Segundo o jornal italiano *Corriere dello Sport*, o RB Salzburg é apontado em sua terra natal, a Áustria, como um possível novo destino para Alaba.
Traduzido por
A saída do Real Madrid se aproxima: será que David Alaba vai voltar de forma sensacional?
Segundo essas informações, o Salzburg estaria interessado em contratar o jogador de 33 anos como líder experiente e mentor para os jovens profissionais. Para Alaba, uma transferência para a Áustria teria também um significado emocional especial, já que ele foi formado na base do Austria Viena antes de se destacar no FC Bayern de Munique e, portanto, estaria retornando ao seu país natal.
Atualmente, Alaba ainda está sob contrato com o Real Madrid, mas este expira ao final da temporada — tudo indica que ele está de saída. Devido a persistentes problemas na panturrilha, ele raramente entrou em campo na temporada atual e, mesmo quando estava em plena forma, não desempenhou um papel central na equipe do Real Madrid.
- AFP
Adeus ao Real Madrid: agente de Alaba é visto em Milão
No total, ele disputou apenas 14 partidas oficiais na temporada 2025/26, somando 415 minutos em campo. Desde sua transferência em 2021, ele acumulou 130 partidas pelo Real Madrid, nas quais marcou cinco gols e deu nove assistências. Além disso, conquistou duas vezes a Liga dos Campeões com os Blancos.
No entanto, o Salzburg não é o único clube interessado em Alaba. Recentemente, o especialista em transferências Fabrizio Romano informou que o agente de Alaba, Pini Zahavi, esteve recentemente em Milão para conversas com vários clubes interessados. Não foi revelado quais clubes especificamente. Segundo Romano, porém, haveria “vários interessados”. Uma transferência para a MLS ou para a Arábia Saudita também é vista como uma opção possível.
David Alaba: Estatísticas da temporada 2025/26
Jogos 14 Gols 0 Assistências 0