Claudio D'Amato

Correspondente de futebol brasileiro e americano

📝 Bio: Nascido em 1986, encantado pelo deus bola desde os seis anos. Verões após a escola passados entre manhãs em bancas de jornal e páginas de jornais para folhear me deram a certeza do que queria fazer quando crescesse: escrever sobre futebol, explicar o que acontece naquele gramado verde cheio de emoções e que até hoje me faz sentir estimulado e feliz ao subir os degraus da tribuna de imprensa, percorrendo o caminho para acompanhar o Napoli como correspondente.

Partidas na TV, uma segunda vida no estádio, pensamentos traduzidos em palavras perseguindo um sonho que se tornou realidade. Contar os Scudettos me confirmou o quanto me sinto privilegiado por ter escolhido este caminho: escrever artigos te liberta e apaixona, e as experiências em campo proporcionam magia.

Jornalista freelancer desde 2009, na família GOAL desde 2011: amo a tática, me fascina o que pertence ao povo, enlouqueço com o inesperado e com aqueles que começam de baixo. Humildade e simplicidade, mas sempre acreditando.

🧠 Áreas de especialização:

Napoli

Futebol italiano

Tática

Storytelling

✍🏻 Artigos favoritos:

Adeus Diego: um pedaço de Nápoles se foi

A ascensão de Sarri no Napoli, o ‘Comandante’ de agasalho

Mertens ‘Ciro’ de Napoli: 9 anos de amor

O Perugia de Gaucci: Nakata & companhia, um time ‘mundial’

Dino Fava e o livro de ‘Lo Stato Sociale’: gols de promoção com o Bologna