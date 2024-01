Alexandre Mattos se torna opção na CBF; Rodrigo Caetano e Rui Costa seguem na lista

Diretor de futebol do Vasco vira alternativa para o cargo de coordenador de seleções, vago desde a saída de Juninho Paulista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia alguns nomes para o cargo de coordenador de seleções, vago desde a saída de Juninho Paulista, logo após a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, e Rui Costa, do São Paulo, são nomes que agradam ao presidente Ednaldo Rodrigues. Outro profissional que figura na lista é Alexandre Mattos, do Vasco, como soube a GOAL.

Não houve qualquer tipo de contato com os executivos, mas o dirigente vascaíno também é tratado como uma opção, especialmente pelo currículo. O dirigente tem cursos da UEFA — Diploma in Football Leadership and Management — e da FIFA — Diploma in Club Management —, é fluente em inglês e tem ótima relação com as principais entidades do mundo do futebol.

No Vasco desde o início da atual janela de transferências, Mattos também é professor do curso de gestão esportiva ministrado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) por meio da CBF Academy. O dirigente ainda teve passagens por gigantes do país, como América-MG, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG e Athletico-PR.

Mais artigos abaixo