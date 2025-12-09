Juventus x Pafos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Depois da derrota em Nápoles, a Juventus volta a focar na Champions League. O Pafos, do Chipre, é a visita da vez no Allianz Stadium, em Turim, pela sexta rodada da fase de liga.

Os bianconeri vêm da primeira vitória na Champions, conquistada na raça fora de casa contra o Bodo Glimt, da Noruega. A equipe de Spalletti agora busca embalar para se aproximar da vaga nos playoffs de fevereiro. Mas é preciso atenção ao Pafos: a surpresa cipriota tem os mesmos 6 pontos da Juve e, na rodada anterior, arrancou um empate de prestígio contra o Monaco, incluindo um belo gol de cabeça do zagueiro David Luiz, certamente o jogador mais renomado da equipe.

Onde assistir a Juventus x Pafos ao vivo?

O duelo entre Juventus e Pafos terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max, serviço de streaming da Warner Bros. Discovery que detém os direitos de transmissão de todos os jogos da Liga dos Campeões.

Horário de Juventus x Pafos

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Allianz Stadium

A partida válida pela sexta rodada da fase de liga da Champions League acontecerá no Allianz Stadium, em Turim, nesta quarta-feira (10), às 17h (horário de Brasília).

Notícias e prováveis escalações

Juventus

A Juventus seguirá sem Bremer, Gatti e Rugani. No ataque, Spalletti deve escolher entre David e Openda como centroavante, com Yildiz e Conceição atuando mais avançados. No meio, Locatelli e Thuram devem ser mantidos, enquanto Cambiaso e Kostić ocupam as alas. A defesa deve ter Kalulu, Kelly e Koopmeiners protegendo Di Gregorio.

Pafos

O Pafos deve ir a campo em Turim com Carcedo escalando sua equipe no 3-4-1-2: Michail no gol; Luckassen, David Luiz e Goldar formando a defesa; Bruno e Dragomir abertos nas alas; Sunjic e Pepê no meio; Orsic como meia ofensivo, atuando atrás da dupla de ataque formada por Quina e Anderson Silva.

Momento das equipes

A Juventus soma seis pontos na Champions: uma vitória (3 a 2 sobre o Bodo Glimt), uma derrota (1 a 0 para o Real) e três empates: Borussia Dortmund (4 a 4), Villarreal (2 a 2) e Sporting (1 a 1).

O Pafos também soma seis pontos: empatou com o Olympiacos (0 a 0), levou 5 a 1 do Bayern, empatou novamente com o Kairat (0 a 0), venceu o Villarreal por 1 a 0 e empatou com o Monaco por 2 a 2.

Retrospecto no confronto direto

Este será o primeiro duelo oficial entre Juventus e Pafos. Não há registros de confrontos anteriores na Champions ou em outras competições.

Classificação

Após cinco rodadas, Juventus e Pafos têm 6 pontos cada. A Juve aparece em 22º lugar na classificação geral da Champions e, no momento, estaria garantida nos playoffs. O Pafos está em 24º, também dentro da zona de classificação, mas com três jogos ainda por disputar, muita coisa pode mudar.

