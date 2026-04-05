O analista madridista Tomás Ronsero criticou o desempenho do jogador francês Eduardo Camavinga, após a derrota do Real Madrid para o Maiorca por 1 a 2 na 30ª rodada da La Liga.

Roncero, vice-presidente do jornal AS, foi convidado do programa Carrusel Deportivo, da rádio Cadena SER, durante a transmissão da partida.

O site “Defensa Central” publicou as declarações de Ronsero, nas quais ele atacou Camavinga, exigindo sua saída no próximo verão.

Roncero disse: “Camavinga não deve continuar no Santiago Bernabéu na próxima temporada, devido ao seu comportamento decepcionante”.

Leia também

Vídeo... Estrela do Real Madrid comete gafe catastrófica