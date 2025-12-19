Juventus x Roma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2025/26

Pela 16ª rodada da Serie A, a Juventus recebe a Roma no Allianz Stadium, em Turim, em um dos jogos mais aguardados da rodada.

Onde assistir Juventus x Roma: transmissão ao vivo

A Juventus recebe a Roma neste sábado (20), às 16h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao fazer streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Campeonato Italiano - Serie A Allianz Stadium

O Juventus Stadium sediará o jogo no sábado, 20 de dezembro de 2025, às 16h30 (de Brasília).

Últimas notícias e prováveis escalações para Juventus x Roma

Notícias sobre a Juventus

A Juventus tenta embalar após a vitória importante sobre o Bologna. Koopmeiners está suspenso e não joga. Já Bremer volta ao time titular no miolo da defesa, ao lado de Kalulu e Kelly. Rugani e Cabal passam por avaliação por desgaste físico. No gol, Di Gregorio segue como titular. No meio-campo, Locatelli e Thuram devem ser mantidos, com McKennie e Cambiaso pelos lados. No ataque, David é o favorito para começar, com apoio de Conceição e Yildiz. Milik voltou a ser relacionado, mas começa no banco.

Notícias sobre a Roma

A Roma tem problemas para o jogo. Ndicka e El Aynaoui estão fora por causa da Copa Africana de Nações, enquanto Dovbyk segue lesionado. Ferguson deve comandar o ataque, jogando à frente de Dybala, com Soulé e Pellegrini ajudando na criação. Hermoso é dúvida por fadiga muscular; se não atuar, a defesa terá mudanças, com a possibilidade de Rensch ser recuado.

Retrospecto recente

Histórico de confrontos

A Juventus vem de uma sequência recente de resultados apertados no campeonato. Nas últimas três rodadas, venceu o Cagliari por 2 a 1 e o Bologna por 1 a 0, mas acabou derrotada pelo Napoli, também por 2 a 1, em duelo marcado pelo reencontro com o ex-técnico Antonio Conte.

Já a Roma conseguiu reagir na rodada passada. A vitória suada sobre o Como serviu para encerrar uma série negativa de duas derrotas seguidas, sofridas diante de Napoli e Cagliari, e devolveu um pouco de confiança à equipe.

Juventus e Roma fazem mais um capítulo de um duelo histórico. Este será o 205º confronto entre as equipes, com vantagem da Juve: são 96 vitórias dos bianconeri, contra 49 triunfos dos giallorossi. Os outros 59 jogos terminaram empatados, incluindo os três encontros mais recentes entre os dois clubes.

Classificação