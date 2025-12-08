Benfica x Napoli: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

A sexta rodada da fase de liga da Champions League coloca frente a frente Benfica e Napoli, na próxima quarta-feira (10), às 17h de Brasília.

Os Azzurri chegam a um momento decisivo em relação às suas ambições de avançarem às oitavas de final, tornadas mais realistas após a vitória sobre o Qarabag, que reanimou as chances de classificação direta, sem a necessidade de disputa dos playoffs.

A situação é claramente mais delicada para as Águias, que aparecem na parte de baixo da tabela. No entanto, na rodada anterior, finalmente quebraram o jejum de vitórias na campanha ao vencerem o Ajax.

Abaixo, confira tudo sobre Benfica x Napoli, incluindo informações de como assistir ao jogo ao vivo.

Onde assistir Benfica x Napoli ao vivo

O jogo entre Benfica e Napoli será transmitido de forma exclusiva pela HBO Max, no streaming.

Benfica x Napoli: horário de início

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Estadio da Luz

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Benfica

O Benfica não poderá contar com Lukébakio, que sofreu uma fratura no tornozelo e ficará fora do confronto.

Notícias do Napoli

A lista de desfalques permanece inalterada para os Azzurri, que seguem sem Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Lukaku e Meret. Além deles, Conte também não poderá contar com Gutiérrez, afastado após sofrer uma entorse no tornozelo antes do jogo contra o Qarabag.

Forma

Depois de três vitórias consecutivas entre o Campeonato Português e a Champions League, o Benfica chega para a partida após um empate por 1 a 1 no intenso clássico de Lisboa contra o Sporting.

O Napoli, por sua vez, chega embalado por quatro vitórias seguidas — contra Atalanta, Qarabag, Roma e Juventus — além da classificação para as quartas de final da Copa da Itália, conquistada nos pênaltis diante do Cagliari.

Confronto direto

Há quatro confrontos anteriores entre Benfica e Napoli, disputados entre Champions League e Europa League. São três vitórias dos italianos, uma dos portugueses e nenhum empate.

Classificação

Antes da sexta rodada da fase de liga da Champions League, o Benfica ocupa a 30ª posição, com três pontos, enquanto o Napoli aparece em 20º, com sete pontos somados.