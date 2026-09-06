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VÍDEO: Ben Chilwell envía un brutal mensaje de «acepta la derrota» a un aficionado del Fulham que llamó «descarte del Chelsea» al autor del gol de la victoria del Crystal Palace
Defensa silencia a un aficionado local que le increpaba
Mientras abandonaba el campo tras el pitido final, un aficionado del Fulham le gritó a Chilwell «descartado del Chelsea» desde apenas unos metros. El lateral izquierdo de 29 años, que completó el día del cierre de mercado su regreso al Palace, respondió de inmediato haciendo una 'L' con los dedos y diciéndole al provocador que «se comiera la L (derrota)». La respuesta descarada del defensa puso el broche a una tarde memorable para el Palace después de sumar los tres puntos en el campo de sus rivales londinenses.
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El Crystal Palace culmina una remontada espectacular
El Fulham, anfitrión del partido, se adelantó en dos ocasiones gracias a un disparo desviado de Joshua King y al primer gol de Cesar Palacios con el club. Sin embargo, el Crystal Palace se negó a venirse abajo y Tyrick Mitchell firmó una actuación sobresaliente al marcar dos igualadas cruciales en Craven Cottage. Apenas tres minutos después de sustituir a Mitchell, Chilwell cazó un balón suelto con una atronadora volea en el minuto 77 para sellar una contundente victoria por 3-2 tras la remontada del equipo de Pierre Sage.
- Every Second Media
Se avecina un apretado calendario de partidos en casa
Los hombres de Sage se preparan ahora para una exigente prueba a tres bandas en Selhurst Park, que comenzará con un duelo entre semana de la Carabao Cup contra el Middlesbrough. El Crystal Palace regresará rápidamente a la acción en la Premier League ante el Ipswich Town antes de iniciar su fase de liga de la UEFA Europa League frente al gigante polaco Lech Poznan. Tener que compaginar en rápida sucesión las exigencias de las eliminatorias coperas, la dinámica liguera y las ambiciones continentales pondrá de inmediato a prueba la profundidad de la plantilla del Palace y sus nuevos fichajes.
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