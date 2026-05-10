A saída do Real Madrid se aproxima: será que David Alaba vai voltar de forma sensacional?

Segundo essas informações, o Salzburg estaria interessado em contratar o jogador de 33 anos como líder experiente e mentor para os jovens profissionais. Para Alaba, uma transferência para a Áustria teria também um significado emocional especial, já que ele foi formado na base do Austria Viena antes de se destacar no FC Bayern de Munique e, portanto, estaria retornando ao seu país natal.

Atualmente, Alaba ainda está sob contrato com o Real Madrid, mas este expira ao final da temporada — tudo indica que ele está de saída. Devido a persistentes problemas na panturrilha, ele raramente entrou em campo na temporada atual e, mesmo quando estava em plena forma, não desempenhou um papel central na equipe do Real Madrid.