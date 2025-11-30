Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa da Itália 2025/26

Inicia nesta semana a caminhada da Juventus na Coppa Italia. Os bianconeri estreiam na competição nacional recebendo a Udinese no Allianz Stadium, em Turim. A equipe comandada por Luciano Spalletti, graças ao quarto lugar conquistado na última edição da Serie A, garantiu automaticamente vaga nas oitavas de final do segundo torneio mais importante do futebol italiano.

Os friulanos, por sua vez, precisaram passar por duas fases preliminares para chegar às oitavas de final diante da Velha Senhora. O time treinado por Kosta Runjaic eliminou a Carrarese nos 32 avos de final, vencendo a equipe da Série B por 2 a 0. Já nos 16 avos, superou o Palermo em uma vitória apertada por 2 a 1.

O chaveamento da Coppa Italia já está definido: o vencedor de Juventus x Udinese enfrentará quem avançar de Atalanta x Genoa. Em caso de empate no Allianz Stadium, a disputa irá direto para os pênaltis, já que a prorrogação foi retirada do regulamento nos últimos anos. Se a Juve avançar, fará as quartas de final fora de casa caso o adversário seja a Atalanta, ou atuará em Turim se o rival for o Genoa. A Udinese, por sua vez, também jogará as quartas como visitante se a Atalanta passar, mas terá o mando caso o classificado seja o Genoa.

Na GOAL, você acompanha todas as informações de Juventus x Udinese pela Coppa Italia: escalações, novidades sobre quem joga, e onde assistir ao duelo ao vivo na TV e no streaming. Confira!

Como assistir a Juventus x Udinese ao vivo? Canal de TV e transmissão ao vivo

A partida da Coppa Italia entre Juventus e Udinese transmitida através do canal SportyNet. Com a grade de transmissões disponível na televisão fechada, no pay-per-view e no YouTube, todos os jogos da competição serão transmitidos na plataforma.

O duelo desta terça-feira (2) no Allianz Stadium será apresentado na televisão fechada, no canal por assinatura, e no YouTube, ao vivo e de graça.

Horário de Juventus x Udinese

A partida das oitavas de final da Copa Itália entre Juventus e Udinese será disputada nesta terça-feira (2), às 17h (horário de Brasília), no Allianz Stadium em Turim. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate aos 90 minutos, haverá disputa de pênaltis direta, sem prorrogação.

Notícias das equipes e prováveis escalações

Notícias sobre a Juventus

De acordo como duelo contra o Cagliari, neste sábado (29), que terminou com vitória da Juventus e antecedeu o confronto com a Udinese, a Velha Senhora recuperou Federico Gatti, que ficou fora do jogo contra o Bodo Glimt por causa de uma gripe, e também Dusan Vlahovic, que sofreu uma lesão muscular durante o aquecimento na Noruega. O atacante sérvio já superou o problema e voltou a ficar à disposição de Spalletti.

No departamento médico, após os recentes retornos de Kelly e Cabal, seguem fora quatro jogadores: o terceiro goleiro Carlo Pinsoglio, os zagueiros Bremer e Daniele Rugani, e o atacante Arkadiusz Milik.

A Juventus tenta superar a campanha da última temporada na Coppa Italia: depois de eliminar o Cagliari nas oitavas, os bianconeri acabaram surpreendidos e caíram nos pênaltis para o Empoli nas quartas de final.

Notícias sobre a Udinese

No lado da Udinese, os friulanos acabam de perder por lesão um dos pilares de seu sistema defensivo. Uma contusão muscular no bíceps femoral deixará o jogador fora de combate por várias semanas.

Na edição passada da Coppa Italia, a Udinese parou justamente nas oitavas de final. Após eliminar Avellino e Salernitana nas duas primeiras fases, a equipe friulana acabou derrotada pela Inter de Milão.

Momento das equipes

Antes da vitória sobre o Cagliari neste final de semana, a Juventus não vencia pelo Campeonato Italiano desde o dia 1º de novembro, quando superou a Cremonese fora de casa. Desde então, acumulou dois empates, contra Torino e Fiorentina. Os bianconeri, porém, chegam embalados pela primeira vitória na Champions League, um suado 3 a 2 sobre o Bodo Glimt.

A Udinese, depois de um início animador na temporada, vive agora um momento de queda na Serie A. Os friulanos vêm de duas derrotas consecutivas: 2 a 0 para a Roma e 3 a 0 para o Bologna.

Retrospecto entre as equipes

O duelo pela Coppa Italia será o 111º encontro oficial entre Juventus e Udinese. A Velha Senhora leva ampla vantagem no histórico: são 75 vitórias, contra 14 triunfos dos friulanos, além de 22 empates. A Juve venceu sete dos últimos oito confrontos entre as equipes. A única exceção aconteceu em 12 de fevereiro de 2024, quando a Udinese surpreendeu e ganhou por 1 a 0 em Turim. Esse segue sendo, até hoje, o último resultado positivo dos friulanos no duelo.

Classificação no Campeonato Italiano

Na Série A Italiana, a Juventus atualmente ocupa a sétima colocação na tabela, com 20 pontos, enquanto a Udinese está na décima posição, com 15 pontos.