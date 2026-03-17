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Ismael Kone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti

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A Juventus está de olho em Koné

A Juventus enviou olheiros para observar o meio-campista do Sassuolo

A Juventus está de olho no meio-campo e colocou Ismael Koné na mira. Segundo o Tuttosport, os bianconeri já enviaram um olheiro ao Mapei Stadium para acompanhá-lo de perto, sinal de um interesse concreto de vista da janela de transferências de verão, onde as solicitações de Luciano Spalletti apontam para novas contratações.

O jogador de 23 anos do Sassuolo está se destacando como um dos jogadores mais completos da temporada: 27 partidas, 5 gols e mais de 2.100 minutos jogados, com a capacidade de atuar em várias posições no meio-campo graças às suas qualidades técnicas e dinamismo. Sua visibilidade deve crescer ainda mais com a Copa do Mundo, onde será protagonista com o Canadá comandado por Jesse Marsch.

  • No plano econômico, o Sassuolo investiu cerca de 12 milhões para contratá-lo do Marselha e agora pretende valorizá-lo: a base para as negociações parte de 25 a 30 milhões, valor que pode subir caso haja um leilão no verão. A Inter e a Roma também continuam de olho em Koné, enquanto as boas relações entre os neroverdi e a Juventus podem facilitar eventuais desdobramentos. O final da temporada será decisivo para as decisões.

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