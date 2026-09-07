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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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El Al-Hilal ficha a Hughes y las minas esperan a su sucesor en el Liverpool

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Una difícil misión espera al nuevo director

El Liverpool se encuentra ante una nueva y delicada tarea fuera del terreno de juego, tras confirmarse la marcha de su director deportivo Richard Hughes al Al Hilal saudí, lo que da inicio a la búsqueda por parte de la directiva del Liverpool del hombre que asumirá uno de los cargos más influyentes en el futuro del equipo.

El Liverpool busca un nuevo director deportivo por quinta vez desde 2022, en un momento en el que el club pretende concluir el proceso de selección lo antes posible, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad del proyecto deportivo y evitando repetir la espiral de cambios sucesivos en este puesto.

Hughes había asumido su cargo en el Liverpool en el verano de 2024 y desempeñó un papel destacado en las contrataciones tanto de Arne Slot como de Andoni Iraola, antes de comunicar al club a principios de este año su deseo de emprender una nueva experiencia en Arabia Saudí.

Mike Gordon, presidente del grupo deportivo Fenway (FSG), se encarga de supervisar el proceso de búsqueda del sucesor de Hughes, con un claro deseo de resolver el asunto con rapidez.

El Liverpool no descarta recurrir a alguno de los nombres que ya están dentro del club, pero al mismo tiempo estudia la posibilidad de fichar a una figura de fuera de los muros de Anfield, siempre que el candidato sea capaz de encajar con el proyecto deportivo del club y de trabajar a largo plazo.

Pero ¿quiénes son los principales candidatos para ocupar el puesto? ¿Y cuáles son los espinosos asuntos que esperan al nuevo director deportivo nada más llegar?

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Quiénes son los principales candidatos a suceder a Hughes?

    David Woodfine figura entre los nombres que suenan con fuerza, tras haber trabajado como asistente de Richard Hughes, además de haber ocupado anteriormente el cargo de responsable de los jugadores cedidos en el Liverpool.

    Woodfine posee un profundo conocimiento del club y de su forma de trabajar, y durante el último periodo fue visto acompañando a Arola en un recorrido por las instalaciones del centro de entrenamiento "AXA", tras la llegada del entrenador al club en el mes de junio.

    También aparece el nombre de Julian Ward, quien anteriormente ocupó el cargo de director deportivo del Liverpool entre 2022 y 2023, y desempeñó un papel en el cierre de varios fichajes importantes, entre ellos las contrataciones de Luis Díaz, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister y Darwin Núñez.

    Ward trabaja actualmente como director técnico del grupo deportivo "Fenway", lo que lo convierte en una de las opciones naturales para la directiva del Liverpool, especialmente por su profundo conocimiento del club y del mecanismo de toma de decisiones deportivas en su interior.

    Entre los otros nombres que se barajan está Pedro Marques, director de desarrollo del fútbol en el grupo deportivo "Fenway", quien anteriormente ocupó el cargo de director técnico del club portugués Benfica.

    Marques formó parte de la directiva que contribuyó a la contratación de Enzo Fernández por 10 millones de libras esterlinas, antes de trabajar como analista del rendimiento del primer equipo en el Manchester City.

    Fuera del club, destaca el nombre de Luis Campos, actual director deportivo del París Saint-Germain, como una de las opciones más fuertes sobre la mesa, aunque la idea de su salida del campeón de Europa en un futuro próximo parece descartada.

    Independientemente de la identidad de la persona que suceda a Hughes, el nuevo director deportivo se encontrará ante un gran número de asuntos importantes, sobre todo porque la salida de Hughes no será el único cambio en el sistema de contratación, después de que se llevara también consigo a dos responsables de captación del Liverpool, Mark Burchill y Craig Mackie, a Oriente Medio.

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  • Nottingham Forest v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Logrará mantener a Alisson y Van Dijk?

    El futuro de Alisson Becker será uno de los asuntos más destacados que esperan al nuevo director deportivo, ya que el contrato del guardameta brasileño con el Liverpool finaliza al término de la presente temporada.

