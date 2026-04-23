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A BBC cancela o programa “Football Focus” após 52 anos, devido à decisão tomada sobre o futuro de Alex Scott
Mudança de hábitos põe fim a meio século de tradição
A BBC anunciou que o programa “Football Focus” chegará ao fim após 52 anos, marcando o encerramento de uma transmissão que estreou em 1974 como parte da era “Grandstand”. A emissora destacou que a mudança nos hábitos do público levou a uma migração significativa para plataformas digitais e sob demanda, resultando em um declínio gradual nos índices de audiência da televisão linear desde 2018. A decisão reflete uma estratégia mais ampla para adaptar a distribuição de conteúdo a um público moderno.
Alex Kay-Jelski, diretor da BBC Sport, explicou a lógica por trás da medida, afirmando: “O Football Focus tem sido um programa extremamente importante na história da BBC Sport e desempenhou um papel fundamental em contar as histórias do futebol para gerações de telespectadores. Essa decisão foi tomada antes do anúncio mais amplo de cortes na BBC na semana passada, refletindo a mudança contínua na forma como o público se envolve com o futebol e nosso compromisso em evoluir a forma como entregamos conteúdo para alcançar os fãs onde quer que estejam.”
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Confirmada a nova programação de sábado
Com a saída do Football Focus, a BBC agiu rapidamente para definir sua nova programação de sábados para a temporada 2026-27. A partir da próxima temporada, o programa The Football Interview, apresentado por Kelly Somers, passará a ser exibido aos sábados, às 12h45 (horário britânico), na BBC One. O programa contou com nomes de destaque nesta temporada, incluindo Bukayo Saka, Emma Hayes, Bernardo Silva, Hugo Ekitike e Michael Carrick.
Além disso, o Final Score com Jason Mohammad começará na BBC One mais cedo do que nos últimos anos, ocupando o horário das 15h45 BST. A BBC pretende expandir sua presença digital em várias plataformas, incluindo programas dedicados no YouTube, com o objetivo de oferecer cobertura de futebol de alta qualidade em uma escala que alcance públicos mais jovens e mais familiarizados com a tecnologia.
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O futuro de Scott ficou esclarecido
O anúncio também esclareceu o futuro do atual apresentador do Football Focus, Alex Scott. O ex-zagueiro do Arsenal e da seleção inglesa, que apresenta o programa há cinco anos, continuará sendo um dos principais rostos da emissora, apesar do cancelamento do programa carro-chefe. A BBC está empenhada em manter a presença de Scott em seus principais eventos esportivos e na cobertura do futebol nacional.
Kay-Jelski elogiou o papel de Scott, dizendo: “Alex Scott é uma de nossas melhores apresentadoras, é extremamente popular tanto no futebol masculino quanto no feminino e é uma parte importante do nosso presente e do nosso futuro. Ela continuará no centro de nossa programação esportiva tanto na Copa do Mundo masculina deste ano quanto na Copa do Mundo feminina de 2027, além de manter seu papel de liderança na Superliga Feminina e como Personalidade Esportiva do Ano da BBC. Também estamos trabalhando em um novo projeto muito empolgante com ela — mais detalhes em breve.”
O legado de um gigante da radiodifusão
O Football Focus evoluiu a partir de um quadro chamado Football Preview, apresentado por Sam Leitch, para se tornar um programa de grande sucesso dentro do portfólio da BBC Sport. Bob Wilson tornou-se a figura mais icônica do programa, apresentando-o por duas décadas a partir de 1974. Desde então, a “cadeira quente” foi ocupada por uma lista de locutores lendários, incluindo Steve Rider, Gary Lineker, Ray Stubbs, Manish Bhasin e Dan Walker, que comandou o programa por 12 anos.
O cancelamento do programa marca o fim de uma era para a tradicional cobertura pré-jogo na televisão aberta. Embora o programa continue no ar até o final da temporada atual, o foco passa a ser como a BBC preencherá esse vazio cultural. A transição para um conteúdo com prioridade digital sinaliza uma ruptura definitiva com as tradições de transmissão linear que marcaram o esporte ao longo do século XX.