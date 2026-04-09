Apostando nos azarões: 5 times em quem palpitar nas principais ligas da Europa

Embora vitórias diretas possam ser improváveis, times menos cotados ainda podem causar problemas nos próximos dias.

Azarões em quem apostar neste fim de semana Odds Everton vence o Wolves 2.95 Sevilla empata com o Girona 3.25 Bologna x Como - Ambos marcam 1.86 Lyon vence o Marseille 2.70 Augsburg x Bayern - Ambos marcam 1.73

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Everton vence o Wolves

O Everton teve um início ruim na temporada 2025/26, perdendo por 1-0 para o recém-promovido Leeds United na estreia.

No entanto, os Toffees têm motivos para otimismo com David Moyes liderando a equipe. A chegada de Jack Grealish foi um grande impulso, e suas assistências na vitória sobre o Brighton & Hove Albion ajudaram a conquistar o primeiro jogo no Hill Dickinson Stadium. A vitória sobre o Mansfield Town na Carabao Cup deve ter dado ainda mais confiança.

Além disso, o Wolverhampton Wanderers perdeu seus dois primeiros jogos na Premier League, o que o torna vulnerável.

O time de Moyes pode estar jogando fora de casa, mas com Grealish, Kiernan Dewsbury-Hall e agora Tyler Dibling na equipe, eles têm potencial para surpreender.

Sevilla empata com o Girona

O Sevilla está em uma situação inesperada. Os sete vezes vencedores da Liga Europa mal se mantiveram na La Liga na temporada passada e começaram a campanha 2025/26 com duas derrotas. Felizmente, enfrentam uma equipe que começou ainda pior neste fim de semana.

O Girona está em apuros, tendo sofrido oito gols nos dois primeiros jogos na primeira divisão espanhola e marcado apenas um.

Os Nervionenses de Matías Almeyda podem estar com a confiança em baixa, mas vão se apoiar jogando fora de casa contra uma equipe com uma diferença de gols de -7. No entanto, é incerto se conseguirão levar os três pontos.

Bologna x Como - Ambos marcam

O Como de Cesc Fàbregas teve um início perfeito na Série A, vencendo a Lazio por 2-0 com gols de Anastasios Douvikas e Nico Paz. Enquanto isso, o Bologna sofreu uma derrota apertada fora de casa contra a Roma.

Com a vantagem de jogar em casa, I Rossoblù são os favoritos, mas I Lariani podem ser um adversário formidável.

Os homens de Fàbregas têm uma grande chance de contrariar as probabilidades e garantir os três pontos, já que tiveram um bom verão. No entanto, eles perderam para o Bologna nesta partida na temporada passada, e qualquer melhoria nesse resultado será vista como progresso.

O time de Vincenzo Italiano perdeu em casa apenas duas vezes na temporada passada, então até mesmo um empate com gols seria um bom resultado para os visitantes.

Lyon vence o Marseille

Potências francesas se enfrentarão neste fim de semana. Olympique Lyonnais e Olympique de Marseille já se encontraram inúmeras vezes, e seus jogos costumam ser cheios de emoções.

Seus dois confrontos na temporada passada produziram 10 gols, com a equipe de Roberto De Zerbi vencendo ambas as vezes.

No entanto, o Marseille não teve um início perfeito nesta temporada e a derrota por 1-0 para o Rennes, que jogou com 10 homens no primeiro dia, expôs algumas fraquezas.

Além disso, eles tiveram problemas fora de campo, então o Lyon se sentirá confiante para conquistar os três pontos em casa. Com seis pontos em dois jogos e quatro gols sem resposta, eles certamente estão em melhor forma.

Augsburg x Bayern - Ambos marcam

O Bayern de Munique é o favorito, como sempre, na Bundesliga. No entanto, seus recentes confrontos com o Augsburg têm sido bastante divertidos para os torcedores neutros.

Ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos seis jogos e todos eles tiveram mais de três gols. O Bayern até teve que virar o jogo em seu último encontro.

Um resultado chocante é improvável, mas o Augsburg pode marcar um ou dois gols. O time de Vincent Kompany teve um início fenomenal, com uma vitória dominante por 6-0 no primeiro dia.

No entanto, os anfitriões marcaram três de seus próprios contra o Freiburg. Portanto, espera-se uma chuva de gols na Augsburg Arena.