    Y pese al interés de la Juventus por fichar a Alisson durante el mercado de fichajes veraniego, el Liverpool no estaba dispuesto a desprenderse de su portero, quien sigue siendo la primera opción indiscutible entre los responsables del club y el cuerpo técnico.

    Además, Iraola lo eligió como uno de los segundos capitanes, y el guardameta, de 33 años, ha jugado como titular en los tres partidos de liga que el equipo ha disputado hasta el momento, aunque todavía no ha alcanzado su mejor nivel habitual.

    El Liverpool dispone de algunas otras opciones en la portería, pero Giorgi Mamardashvili no ha ofrecido hasta ahora el nivel que transmita plena tranquilidad, mientras que el club espera la llegada del joven portero Luka Broegmans, de 18 años, procedente del Genk el próximo verano en una operación cuyo valor podría alcanzar los 30 millones de libras esterlinas.

    No obstante, resultará difícil ver a Broegmans como un guardameta capaz de asumir de forma inmediata la responsabilidad del primer equipo.

    Alisson es uno de los futbolistas más destacados de la última generación dorada del Liverpool, después de haber contribuido a la conquista de dos títulos de la Premier League y la Champions League, por lo que el nuevo director deportivo deberá tomar una decisión de suma importancia respecto a intentar prolongar su permanencia en Anfield al menos una temporada más.

    No menos importante es el asunto de Virgil van Dijk, ya que el contrato del capitán del equipo también finaliza el próximo verano.

    Con la salida de varios elementos con carácter de liderazgo, encabezados por Mohamed Salah y Andy Robertson al final de la temporada pasada, el Liverpool tiene ahora una mayor necesidad de experiencia dentro del vestuario, lo que convierte la pérdida de Alisson y Van Dijk juntos en el mismo mercado de fichajes en un gran riesgo.

    Y pese a haber cumplido 35 años, Van Dijk ha jugado cada minuto de los partidos de liga del Liverpool hasta el momento, tras su regreso del largo periodo de descanso del que dispuso después del Mundial.

    Puede que el defensa neerlandés no tenga la misma fortaleza física que poseía en sus primeros años con el equipo, pero sigue siendo, sin duda, uno de los mejores centrales de Europa.

    El Liverpool cuenta con un grupo de jóvenes defensas que poseen un gran potencial, entre ellos Jarell Quansah, Giovanni Leoni, Ivan Ndékou y Amara Nallo, y el nuevo director deportivo podría considerar que la continuidad de Van Dijk representa una ocasión ideal para que estos jugadores aprendan de uno de los mejores defensas de su generación.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera al centro del campo del Liverpool?

    Aunque Arteta considera que el Liverpool cuenta con "buenas opciones" en el centro del campo, esta posición podría convertirse en uno de los asuntos más urgentes para el nuevo director deportivo.

    El club no trabajó en reforzar el mediocampo durante el verano, coincidiendo con el traspaso de Curtis Jones al Inter de Milán, lo que redujo las opciones disponibles para el cuerpo técnico.

    En contrapartida, el club decidió otorgar mayor protagonismo al joven jugador Trey Nyoni, de 19 años, después de que llamara la atención durante la gira de pretemporada de la nueva campaña en Estados Unidos.

    Con el aumento del número de partidos y la creciente presión de las competiciones, recaerá una gran responsabilidad sobre Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister.

    Cualquier lesión que afecte a alguno de estos jugadores podría situar al equipo ante una verdadera crisis a mitad de temporada, especialmente ante la falta de una gran abundancia de opciones alternativas.

    El Liverpool había mostrado interés en Lamine Camara, jugador del Mónaco, según informó la "BBC Sport" la semana pasada, pero el club no tenía previsto fichar a un nuevo centrocampista durante el verano.

    Esta posición podría convertirse en una prioridad en el mercado de fichajes invernal o durante el próximo verano, sobre todo si se vuelve difícil alcanzar un acuerdo respecto a la renovación del contrato de Mac Allister, cuyo actual vínculo se extiende hasta el año 2028.

