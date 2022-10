Como o presidente do PSG "personifica a traição" para Mbappé

Após se sentir traído pelo clube, Kylian Mbappé quer deixar o Paris Saint-Germain em janeiro

Desde que anunciou sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain até 2025, Kylian Mbappé tem causado um certo desconforto no vestiário da equipe francesa. Recentemente, aliás, uma possível saída do jogador na janela de transferência de janeiro foi noticiada pela imprensa local após o descontentamento do atacante com a diretoria do clube.

Ainda segundo a imprensa local, o craque francês gostaria de deixar o PSG com, segundo os últimos rumores, o Real Madrid como destino preferencial. Além disso, o Liverpool também estaria disposto a contratar Mbappé para substituir Sadio Mané no elenco dos Reds.

Assim, e de acordo como o jornal Marca noticiou, Mbappé gostaria de sair da janela de transferências de janeiro de 2023, depois da Copa do Mundo.

As razões são muitas, mas de acordo com o Le Parisien, o campeão mundial de 2018 está especialmente irritado com a diretoria pelas promessas de verão não cumpridas e, em particular, com seu presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Além desses motivos, Mbappé teme que o PSG não tenha chance de "se apresentar com dignidade" na Liga dos Campeões nesta temporada, mesmo com a equipe liderando o Grupo H da competição, com oito pontos em quatro jogos.

Para ele, o presidente parisiense Nasser Al-Khelaifi encarna "promessas quebradas, palavras vazias e personifica a traição", já que o mandatário havia prometido a contratação de um centroavante, que seria Lewandowski, além da saída de Neymar para que o jogador atuasse na posição do brasileiro.

A tensão no vestiário do time ficou evidente no começo desta temporada, embora os problemas tenham sido contornados pela diretoria do clube.