Ronaldo se derrete por Mbappé: "Tem sangue frio na cara do gol"

Kylian Mbappé sempre recebeu muitos aplausos desde que surgiu no cenário mundial, mas é especialmente significativo quando as palavras de enaltecimento vêm de um dos maiores atacantes da história do futebol, Ronaldo Nazario.

O ex-jogador da seleção brasileira elogiou a velocidade e a capacidade de finalização do atacante do Paris Saint-Germain, ressaltando que ,em breve, se tornará o melhor jogador do mundo.

"Ele é muito forte, tem aquela velocidade e frieza na frente do gol que o levará a ser o número um", disse Ronaldo em entrevista ao 'Bobo Tv', o canal da Twitch de Christian Vieri.

"E li a notícia de que ele vai para o Real Madrid ganhar 50 milhões de euros por ano. Fazíamos parte da geração errada”, comentou o atual dono do Cruzeiro.

Mais artigos abaixo

"A indústria do futebol está crescendo tanto, que é justo que as estrelas ganhem cada vez mais dinheiro. Se é assim hoje, é porque houve jogadores que os inspiraram, como nós", finalizou.