Os três atacantes que Mbappé quis no PSG, mas não conseguiu

O PSG não conseguiu contratar nenhum dos três atacantes que visava durante o verão, irritando Mbappé

Apesar de ter acertado sua renovação de contrato no verão europeu, Kylian Mbappé está pronto para deixar o PSG na próxima janela de transferências, em janeiro. Fato é, que o atacante não está feliz depois que o clube não cumpriu suas promessas.

Mesmo assim, o jogador de 23 anos negou tal especulação, mas, segundo a imprensa local, ele está frustrado com a incapacidade do clube de contratar um atacante, já que, durante sua renovação, Mbappé sinalizou que queria atuar na ponta.

Mbappé nunca escondeu que preferia jogar pela França em vez do seu clube devido à presença de Olivier Giroud no ataque e fez uma exigência para que o PSG contratasse um atacante no mesmo molde. Recentemente, o jogador postou uma foto com a legenda "#pivotgang", insinuando seu aborrecimento por ser usado como reserva por Christophe Galtier, técnico do PSG.

Para cumprir a exigência de Mbappé, o PSG teria uma lista de três atacantes neste verão: Gianluca Scamacca, Robert Lewandowski e Marcus Rashford. No entanto, não conseguiu assinar com nenhum deles.

Scamacca acabou se juntando ao West Ham depois que o PSG não estava disposto a pagar os 50 milhões de euros exigidos por Sassuolo, enquanto Lewandowski queria assinar, de qualquer forma, com o Barcelona e o Manchester United não tinha intenção de negociar o inglês.

getty images

Para piorar a situação, a posição de ponta é atualmente ocupada por Neymar, jogador que Mbappé teria pedido para o PSG vender, mas o clube acabou aceitando a opção de prorrogar seu contrato. Mbappé e Neymar têm um relacionamento tenso e sua hostilidade muitas vezes é mostrada em campo, com a dupla discutindo sobre bolas paradas.

Segundo a imprensa local, o PSG está priorizando a contratação de um novo atacante no próximo verão, com Lautaro Martínez, da Inter, como um dos favoritos. No entanto, Martinez não mostrou sinais de querer deixar a Inter, tendo apenas assinado um novo contrato até 2026 no ano passado e o PSG pode ter que abrir os cofres para contratá-lo.

O clube francês também está preocupado com a possibilidade de perder Mbappé e Lionel Messi na mesma janela, com o argentino acreditando em retornar ao Barcelona quando seu contrato expirar no próximo verão.

Enquanto isso, Mbappé terá apenas mais um ano garantido em seu contrato no próximo verão, já que seu terceiro e último ano é uma opção do jogador, o que significa que o PSG pode ter que descontar para evitar um acordo.