Incertezas no Real Madrid após a dura derrota no clássico

Uma goleada humilhante no clássico interrompeu a sequência de vitórias do Real Madrid, que tem um calendário difícil pela frente. Será que o time tem a solidez necessária para encarar o que vem por aí?

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O Real Madrid desmorona no clássico

Após um início impecável com pontuação perfeita e a liderança na La Liga durante as primeiras rodadas, o Real Madrid sofreu uma dura derrota no dérbi madrilenho que acendeu o sinal de alerta na Casa Blanca.

Este confronto se apresentava como o primeiro grande teste da temporada, mas a resposta do time não esteve à altura das expectativas em um cenário tão exigente.

Quando parecia que o Real Madrid tinha o controle da partida, uma rajada do Atlético mudou completamente a história. Os rojiblancos viraram o placar e seguiram em frente até selar uma contundente goleada por 5-2.

O dado é revelador: o Real Madrid não sofria cinco gols em uma partida de liga desde outubro de 2018, o que reflete a magnitude da derrota sofrida no Metropolitano.

Este resultado levanta dúvidas importantes sobre se a equipe de Xabi Alonso terá a solidez e a hierarquia necessárias para enfrentar os desafios mais exigentes da temporada.

Um jogo que promete gols de ambos os lados

O Real Madrid recebe o Villarreal com a obrigação de se recuperar após o duro golpe sofrido no clássico madrilenho. A maneira como perdeu deixou dúvidas, e agora buscará reencontrar a vitória em um duelo de alta exigência.

A chuva de gols em seus últimos jogos nos convida a pensar em um confronto com gols de ambos os lados. O Madrid é uma equipe poderosa no ataque, mas suas fragilidades defensivas o deixam vulnerável no próprio campo.

O Villarreal, que persegue de perto a equipe merengue na tabela, marcou em seis dos sete jogos que disputou. Com essa eficácia, tem argumentos para punir qualquer nova desatenção do Real.

Além disso, o histórico recente apoia essa tendência: em seis dos últimos sete confrontos entre ambos, houve gols das duas equipes. Tudo indica que este será outro jogo propício para ver gols em ambas as metas.

Estará o Real Madrid à altura dos próximos desafios?

Vem aí um mês agitado para o Real Madrid, com partidas determinantes que podem marcar o rumo da temporada na La Liga. O calendário não dá trégua e colocará à prova a capacidade da equipe de reagir após a dura derrota no clássico madrilenho.

O primeiro desafio será receber o Villarreal, atual terceiro colocado do campeonato, em um duelo direto pelas posições altas da tabela.

Em seguida, a equipe merengue deverá encontrar o Getafe, um adversário que costuma dominar, mas que este ano tem sido uma das revelações do torneio e promete complicar o caminho.

Como se não bastasse, o Real Madrid também terá que enfrentar seu compromisso pela Champions League contra o Juventus, uma partida de altíssima exigência internacional que aumentará ainda mais a pressão sobre o elenco de Xabi Alonso.

No entanto, todos os holofotes estarão voltados para o grande clássico contra o Barcelona. Após a queda no clássico, o Madrid cedeu a liderança aos azulgranas, que chegam com um ritmo avassalador e podem aproveitar qualquer tropeço para ampliar a vantagem no topo.

O Real Madrid não pode se dar ao luxo de repetir os erros cometidos no Metropolitano. Se isso acontecer, corre o risco de ser claramente superado pelo time de Hansi Flick, comprometendo seriamente suas aspirações de recuperar a liderança da liga.