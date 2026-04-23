A BBC cancela o programa “Football Focus” após 52 anos, devido à decisão tomada sobre o futuro de Alex Scott

A BBC anunciou que o programa “Football Focus” chegará ao fim após 52 anos, marcando o encerramento de uma transmissão que estreou em 1974 como parte da era “Grandstand”. A emissora destacou que a mudança nos hábitos do público levou a uma migração significativa para plataformas digitais e sob demanda, resultando em um declínio gradual nos índices de audiência da televisão linear desde 2018. A decisão reflete uma estratégia mais ampla para adaptar a distribuição de conteúdo a um público moderno.

Alex Kay-Jelski, diretor da BBC Sport, explicou a lógica por trás da medida, afirmando: “O Football Focus tem sido um programa extremamente importante na história da BBC Sport e desempenhou um papel fundamental em contar as histórias do futebol para gerações de telespectadores. Essa decisão foi tomada antes do anúncio mais amplo de cortes na BBC na semana passada, refletindo a mudança contínua na forma como o público se envolve com o futebol e nosso compromisso em evoluir a forma como entregamos conteúdo para alcançar os fãs onde quer que estejam.”