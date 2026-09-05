Este no fue el inicio de la "era Arbeloa" que la afición del Fulham soñaba. Tras la victoria en la Copa de la Liga ante el Wimbledon, uno de los equipos de tercera división, el conjunto encajó su tercera derrota en 3 partidos de la Premier League, después de caer este sábado en su propio campo ante el Crystal Palace (3-2).

Y a pesar del resultado, el Fulham no ofreció un mal partido, sino que fue el bando superior durante largos periodos, aunque le faltó eficacia de cara a portería, además de sufrir en defensa ante el Palace, que marcó sus tres goles de tan solo 5 remates a puerta, según el diario español "Marca".

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César Palacios fue uno de los elementos más destacados del Fulham, después de asistir en el segundo gol aprovechando un buen movimiento de Joshua King, quien había puesto por delante a los locales.

Sin embargo, Tyrick Mitchell truncó las esperanzas del Fulham de sumar algún punto, tras marcar el gol del empate (2-2) beneficiándose de la confusión en la defensa local, antes de que el propio jugador volviera a participar en el cambio de rumbo del partido, que decantó Ben Chilwell con un tercer gol en el minuto 77, aprovechando de nuevo la confusión de la defensa del Fulham.

Con esta derrota, el inicio de Arbeloa con el Fulham en la Premier League se ha vuelto sumamente difícil, después de que el conjunto londinense sumara cero puntos en sus tres primeros partidos y entrara en zona de descenso.

Y la tarea será aún más complicada en los próximos partidos, ya que al Fulham le esperan dos exámenes de máxima exigencia en la Premier League, ante el Liverpool en el estadio "Anfield" y luego el Manchester United en Craven Cottage (feudo del Fulham).

En caso de que el Fulham no logre un resultado positivo ante el Liverpool y el Manchester United, el futuro del exentrenador del Real Madrid quedará en entredicho al comienzo de la nueva temporada.

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