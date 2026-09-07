El Al-Hilal ficha a Hughes y las minas esperan a su sucesor en el Liverpool

El Liverpool se encuentra ante una nueva y delicada tarea fuera del terreno de juego, tras confirmarse la marcha de su director deportivo Richard Hughes al Al Hilal saudí, lo que da inicio a la búsqueda por parte de la directiva del Liverpool del hombre que asumirá uno de los cargos más influyentes en el futuro del equipo.

El Liverpool busca un nuevo director deportivo por quinta vez desde 2022, en un momento en el que el club pretende concluir el proceso de selección lo antes posible, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad del proyecto deportivo y evitando repetir la espiral de cambios sucesivos en este puesto.

Hughes había asumido su cargo en el Liverpool en el verano de 2024 y desempeñó un papel destacado en las contrataciones tanto de Arne Slot como de Andoni Iraola, antes de comunicar al club a principios de este año su deseo de emprender una nueva experiencia en Arabia Saudí.

Mike Gordon, presidente del grupo deportivo Fenway (FSG), se encarga de supervisar el proceso de búsqueda del sucesor de Hughes, con un claro deseo de resolver el asunto con rapidez.

El Liverpool no descarta recurrir a alguno de los nombres que ya están dentro del club, pero al mismo tiempo estudia la posibilidad de fichar a una figura de fuera de los muros de Anfield, siempre que el candidato sea capaz de encajar con el proyecto deportivo del club y de trabajar a largo plazo.

Pero ¿quiénes son los principales candidatos para ocupar el puesto? ¿Y cuáles son los espinosos asuntos que esperan al nuevo director deportivo nada más llegar?

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