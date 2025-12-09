+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoPafos
ASSISTA COM A
Michael Di Chiaro

Juventus x Pafos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Italianos e cipriotas se enfrentam pela sexta rodada da fase de liga da Champions; veja onde assistir ao vivo

Depois da derrota em Nápoles, a Juventus volta a focar na Champions League. O Pafos, do Chipre, é a visita da vez no Allianz Stadium, em Turim, pela sexta rodada da fase de liga.

Os bianconeri vêm da primeira vitória na Champions, conquistada na raça fora de casa contra o Bodo Glimt, da Noruega. A equipe de Spalletti agora busca embalar para se aproximar da vaga nos playoffs de fevereiro. Mas é preciso atenção ao Pafos: a surpresa cipriota tem os mesmos 6 pontos da Juve e, na rodada anterior, arrancou um empate de prestígio contra o Monaco, incluindo um belo gol de cabeça do zagueiro David Luiz, certamente o jogador mais renomado da equipe.

Onde assistir a Juventus x Pafos ao vivo?

O duelo entre Juventus e Pafos terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max, serviço de streaming da Warner Bros. Discovery que detém os direitos de transmissão de todos os jogos da Liga dos Campeões.

Horário de Juventus x Pafos

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Allianz Stadium

A partida válida pela sexta rodada da fase de liga da Champions League acontecerá no Allianz Stadium, em Turim, nesta quarta-feira (10), às 17h (horário de Brasília).

Liga dos Campeões
Juventus crest
Juventus
JUV
Pafos crest
Pafos
PAF

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Juventus x Pafos

JuventusHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestPAF
1
M. Perin
8
T. Koopmeiners
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
19
K. Thuram-Ulien
22
W. McKennie
27
A. Cambiaso
7
C. Conceicao
10
K. Yildiz
5
M. Locatelli
30
J. David
93
N. Michael
5
D. Goldar
7
B. Felipe
4
D. Luiz
23
D. Luckassen
88
Pepe
11
Jaja
26
I. Sunjic
17
M. Orsic
30
V. Dragomir
33
Anderson Silva

4-2-3-1

PAFAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Spalletti

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Carcedo

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Juventus

A Juventus seguirá sem Bremer, Gatti e Rugani. No ataque, Spalletti deve escolher entre David e Openda como centroavante, com Yildiz e Conceição atuando mais avançados. No meio, Locatelli e Thuram devem ser mantidos, enquanto Cambiaso e Kostić ocupam as alas. A defesa deve ter Kalulu, Kelly e Koopmeiners protegendo Di Gregorio.

Pafos

O Pafos deve ir a campo em Turim com Carcedo escalando sua equipe no 3-4-1-2: Michail no gol; Luckassen, David Luiz e Goldar formando a defesa; Bruno e Dragomir abertos nas alas; Sunjic e Pepê no meio; Orsic como meia ofensivo, atuando atrás da dupla de ataque formada por Quina e Anderson Silva.

Momento das equipes

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

PAF
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

A Juventus soma seis pontos na Champions: uma vitória (3 a 2 sobre o Bodo Glimt), uma derrota (1 a 0 para o Real) e três empates: Borussia Dortmund (4 a 4), Villarreal (2 a 2) e Sporting (1 a 1).

O Pafos também soma seis pontos: empatou com o Olympiacos (0 a 0), levou 5 a 1 do Bayern, empatou novamente com o Kairat (0 a 0), venceu o Villarreal por 1 a 0 e empatou com o Monaco por 2 a 2.

Retrospecto no confronto direto

Este será o primeiro duelo oficial entre Juventus e Pafos. Não há registros de confrontos anteriores na Champions ou em outras competições.

Classificação

Após cinco rodadas, Juventus e Pafos têm 6 pontos cada. A Juve aparece em 22º lugar na classificação geral da Champions e, no momento, estaria garantida nos playoffs. O Pafos está em 24º, também dentro da zona de classificação, mas com três jogos ainda por disputar, muita coisa pode mudar.

