Hocine Harzoune

Correspondente de futebol francês e europeu

Jornalista para o Goal.com/France e diversos meios esportivos desde 2008, sou um grande fã do futebol espanhol e um grande admirador do Real Madrid. Também sou apreciador de esportes de combate e de força atlética, que pratico regularmente. Tenho um nível razoável no FIFA, mas me saio muito melhor nos antigos PES.

Minha área de especialização é a Liga Espanhola e, especialmente, o Real Madrid, o clube do meu coração que acompanho com grande dedicação desde sempre. Minha anedota preferida é ter assistido à final da Champions League de 2014 em Madrid, em um telão instalado no gramado do Bernabéu (mesmo que o jogo tenha sido disputado em Lisboa), ao lado de torcedores de todas as partes do mundo. É minha melhor memória relacionada ao futebol.

Um dos meus artigos preferidos trata do presidente do Real Madrid, o famoso Don Florentino Pérez:

https://www.goal.com/fr/news/florentino-perez-le-plus-grand-super-vilain-du-monde-du/15o0ylzzly0j9zjzocmbcnh12

Boa leitura e até breve no Goal. Também podem me encontrar nas minhas redes sociais listadas nesta página.