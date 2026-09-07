El Real Madrid afronta un gran desafío en lo que respecta a la portería, ya que el club deberá encontrar un guardameta de nivel para suceder a Thibaut Courtois, cuyo contrato se acerca a su fin.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo. El belga, con sus paradas decisivas que en numerosas ocasiones han contribuido a las victorias del Real Madrid, posee un largo y valioso legado en el club. Sin embargo, su contrato finalizará el próximo mes de junio, y su avanzada edad (34 años) lo ha empujado inevitablemente hacia lo que podría ser una de sus últimas etapas.

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Por esta razón, y desde hace un tiempo, pese a los planes del Real Madrid de renovar su contrato al menos por una temporada más, trabajan en secreto para encontrar un sustituto. Algo que, por otra parte, está demostrando no ser en absoluto sencillo.

De hecho, el Liverpool fichó a uno de los porteros candidatos, quien cuenta con unas características similares a las de Courtois (belga, formado en la academia juvenil del Genk y con un gran potencial), por 35 millones de euros. Ese guardameta es Luka Broegmans, de 18 años, portero titular del Genk, donde continuará jugando esta temporada, pero cedido.

El joven portero, que mide dos metros, gozaba de una gran consideración en el Real Madrid y, según la emisora "Cadena Cope", el club pensaba ficharlo en los próximos meses.

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Sin embargo, el Liverpool se movió esta vez con mayor rapidez y cerró la operación a su favor. Como consecuencia, el Real Madrid se vio obligado a cambiar de objetivo, y su lista reducida cuenta ahora con un jugador menos.