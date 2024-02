A queda de Paul Pogba: lesões, chantagem, doping e um pesadelo sem fim

A suspensão do meio-campista representa mais um golpe duro para um jogador que sofreu alguns traumas desde que retornou a Turim

Paul Pogba começou apenas um jogo como titular desde que voltou à Juventus no verão europeu de 2022. Agora, há uma chance muito real de que ele nunca mais jogue pelo clube, depois que o meio-campista recebeu uma suspensão de quatro anos por violação das regras antidoping. Após um teste realizado durante uma partida entre Udinese e Juventus, em 20 de agosto de 2023, durante o Campeonato Italiano, foi constatada a presença de testosterona sintética, uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA).

O Tribunal Antidoping da Itália acatou o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping e aplicou a penalidade máxima, após Pogba ter sido suspenso preventivamente desde setembro do ano passado. A confirmação do resultado positivo veio após contraprova realizada em outubro. De acordo com a decisão judicial, ele deverá cumprir a suspensão até 10 de setembro de 2027. Embora não tenha participado da partida em questão, Pogba foi selecionado para o exame antidoping.

Isso significa que sua carreira na primeira divisão está em risco neste momento. O que já é indiscutível, porém, é que esse teste representa outro revés devastador para um jogador que sofreu um trauma atrás do outro desde que retornou a Turim em 2022.

Mais artigos abaixo