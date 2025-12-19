Michael Di Chiaro

Correspondente de futebol italiano e europeu

📝 Bio: Nascido em 1990 em Bérgamo, tive a sorte e o privilégio de transformar a minha grande paixão no meu trabalho. Na minha vida, tudo (ou quase tudo) gira em torno da bola e daquele retângulo verde que marca, de fato, o meu dia a dia. Imaginar-me sem isso? Simplesmente impossível.

Amante de “projetos a longo prazo” — base das minhas infinitas maratonas no Football Manager — comecei com papel, caneta e mochila às costas, percorrendo os campos amadores da Lombardia antes de me tornar jornalista freelancer em janeiro de 2020, iniciando assim uma nova fase da minha trajetória profissional.

Parte da família GOAL desde fevereiro de 2021, a partir do verão de 2024 ampliei a minha contribuição dentro do universo Footballco ao ingressar no Il Bianconero, um portal inteiramente dedicado à Juventus. Além de acompanhar de perto a “Velha Senhora”, também tenho a oportunidade de cobrir diretamente tudo relacionado ao Atalanta, o clube da cidade onde cresci e onde ainda vivo.

🧠 Áreas de especialização:

Futebol italiano

Futebol internacional

Mercado de transferências

Juventus e Atalanta

✍🏻 Artigos favoritos:

O duelo infinito: o legado do choque Ronaldo–Iuliano na rivalidade entre Inter e Juventus

A Copa Intertoto de 1999: o último troféu europeu da Juventus

A contratação que quase aconteceu: quando Henry esteve prestes a assinar pelo Udinese

Gasperini no Inter: uma experiência fracassada que durou apenas 73 dias

Herói e anti-herói: ser Cristiano Doni