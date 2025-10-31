Marko Brkic

Correspondente de futebol para Alemanha e Europa

📝 Bio: Estudei Gestão de Mídia em St. Pölten, Áustria (que, segundo os padrões austríacos, é praticamente uma metrópole com cerca de 60.000 habitantes). Durante meus estudos, em 2019, fiz estágio na SPOX e na GOAL e, após me formar, continuei trabalhando como freelancer. Desde 2024, sou membro permanente da equipe editorial e atualmente trabalho como correspondente de futebol para Alemanha e Europa.

⚽ Como me interessei pelo futebol: Pisei em um campo de futebol pela primeira vez aos oito anos como jogador do SKU Amstetten. No entanto, minha verdadeira paixão pelo esporte surgiu durante a Copa do Mundo de 2006 — minha primeira vez assistindo a um torneio — que acompanhei quando criança na Croácia, em enormes telas de restaurantes, junto a pessoas de todo o mundo.

🎯 Áreas em que me concentro no trabalho:

SEO e atualizações ao vivo de partidas e eventos

Notícias sobre diversas modalidades esportivas

🌟 Meus momentos favoritos no futebol: As ocasiões em que Áustria e Croácia chegaram às fases de eliminação direta em grandes torneios.