    Actualmente no existen negociaciones sobre un nuevo contrato para el centrocampista argentino, lo que convierte su futuro en uno de los asuntos que el sucesor de Hughes tendrá que seguir de cerca durante el próximo periodo.

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  • FBL-ENG-PR-IPSWICH-LIVERPOOLAFP

    El ataque del Liverpool: abundancia de opciones

    Por otro lado, las cosas parecen más estables en la línea ofensiva, después de que Hughes lograra durante su etapa reforzar las opciones de ataque con una serie de fichajes importantes.

    La lista de incorporaciones incluyó a Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Víctor Muñoz y Bradley Barcola, lo que otorgó al Liverpool una clara abundancia de opciones ofensivas.

    Y con el joven jugador Rio Ngumoha, de 18 años, cerca de firmar un contrato de larga duración con el club, la competencia por los puestos ofensivos en Anfield parece muy intensa.

    Al mismo tiempo, el Liverpool se negó a permitir el traspaso de Cody Gakpo al Manchester City durante el mercado de fichajes de verano.

    Y aunque el delantero neerlandés ha marcado un gol y ha dado tres asistencias hasta ahora esta temporada, la postura del club respecto a él podría cambiar en el futuro si logra fichar a un nuevo extremo y llega una oferta económica atractiva para prescindir de Gakpo.

  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El mayor desafío: construir una relación sólida con Iraola

    Quizá construir una relación de trabajo exitosa con el entrenador Andoni Iraola sea una de las tareas más importantes que esperan al nuevo director deportivo. Billy Hogan, director ejecutivo del Liverpool, había intentado subrayar este verano que el club goza de estabilidad, al declarar a la cadena "BBC Sport": "Me gustaría aclarar que, como club de fútbol, vivimos una situación muy saludable; el liderazgo por parte de los propietarios goza de gran estabilidad, y afrontamos con entusiasmo la próxima temporada y las siguientes".

    Pero la realidad indica que el verano del Liverpool fue testigo de amplios cambios. El club cambió de entrenador, recibió a nuevos inversores y perdió a varios de sus jugadores más destacados; además, su director deportivo abandonó su cargo un año completo antes de lo previsto. Y la cosa no quedó ahí, ya que Michael Edwards, quien fue el responsable de la decisión de nombrar a Hughes, dimitió de su puesto como director ejecutivo del área de fútbol del grupo deportivo "Fenway".

    Hughes había desempeñado un papel central en la decisión de destituir a Slot y nombrar a Iraola, lo que sitúa al nuevo director deportivo ante una responsabilidad delicada, pues a fin de cuentas tendrá una gran influencia a la hora de determinar el futuro del técnico español dentro del club. A su llegada al Liverpool, Iraola explicó que había firmado un contrato de solo dos años, porque no quiere continuar en ningún lugar por el simple hecho de que un contrato lo vincule al club. Y su sólida relación con Richard Hughes, que comenzó durante la etapa en la que trabajaron juntos en el Bournemouth, fue uno de los factores que contribuyeron a su llegada al puesto de entrenador del Liverpool.

    Y ahora, tras la marcha de Hughes, un nuevo director deportivo tendrá que construir una relación diferente con Iraola y trabajar con él en un proyecto a largo plazo destinado a devolver al Liverpool al círculo de la lucha por los títulos. Por tanto, la tarea no será simplemente elegir nuevos fichajes o resolver los contratos de los jugadores, sino que también tendrá que ver con reconstruir la estabilidad dentro del sistema deportivo del club, tomar decisiones cruciales sobre el futuro de Alisson y Van Dijk, abordar la posible carencia en el centro del campo, mantener el equilibrio ofensivo y, lo más importante de todo, garantizar la existencia de una relación fuerte y equilibrada con Iraola.

    De ahí que la tarea del nuevo director deportivo del Liverpool parezca mucho mayor que la de simplemente ocupar un puesto vacante; estará ante una auténtica prueba para definir los rasgos de una nueva etapa en la historia del Liverpool.