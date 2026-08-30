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Levski Sofia Visão geral
Mais
Classificação
Mais
First Professional League
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Levski Sofia
|6
|6
|0
|0
|18
|3
|15
|18
|2
|Ludogorets
|7
|5
|2
|0
|12
|5
|7
|17
|3
|CSKA Sofia
|6
|5
|1
|0
|16
|4
|12
|16
|4
|CSKA 1948
|7
|5
|1
|1
|15
|7
|8
|16
|5
|Arda Kardzhali
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13