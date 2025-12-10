Celtic x Roma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Europa League 2025/26

O Celtic recebe a Roma nesta quinta-feira (11), às 17h (horário de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Europa League 2025/26.

Os Giallorossi visitam o Celtic em Glasgow, em um confronto decisivo para avaliar se a equipe comandada por Gian Piero Gasperini tem chances reais de garantir a classificação direta às oitavas de final, sem a necessidade de disputar os playoffs.

Os escoceses, que vêm de uma recente troca no comando técnico — com a chegada de Wilfried Nancy para substituir o interino Martin O’Neill — vivem momento semelhante ao dos italianos: fora dos oito primeiros da tabela e ainda cercados por incertezas quanto ao futuro na competição.

Abaixo, confira tudo de Celtic x Roma pela Europa League, incluindo informações sobre transmissão do jogo.

Onde assistir Celtic x Roma ao vivo

O duelo entre Celtic e Roma terá transmissão exclusiva da CazéTV, no YouTube e nos serviços de streaming em que ela está presente.

Celtic x Roma: informações da partida

Liga Europa - Europa League Celtic Park

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Celtic x Roma Provável escalação Reservas Técnico W. Nancy Provável escalação Reservas Técnico G. Gasperini

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Notícias do Celtic

Nancy terá de lidar com desfalques importantes. Carter-Vickers, que passou por cirurgia no tendão de Aquiles, foi até substituído por outro na lista de inscritos. Também não estarão disponíveis os laterais Saracchi e Johnston, que também estão no departamento médico.

A boa notícia fica por conta de Iheanacho, que voltou a ficar plenamente à disposição após se recuperar de problemas musculares.

Notícias da Roma

Gasperini pode sorrir com o retorno de Angeliño à lista de relacionados, após mais de dois meses afastado por conta de uma bronquite asmática. No departamento médico, no momento, apenas Dovbyk segue fora.

Forma

A Roma chega com a moral abalada após duas derrotas consecutivas no Campeonato Italiano, diante de Napoli e Cagliari. Do outro lado, o Celtic também precisa digerir um revés recente: a derrota em casa para o Hearts, atual líder do Campeonato Escocês, que interrompeu uma sequência de cinco vitórias seguidas.

Histórico de confrontos

O duelo entre Celtic e Roma será inédito, pois os clubes nunca se enfrentaram anteriormente em competições oficiais.

Classificação

No cenário atual, tanto Celtic quanto Roma estariam classificados para os playoffs de mata-mata. Os escoceses ocupam a 21ª posição na tabela da fase de liga da Europa League, com sete pontos, enquanto os italianos aparecem em 15º, com nove pontos somados.