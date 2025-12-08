+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoNapoli
ASSISTA COM A
Claudio D'Amato

Benfica x Napoli: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Clubes se enfrentam na próxima quarta-feira, pela sexta rodada da fase de liga do torneio continental

A sexta rodada da fase de liga da Champions League coloca frente a frente Benfica e Napoli, na próxima quarta-feira (10), às 17h de Brasília.

Os Azzurri chegam a um momento decisivo em relação às suas ambições de avançarem às oitavas de final, tornadas mais realistas após a vitória sobre o Qarabag, que reanimou as chances de classificação direta, sem a necessidade de disputa dos playoffs.

A situação é claramente mais delicada para as Águias, que aparecem na parte de baixo da tabela. No entanto, na rodada anterior, finalmente quebraram o jejum de vitórias na campanha ao vencerem o Ajax.

Abaixo, confira tudo sobre Benfica x Napoli, incluindo informações de como assistir ao jogo ao vivo.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Onde assistir Benfica x Napoli ao vivo

O jogo entre Benfica e Napoli será transmitido de forma exclusiva pela HBO Max, no streaming.

Liga dos Campeões
Benfica crest
Benfica
BEN
Napoli crest
Napoli
NAP

Benfica x Napoli: horário de início

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Estadio da Luz

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Benfica x Napoli

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestNAP
1
A. Trubin
26
S. Dahl
4
A. Silva
30
N. Otamendi
17
A. Dedic
10
G. Sudakov
5
E. Barrenechea
18
L. Barreiro
8
F. Aursnes
20
R. Rios
14
V. Pavlidis
32
V. Milinkovic-Savic
13
A. Rrahmani
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
7
David Neres
20
E. Elmas
8
S. McTominay
70
N. Lang
17
M. Olivera
22
G. Di Lorenzo
19
R. Hoejlund

3-4-2-1

NAPAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Mourinho

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Conte

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Benfica

O Benfica não poderá contar com Lukébakio, que sofreu uma fratura no tornozelo e ficará fora do confronto.

Notícias do Napoli

A lista de desfalques permanece inalterada para os Azzurri, que seguem sem Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Lukaku e Meret. Além deles, Conte também não poderá contar com Gutiérrez, afastado após sofrer uma entorse no tornozelo antes do jogo contra o Qarabag.

Forma

BEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

NAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Depois de três vitórias consecutivas entre o Campeonato Português e a Champions League, o Benfica chega para a partida após um empate por 1 a 1 no intenso clássico de Lisboa contra o Sporting.

O Napoli, por sua vez, chega embalado por quatro vitórias seguidas — contra Atalanta, Qarabag, Roma e Juventus — além da classificação para as quartas de final da Copa da Itália, conquistada nos pênaltis diante do Cagliari.

Confronto direto

BEN

Outros

NAP

1

0

Empate

4

Vitórias

8

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Há quatro confrontos anteriores entre Benfica e Napoli, disputados entre Champions League e Europa League. São três vitórias dos italianos, uma dos portugueses e nenhum empate.

Classificação

Antes da sexta rodada da fase de liga da Champions League, o Benfica ocupa a 30ª posição, com três pontos, enquanto o Napoli aparece em 20º, com sete pontos somados.

Publicidade
0