Corinthians. Logo após o anúncio, vários atletas cercaram o árbitro para contestar a decisão, demonstrando indignação com a punição aplicada ao volante.