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Ancelotti e NeymarGetty/GOAL
Gabriel Marin

Ancelotti abre jogo sobre Neymar na Copa do Mundo e manda recado

C. Ancelotti
Neymar
Copa do Mundo

Técnico da seleção brasileira admite dilema sobre convocação do camisa 10 do Santos, destaca evolução física do atacante e reforça autonomia para definir lista final

A convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo já nasce cercada de expectativa, mas nenhum nome provoca tanta discussão quanto o de Neymar. Às vésperas do anúncio oficial da lista, o treinador italiano abriu o jogo sobre a situação do jogador e deixou claro que a decisão sobre levar ou não o atacante para o Mundial será tomada com base exclusivamente em critérios técnicos e físicos.

Maior artilheiro da história da seleção, Neymar vive um momento delicado da carreira após sucessivas lesões e um retorno abaixo das expectativas ao Santos. Ainda assim, o craque segue sendo tratado como uma figura central no futebol brasileiro, tanto pelos torcedores quanto pelos próprios jogadores do Brasil.

Em entrevista exclusiva à Reuters, Ancelotti detalhou os fatores que estão pesando em sua análise e reconheceu que o caso está longe de ser simples.

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    Ancelotti admite dilema sobre Neymar

    O treinador italiano reconheceu que a escolha envolve muito mais do que apenas números dentro de campo. Segundo ele, o histórico e a importância de Neymar para o futebol brasileiro tornam qualquer decisão ainda mais delicada: "Quando você tem que escolher, precisa levar muitas coisas em consideração".

    "Neymar é um jogador importante para este país devido ao talento que sempre demonstrou. Mas ele teve problemas e está trabalhando duro para se recuperar. Ele melhorou muito recentemente e está jogando regularmente. Obviamente, não é uma decisão fácil para mim. Temos que pesar os prós e os contras com cuidado".

    A fala evidencia o principal ponto de dúvida da comissão técnica: até que ponto Neymar consegue sustentar fisicamente a intensidade exigida pelo novo modelo de jogo da seleção.

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    Evolução física anima, mas ainda não convence totalmente

    Ancelotti deixou claro que acompanha de perto a recuperação do atacante e reconheceu avanços recentes em sua condição física. O comandante afirmou que Neymar apresentou evolução importante nas últimas partidas, especialmente na intensidade durante os jogos.

    "Ele melhorou muito sua forma física nas últimas partidas. Ele tem jogado algumas partidas muito boas ultimamente. Seu condicionamento físico melhorou. Ele consegue manter uma alta intensidade durante uma partida. Mas há jogos e jogos".

    A ponderação do técnico mostra que, apesar da melhora, ainda existe cautela dentro da comissão técnica. O sistema desejado por Ancelotti prevê atacantes capazes de pressionar a saída adversária, recompor defensivamente e manter ritmo elevado durante os 90 minutos, um cenário que ainda gera dúvidas em relação ao atual estágio físico do camisa 10 do Santos.

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    Apoio dos jogadores pesa nos bastidores

    Outro ponto abordado pelo treinador foi a forte defesa pública feita por atletas da seleção em favor da convocação de Neymar. Para Ancelotti, esse apoio reforça a influência positiva do jogador dentro do grupo.

    "Sei perfeitamente que Neymar é muito querido, não só pelo público, mas também pelos jogadores. Isso também é um fator, porque temos que considerar o clima que envolverá a convocação de Neymar. Não é como se eu fosse jogar uma bomba no vestiário. Ele é muito querido, muito amado".

    Mesmo assim, o italiano fez questão de reforçar que ouvir opiniões não significa abrir mão da autoridade sobre a decisão final.

    "Acho normal que os jogadores expressem suas opiniões. Sou grato a todos que me deram conselhos, agradeço a todos vocês. Mas, no fim das contas, a pessoa certa para tomar essa decisão, a mais indicada para fazê-lo, sou eu".

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    "Não sofri pressão de ninguém"

    Ancelotti também negou qualquer tipo de interferência externa na elaboração da convocação. Segundo o treinador, a definição será tomada exclusivamente a partir do rendimento esportivo de Neymar.

    "Não sofri pressão de ninguém para convocar o Neymar. Tenho total autonomia. A decisão será 100% profissional. Levarei em consideração apenas o seu desempenho como jogador de futebol. Nada mais".

    O treinador ainda destacou que não teme possíveis impactos internos no elenco caso Neymar seja chamado ou fique fora da lista. Para ele, o ambiente da seleção seguirá saudável independentemente da escolha.

    "O ambiente interno, não creio que afetará a equipe em nada. O ambiente é muito positivo, muito limpo, e não importa qual jogador esteja no elenco, permanecerá positivo e limpo até o fim".

    Por outro lado, Ancelotti admitiu preocupação com toda a pressão externa envolvendo o assunto: "Mas eu não posso controlar o ambiente externo e o que a mídia diz".