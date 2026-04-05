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Analista madridista explode: O craque do Real não é criança... e deve ser vendido

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
E. Camavinga
Espanha

O analista madridista Tomás Ronsero criticou o desempenho do jogador francês Eduardo Camavinga, após a derrota do Real Madrid para o Maiorca por 1 a 2 na 30ª rodada da La Liga.

Roncero, vice-presidente do jornal AS, foi convidado do programa Carrusel Deportivo, da rádio Cadena SER, durante a transmissão da partida.

O site “Defensa Central” publicou as declarações de Ronsero, nas quais ele atacou Camavinga, exigindo sua saída no próximo verão.

Roncero disse: “Camavinga não deve continuar no Santiago Bernabéu na próxima temporada, devido ao seu comportamento decepcionante”.

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    Ele não hesitará em vender Camavinga

    Camavinga foi um dos principais responsáveis pelo primeiro gol do Maiorca, ao não recuar para defender contra o avanço de Morlanes vindo pela retaguarda. 

    Rüdiger repreendeu seu companheiro Camavinga por isso, e Roncero acredita que essa reação foi justificada.

    Ele acrescentou: “O fato de ele não ter recuado no gol me irritou muito. Camavinga volta devagar e repete os erros antigos como se nada tivesse acontecido; por isso, não me surpreende a raiva de Rüdiger”.

    Roncero mencionou que Camavinga já é um jogador experiente e não uma criança que deva ser tolerada.

    Ele enfatizou: “O problema é que Camavinga jogou por três anos e venceu a Liga dos Campeões como titular. Ele não é um garoto em fase de desenvolvimento.”

    Ele indicou que não hesitaria em vender Camavinga se o clube recebesse uma oferta concreta do Paris Saint-Germain, como têm circulado rumores recentemente.

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