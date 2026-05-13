Ancelotti abre jogo sobre Neymar na Copa do Mundo e manda recado

A convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo já nasce cercada de expectativa, mas nenhum nome provoca tanta discussão quanto o de Neymar. Às vésperas do anúncio oficial da lista, o treinador italiano abriu o jogo sobre a situação do jogador e deixou claro que a decisão sobre levar ou não o atacante para o Mundial será tomada com base exclusivamente em critérios técnicos e físicos.

Maior artilheiro da história da seleção, Neymar vive um momento delicado da carreira após sucessivas lesões e um retorno abaixo das expectativas ao Santos. Ainda assim, o craque segue sendo tratado como uma figura central no futebol brasileiro, tanto pelos torcedores quanto pelos próprios jogadores do Brasil.

Em entrevista exclusiva à Reuters, Ancelotti detalhou os fatores que estão pesando em sua análise e reconheceu que o caso está longe de ser simples.